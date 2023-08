Pepe verliert 20 % an Wert – dieser neue Memecoin könnte eine gute Alternative sein

Während Pepe Coin in den letzten Tagen einen beträchtlichen Wertverlust von 20 % hinnehmen musste, rücken andere, weniger bekannte Memecoins in den Vordergrund der Krypto-Szene. Viele Investoren suchen nach alternativen Anlagemöglichkeiten und könnten in einem frisch auf dem Markt erschienenen Memecoin fündig werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund um Pepe und stellen einen neuen aufstrebenden Memecoin vor, der das Potenzial hat, in die Fußstapfen von Pepe zu treten.