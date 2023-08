XRP-Rallye bleibt aus! Der nächste große Reinfall nach Shibarium und Litecoin-Halving?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

In diesem Jahr scheint nichts so zu laufen, wie sich die meisten Krypto-Investoren das vorstellen. Während es Börsenweisheiten wie “Buy the rumor, sell the news” schon immer gegeben hat, scheint in diesem Jahr doch einiges anders zu kommen, als erwartet. Auch die XRP-Rallye, die viele nach dem Urteil im Rechtsstreit mit der SEC vermutet haben, ist nicht so verlaufen, wie erhofft. Inzwischen ist von den Gewinnen nichts mehr übrig, was sich auch schon vor der angekündigten Berufung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde abgezeichnet hat.

XRP: 1 Dollar Marke nicht geknackt

Viele haben das Urteil im Fall SEC gegen Ripple lange herbeigesehnt und auch die wildesten Kursziele in diesem Zusammenhang ausgesprochen. Während einige nicht mehr daran geglaubt haben, dass Ripple noch Recht bekommen kann, ist es Mitte Juli zu einem Teilsieg für Ripple gekommen.

Die öffentlich gehandelten XRP sollten demnach nicht als Wertpapiere eingestuft werden. Die XRP, die an Finanzinstitute verkauft worden sind, hätten in einem eigenen Verfahren nochmal geprüft und entsprechend eingestuft werden sollen. Inzwischen hat die SEC aber auch gegen das bisherige erste Urteil Berufung eingelegt. Von den Gewinnen, die Mitte Juli erzielt wurden, ist inzwischen nichts mehr übrig.

Der XRP-Kurs ist kurzzeitig bis auf 0,88 Dollar gestiegen und die Kursziele, die von Experten ausgesprochen wurden, reichten von 1,00 – 500,00 Dollar. Gut einen Monat später sieht es eher so aus, als könnte XRP auf ein neues Jahrestief fallen. Damit ist die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auch nicht die einzige Enttäuschung in diesem Jahr.

Litecoin-Halving: Der Flop des Jahres?

Auch wegen Litecoin-Halving wurden LTC-Kursziele ausgesprochen, die weit über das bisherige Allzeithoch hinausgehen. Zwischenzeitlich hat es auch danach ausgesehen, als würden sich die Bullen warmlaufen und im ersten Halbjahr hat es einen starken Anstieg bei LTC gegeben.

Inzwischen ist das Halving durch und die Gewinne, die üblicherweise in der Zeit nach der Halbierung der Belohnungen erzielt werden, sind ausgeblieben. Year to Date ist der Litecoin sogar einer der wenigen Top-Coins, die im Minus liegen. Ob es auch beim Bitcoin-Halving nächstes Jahr ähnlich ablaufen wird, wird sich erst zeigen.

Shibarium: Der dritte große Reinfall in diesem Jahr

Auch der Launch der Layer-2-Lösung Shibarium wurde heuer mit Freude erwartet. Nach einer monatelangen Testphase und einer kleinen Rallye in Vorbereitung auf den Launch war es dann letzte Woche soweit. Shibarium ging live und die Folge war ganz anders als von vielen erwartet. Der SHIB-Kurs ist allein in den letzten 7 Tagen um mehr als 20 % eingebrochen.

Das liegt zum einen daran, dass es beim Start viele Probleme gegeben hat, sodass Shibarium bereits als Flop in der Community abgestempelt wurde. Zum anderen ist es eben doch ein weiterer Fall von “buy the rumors, sell the news.” Bei Ethereum waren ähnliche Bewegungen rund um den Merge im September letzten Jahres zu beobachten. Vor der Umsetzung eine Rallye, nach dem Launch der große Einbruch.

Underdogs überzeugen inzwischen

Während bei den Coins in den Top 20 heuer schon zahlreiche Änderungen umgesetzt wurden, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, die alle nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht haben, dominieren die Underdogs den Markt. Vor allem Meme Coins, die ohne realen Nutzen gelauncht werden, sorgen inzwischen täglich für Renditen von weit mehr als 1.000 %. Während die einen zum Totalverlust führen, sind bei anderen auch x100-Gewinne keine Seltenheit mehr. Seit dem Erfolg von PEPE kann es sich auf jeden Fall lohnen, ein Auge auf diesen Bereich zu haben.

Sonik Coin beeindruckt Investoren

Unter den zahlreichen Meme Coins, die Tag für Tag auf den Markt kommen, sind natürlich auch einige dabei, die genauso schnell wieder verschwinden wie sie aufkommen. Andere dagegen erreichen inzwischen oft eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar und mehr. Der Sonik Coin bringt die besten Voraussetzungen mit, die es für so einen Anstieg braucht.

Neben einer hohen Liquidity beim Launch, die einen effizienten Handel auch bei hohem Handelsvolumen ermöglicht, überzeugt $SONIK auch mit einer Staking-Funktion. Dadurch unterscheidet sich der Meme Coin klar von der Konkurrenz. im Vorverkauf sind $SONIK-Token für rund 2 Millionen Dollar erhältlich. Mit dieser Summe sorgt $SONIK beim Launch für Aufsehen, hat aber noch genug Spielraum für explosionsartige Gewinne. Kommt es tatsächlich zur angestrebten 100 Millionen Dollar Bewertung, würde das für Käufer aus dem Presale einen Anstieg um das 25-fache bedeuten.

Jetzt Sonik Coin im Presale kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 22. August 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale XRP20 - Nr. 1 ERC-20 Coin live im Vorverkauf Token mit entsprechenden Marketing-Power

On-Chain-Staking

Deflationärer Token mit einem Buy-and-Burn-Mechanismus 10 /10 Zum Presale Sonik - Neuer STAKE-2-SPEED Meme Coin Bietet hohe APY-Staking-Belohnungen

ERC-20-Token mit einer fairen Einführungsstrategie

Attraktives Staking Utility 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.