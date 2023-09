Token aus grÃ¶ÃŸten Memecoin PreSale der Geschichte wird heute auf OKX gelistet

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

OKX, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt hinsichtlich Liquidität und Besucherzahlen, steht kurz davor, das bisher größte ICO eines Meme-Coins, nämlich Wall Street Memes ($WSM), zu listen. Die Listung ist für heute, den 26., um 10 Uhr UTC angesetzt.

Wall Street Memes konnte fast 30 Millionen Dollar für seine Mission sammeln, die Finanzwelt zu demokratisieren und im Namen der breiten Masse gegen Wall Street vorzugehen. Nun ist die gespannt erwartete Einführung auf mehreren erstklassigen Börsen erfolgt, wobei OKX die erste Plattform ist, die mit dem Handel von WSM/USDT beginnt.

Die Listung wurde um einen Tag vorgezogen, was wahrscheinlich ein bullishes Signal ist, da OKX darauf abzielt, den erwarteten Zustrom an Handelsvolumen zu sichern. Es würde nicht überraschen, wenn andere Börsen dem Beispiel von OKX folgen und ihre Listungstermine für $WSM ebenfalls vorziehen würden.

Eine Stunde vor der Listung findet um 9 Uhr UTC das Token Generation Event (TGE) von $WSM statt. Zu diesem Zeitpunkt können frühe Presale-Token-Inhaber ihre Tokens direkt auf der Wall Street Memes-Website beanspruchen.

Für diejenigen, die es vorziehen, auf dezentralisierten Börsen (DEXs) zu kaufen, oder sich in Jurisdiktionen befinden, in denen OKX nicht verfügbar ist, beginnt der Handel auf DEXs um 14 Uhr UTC, vier Stunden nach der Listung auf OKX.

Vorbereitung auf einen Preissprung: Wall Street Memes ($WSM) im Rampenlicht

Investoren, die kurzfristig vor einem erwarteten Preissprung bei zentralisierten Börsen einsteigen wollten, konnten noch bis 18 Uhr UTC gestern, im Presale kaufen. $WSM wurde im letzten Stadium des Presales mit $0.0337 bewertet, was – abhängig von den Marktmachern – unter dem Listungspreis bei OKX morgen sein sollte. Allein in den letzten drei Tagen sind mehr als $2,5 Millionen in den Presale geflossen, mit über 5000 Käufen auf dem Ethereum Presale Smart Contract innerhalb von 24 Stunden, während die FOMO (Fear of Missing Out) einsetzte.

OKX, neben tiefgreifender Liquidität, die von den Marketmakern Redline und Kairon Labs bestätigt wurde, und exzellenten Nutzerzahlen, ist auch der Sponsor des Top-Teams Manchester City in der wohlhabendsten Sportliga der Welt, der englischen Premier League.

Wall Street Memes ($WSM) verfügt über eine der größten Meme-Coin-Gemeinschaften, mit mehr als einer Million Anhänger auf allen sozialen Plattformen. Insbesondere zählt der Wall Street Bets Instagram Account 539.000 Follower und weitere 279.000 sind auf X (früher Twitter) zu finden. Weitere 100.000 Anhänger verteilen sich auf seine zwei anderen Instagram-Kanäle, wallstgonewild und wallstbullsnft. Mit einem so umfangreichen sozialen Fußabdruck zu Beginn seiner Reise kann Wall Street Memes zweifellos als die größte solche Gemeinschaft für eine gerade startende Kryptowährung angesehen werden.

Das Team hinter $WSM erwähnte, dass es ‘mehrere Listungen auf Tier-1-Börsen’ für die Münze geben würde, sodass weitere Ankündigungen nach den OKX-Neuigkeiten erwartet werden. Es wird angenommen, dass mit Tier-1 die Top-10-Börsen gemeint sind, daher wird es ausreichend Liquidität geben, um einen reibungslosen Handel, gute Markt-Tiefe und geringe Preisschwankungen zu garantieren.

Zum Vergleich hat der wertvollste Meme-Coin der Krypto-Welt, Dogecoin, 10 Jahre gebraucht, um mehr als 3 Millionen Follower auf X zu sammeln. Sicherlich ist das ein solider Meilenstein, aber man sollte die Tatsache berücksichtigen, dass Wall Street Memes bereits mit einer Million Followern startet.

Elon Musk und die Erwartungen an Wall Street Memes ($WSM)

Die weite Reichweite von Wall Street Memes ($WSM) ist kaum zu übersehen, sogar Elon Musk, der bekannte Unternehmer und Gründer von Tesla und SpaceX, zeigt Interesse und interagiert mit den Posts von $WSM auf der Plattform X. Musk, der bereits für sein Interesse an Kryptowährungen, insbesondere als Unterstützer von Dogecoin, bekannt ist, hat durch seine Interaktionen und Äußerungen erheblichen Einfluss auf den Kryptomarkt.

Literally — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

Eine Relevanz von Musks Beteiligung auf der Tweet-Ebene ist nicht zu unterschätzen. Musk hat nicht nur in Dogecoin investiert, sondern auch in andere Münzen Interesse gezeigt und sogar zur Entstehung einiger beigetragen. Diese Interaktion mit und das Interesse an $WSM könnten also erhebliche Auswirkungen auf dessen Wert und Akzeptanz haben.

Das Team hinter Wall Street Memes ist in der Krypto-Welt nicht unbekannt und hat bereits Erfolge mit ihren NFTs (Non-fungible Tokens) erzielt. Sie haben im Mai dieses Jahres die Wall Street Bulls Ordinals NFT Collection auf den Markt gebracht und bereits 2021 einen Gewinn von $2,5 Millionen erzielt, indem sie die 10.000-teilige NFT-Kollektion der Wall Street Bulls in nur 32 Minuten ausverkauften.

Dieser innovative Ansatz und die bereits erreichten Erfolge lassen Wall Street Memes ernsthaft darüber nachdenken, einen Meme-Coin mit echtem Nutzen zu schaffen, der als Mittel zur Vermögensbildung dienen kann. Sie planen, nach dem Start der Münze mysteriöse Produkte auf den Markt zu bringen, und das Staking ist bereits aktiv.

Kryptoanalysten haben Wall Street Memes schon länger im Blick. Einige sehen in $WSM den nächsten 100x Meme-Coin und betrachten ihn als den einzigen Meme-Coin, der es wert ist, gekauft zu werden. Wenn Sie also darüber nachdenken, auf einen Meme-Coin zu setzen, könnte der King of Stonks, wie $WSM auch genannt wird, wahrscheinlich der beste Startpunkt sein.

Zuletzt aktualisiert am 26. September 2023

