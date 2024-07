Pepe verliert fast 20 %, während Pepe Unchained die 2,5 Millionen Dollar Marke knackt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während sich Analysten Anfang des Jahres noch überschlagen haben mit ihren bullishen Prognosen für den Kryptomarkt, sieht es heute schon etwas anders aus. Zwar bleiben Experten langfristig optimistisch, dass Bitcoin die 100.000 Dollar Marke erreichen könnte, in den letzten Monaten ging es aber steil bergab für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Darunter leiden auch die meisten Altcoins, die ebenfalls hohe Verluste eingefahren haben. Auch PEPE, der meistgehypte Meme Coin in diesem Jahr, kann sich den Bären derzeit nicht widersetzen. Beim neuen Pepe Unchained will man dagegen nichts von bearisher Stimmung wissen. Hier explodiert die Nachfrage.

PEPE Kurs bricht um 18 % ein

Es war eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. PEPE hat schon früh für Aufsehen gesorgt, da der Meme Coin im letzten Jahr schon 5 Wochen nach dem Launch auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Danach ist der Hype aber genauso schnell wieder verflogen und PEPE aus den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gerutscht. In der Spitze hat der Coin mit dem Frosch eine Bewertung von über 7 Milliarden Dollar erreicht. Seitdem geht es eher bergab. Allein in der letzten Woche hat PEPE mehr als 18 % verloren.



(PEPE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Wer erst vor einer Woche eingestiegen ist, ist mit einem Minus von 18 % noch eher glimpflich davongekommen, wenn man bedenkt, dass PEPE vom Allzeithoch, welches Ende Mai erreicht wurde, um mehr als 46 % eingebrochen ist. Das bedeutet im aktuellen Umfeld aber nicht unbedingt, dass PEPE die Aufmerksamkeit der Trader nicht mehr auf sich ziehen kann. Vielmehr liegt es daran, dass der gesamte Markt seit März korrigiert und auch PEPE sich den Bären nicht entziehen kann. Fällt der Bitcoin-Kurs, fallen auch die meisten Altcoins und genau das ist in den letzten Wochen und Monaten passiert.

Alles in allem stehen die Chancen aber gut, dass sich PEPE schneller erholen wird als Bitcoin, wenn es für die digitale Leitwährung wieder bergauf geht. Das ganze Jahr über zeigt sich schon, dass Meme Coins extrem beliebt bei Anlegern sind, da es noch nie so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben hat. PEPE könnte durchaus auch noch die 10 Milliarden Dollar Marke knacken, wenn Bitcoin in der zweiten Jahreshälfte nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Bis dahin setzen Anleger während der Korrektur auf ICOs, wobei derzeit vor allem Pepe Unchained besonders auffällt.

Bei Pepe Unchained explodiert die Nachfrage

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein neuer Meme Coin, der nicht nur an PEPE angelehnt ist, sondern auch mit einer eigenen Layer 2 Chain kommt und Investoren damit überzeugt. Dadurch wird es möglich, Token günstiger und schneller zu transferieren als auf der Ethereum Chain. Außerdem haben Anleger bei Pepe Unchained ($PEPU) noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da PEPU derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich ist. Das bedeutet, dass Investoren die Token noch direkt von den Entwicklern zu einem Fixpreis kaufen können, da $PEPU erst nach dem Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet wird.

Während PEPE schon eine Milliarden Dollar Bewertung erreicht hat und seinen Wert nur noch schwer vervielfachen kann, haben Anleger Pepe Unchained für über 2,5 Millionen Dollar gekauft, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis das ICO endet und der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Schon während des Presales sind mehrere Preiserhöhungen geplant, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Börsen einen Buchgewinn mitnehmen können, der anschließend noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden könnte.

Neben einer eigenen Layer 2 Chain ist auch eine Staking-Funktion integriert, die es ermöglicht, ein passives Einkommen zu generieren, wenn man seine $PEPU-Token stakt. Da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der PEPU-Token für Staking-Belohnungen reserviert wurde, ist die Rendite hier deutlich höher als bei anderen Proof of Stake Coins und vor allem am Anfang noch sehr hoch, da die APY von der Größe des Staking Pools abhängt. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Vorverkauf ihre Token bereits in den Staking Pool eingebracht haben, sodass das Angebot beim Handelsstart begrenzt ist und der Kurs beim Launch schnell explodieren könnte.

Jetzt $PEPU im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2024

