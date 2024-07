3 neue Kryptowährungen, die trotz Crash im Juli explodieren könnten

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Juli hat nicht so angefangen, wie sich das viele Anleger am Kryptomarkt erhofft hätten. Nachdem es schon das ganze zweite Quartal über bergab ging für Bitcoin und die meisten anderen großen Kryptowährungen, hat man sich im Juli Besserung erhofft. Eigentlich sollte der Bitcoin-Kurs laut den meisten Experten in diesem Jahr auf über 100.000 Dollar steigen. Davon ist derzeit aber wenig zu spüren. Die Auszahlung der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt. Gox, die Bitcoin-Verkäufe der USA und von der deutschen Bundesregierung drücken die Stimmung. Kryptowährungen im Wert von über 20 Milliarden Dollar könnten im schlimmsten Fall auf den Markt kommen, wenn alle drei ihre Bestände abverkaufen. Daher raten auch Optimisten im Juli noch zur Vorsicht. Dennoch gibt es einige Coins, die auch in dieser schwierigen Zeit explodieren könnten.

Base Dawgz kommt mit geplanten Preiserhöhungen

Bei Base Dawgz ($DAWGZ) handelt es sich nicht nur um einen weiteren Meme Coin von vielen. Das Projekt überzeugt von Anfang an, da die Entwickler zeigen, dass sie große Pläne haben und $DAWGZ sowohl auf der Base Chain, als auch auf Ethereum, BSC, Avalanche und Solana bereitstellen. Mit der Verfügbarkeit auf sämtlichen relevanten Blockchains wird das größtmögliche Publikum angesprochen, wodurch es auch wahrscheinlicher wird, genug Käufer zu finden, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Derzeit ist $DAWGZ noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich, wobei Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 2,5 Millionen Dollar gekauft haben.



(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Laut dem Whitepaper wird der Tokenpreis alle 7 Tage um 5 % erhöht und das ICO endet, sobald mindestens 8 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Die nächste Preiserhöhung wird bereits in weniger als 2 Tagen durchgeführt, sodass Anleger hier bis zum Listing an den Börsen einen Buchgewinn mitnehmen können, während der restliche Markt korrigiert. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine zusätzliche Rendite in Form von $DAWGZ-Token generiert und auch schon während des Presales genutzt werden kann. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs und der Verfügbarkeit auf sämtlichen Blockchains davon aus, dass der $DAWGZ-Kurs nach dem Launch schnell explodieren könnte.

PlayDoge überzeugt mit eigenem Game

Mit PlayDoge ($PLAY) kommt ein Meme Coin auf den Markt, der nicht nur an DOGE – den erfolgreichsten Meme Coin aller Zeiten – angelehnt ist, sondern diesen auch in ein Tamagotchi verwandelt. Die Entwickler arbeiten am gleichnamigen Play 2 Earn Game, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihren DOGE-Tamagotchi kümmern und mit ihm Abenteuer erleben. Durch diesen Ansatz und den Launch eines eigenen Games hat PlayDoge das Potenzial, sich sowohl unter den Gaming-, als auch unter den Meme-Coins durchzusetzen.

Das Potenzial von PlayDoge zeigt sich auch schon während des Vorverkaufs. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren $PLAY-Token im Wert von über 5 Millionen Dollar gekauft. Hält die aktuelle Dynamik an, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet und $PLAY an den Kryptobörsen gelistet wird, wo es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, wie man das nach einem erfolgreichen ICO häufig beobachten kann.

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT)

Ein Initial Coin Offering ist der frühestmögliche Zeitpunkt, um in einen neuen Coin zu investieren und kann daher im Erfolgsfall Renditen von tausenden Prozent einbringen. Oft sind die ICOs auch noch in mehrere Stufen aufgeteilt, die mit Preiserhöhungen einhergehen, wobei Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) wirklich noch ganz am Anfang steht und in wenigen Tagen über 500.000 Dollar umgesetzt hat. Ein Zeichen, das Analysten extrem bullish für den neuen Coin stimmt.



(Shiba Shootout Initial Coin Offering – Quelle: Shiba Shootout Website)

Shiba Shootout erinnert natürlich an Shiba Inu (SHIB), den zweitgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung. Anleger werden dabei in den wilden Westen versetzt und neben Memes überzeugt $SHIBASHOOT auch mit einer Staking-Funktion. Die jährliche Rendite (APY) hängt dabei davon ab, wie viele Token im Staking Pool sind und da SHIBASHOOT noch ganz am Anfang steht, können Anleger derzeit noch eine APY von 1.920 % erzielen. Dieser Wert wird zwar noch deutlich sinken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Nach dem Listing an den Börsen könnte der $SHIBASHOOT schnell um hunderte Prozent steigen, wovon vor allem frühe Käufer profitieren würden.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2024

