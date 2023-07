Ripple News: XRP überholt Bitcoin, während neuer BTC20 Coin die 400.000 Dollarmarke durchbricht

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In einer beispiellosen Wende der Ereignisse hat Ripple’s XRP, einst als “der schlafende Riese” bezeichnet, einen bemerkenswerten Triumph gefeiert. XRP hat Bitcoin im Handelsvolumen in den Schatten gestellt. Mit einem Anteil von 21 % am Marktvolumen hat XRP eine Preisexplosion von über 60 % in nur einer Woche erlebt. Aber wie hat XRP das geschafft?

Ripple’s Triumph: Wie hat XRP Bitcoin im Handelsvolumen in den Schatten gestellt?

Ein entscheidender Faktor für diesen Triumph war der jüngste Rechtssieg von Ripple gegen die US-Börsenaufsicht SEC. Dieser Sieg hat dazu geführt, dass XRP auf großen Kryptowährungsbörsen wieder gelistet wurde, was zu einem Anstieg der Nachfrage und des Handelsvolumens führte.

Zusätzlich hat der jüngste Preisanstieg von XRP das Interesse der Anleger geweckt und das Handelsvolumen weiter in die Höhe getrieben. Trotz eines Rückgangs von 20 % nach Erreichen seines jüngsten Höchststands, bleibt die Marktstimmung positiv.

Der juristische Durchbruch: Hat Ripple’s Sieg das Spiel verändert?

Ripple’s jüngster Rechtssieg gegen die US-Börsenaufsicht SEC hat zweifellos das Spiel verändert und den Weg für XRP’s beeindruckenden Aufstieg im Handelsvolumen geebnet. Aber wie genau hat dieser Sieg das Spiel verändert?

Die SEC hatte Ripple Labs und zwei seiner Führungskräfte im Dezember 2020 verklagt und behauptet, sie hätten durch den Verkauf von XRP in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar unregistrierte Wertpapiere verkauft. Dies führte zu einer sofortigen Reaktion des Marktes, wobei viele Kryptowährungsbörsen XRP von ihren Plattformen entfernten und der Preis der Kryptowährung einbrach.

Ripple’s Sieg in diesem Rechtsstreit war ein Wendepunkt. Die Entscheidung des Gerichts, dass XRP nicht als Wertpapier betrachtet werden sollte, hat die Tür für eine Wiederbelebung von XRP auf dem Markt geöffnet. Große Kryptowährungsbörsen, unter anderem Coinbase, begannen, XRP wieder zu listen. Das führte zu einem Anstieg der Nachfrage und des Handelsvolumens.

Die Reaktion der Krypto-Community: Wie hat der Markt auf XRP’s Aufstieg reagiert?

XRP’s jüngster Aufstieg hat in der Krypto-Community Wellen geschlagen. Die Reaktionen waren gemischt, aber insgesamt positiv, mit vielen Anlegern, die den Aufstieg von XRP als Zeichen für die Stärke und Reife des Kryptowährungsmarktes sehen. Viele sahen dies als eine Bestätigung ihrer Überzeugung, dass XRP trotz der rechtlichen Herausforderungen, mit denen Ripple konfrontiert war, ein solides Investment ist. Der Anstieg des Handelsvolumens von XRP deutet darauf hin, dass viele Anleger die Gelegenheit genutzt haben, um ihre Positionen in XRP zu erhöhen oder neue Positionen zu eröffnen.

Die breitere Krypto-Community hat XRP’s Aufstieg ebenfalls begrüßt. Trotz des anhaltenden Bärenmarktes, der für viele eine Herausforderung darstellt, gibt es Anzeichen dafür, dass das Interesse an Kryptowährungen nicht nachlässt. Insbesondere der Erfolg von Presale Coins zeigt, dass Anleger bereit sind, in neue Projekte zu investieren und das Potenzial des Kryptowährungsmarktes zu erkennen, selbst in schwierigen Zeiten.

BTC20 im Aufwind: Kann der Presale Coin von der XRP-Explosion profitieren?

Während die meisten Blicke im Kryptöwährungssektor gerade auf XRP gerichtet sind, gibt es einen weiteren Coin, der die Aufmerksamkeit von Anlegern erhält: BTC20. Dieser Coin ist derzeit im Presale erhältlich und bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit. Bislang wurden bereits mehr als 400.000 von 3 Millionen BTC20 verkauft, und der Preis eines Coins liegt bei 1 Dollar. Der BTC20 ist ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist.

Das Besondere an BTC20 ist, dass es versucht, den Zustand der Bitcoin-Blockchain und des Token-Angebots von 2011 nachzubilden. In diesem Jahr gab es nur 6,05 Millionen BTC im Umlauf, und der Preis für Bitcoin lag bei etwa 1 Dollar. BTC20 zielt darauf ab, diese frühe Phase von Bitcoin zu replizieren, indem es ein Gesamtangebot von 21 Millionen Token bereitstellt, von denen bis zu 6,05 Millionen Token im Presale für jeweils 1 Dollar verkauft werden.

Die Frage ist nun, ob der Token von der aktuellen XRP-Explosion profitieren kann. Es ist bekannt, dass die Kryptomärkte stark miteinander verbunden sind und Preisbewegungen einer führenden Kryptowährung oft Auswirkungen auf andere Coins haben kann.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2023

