Alles nur Fake? Solana Stablecoin-Handelsvolumen bricht ein

Solana hat im Jahr 2023 mit einem Comeback, das nur die wenigsten für möglich gehalten hätten, für Aufsehen gesorgt. Der SOL-Kurs ist nach dem Crash der FTX-Börse ins Bodenlose gefallen und viele haben vom endgültigen Aus der Highspeed Blockchain gesprochen. Gekommen ist es ganz anders. SOL war der Top Performer im letzten Jahr und hat seinen Wert mehr als verzehnfacht und auch das Handelsvolumen im gesamten Solana-Ökosystem ist explodiert. Zumindest dem Anschein nach. Nun kommen Vorwürfe auf, ob das Stablecoin-Volumen, welches Aufschluss über die Stimmung auf der Blockchain gibt, gefaked war.

USDC Handelsvolumen bricht ein

Stablecoins schwanken – wie der Name vermuten lässt – nicht im Kurs. Die Token sind durch verschiedene Mechanismen an den Dollar gebunden und immer möglichst genau einen Dollar wert. Gehandelt werden sie trotzdem im großen Stil und geben so Aufschluss darüber, wie die Stimmung am Markt ist. Wer zum Beispiel nicht aus dem Kryptomarkt aussteigen will, aber eine Korrektur erwartet, kann seine Coins in Stablecoins tauschen. Das löst noch keine Steuerpflicht aus, da man das Geld, das in Kryptowährungen investiert war, noch nicht ausgezahlt hat, das Portfolio bleibt aber dennoch von den Marktschwankungen unberührt, zumindest wenn es nicht zu einem ähnlichen Crash wie bei Terra Luna kommt.

Bei Solana ist das Handelsvolumen des Stablecoins USDC im letzten Jahr explodiert. Zumindest haben On Chain Daten das nahegelegt. An guten Tagen lag das Volumen zwischen 75 Milliarden und 100 Milliarden Dollar. Heute sind es gerade einmal 5 Milliarden Dollar. Den Analyst bestätigt das in der Vermutung, die er schon im Januar geäußert hat, dass das Volumen künstlich in die Höhe getrieben wurde, um den Hype um Solana aufrecht zu erhalten.

Amazing how Solana went from $75-100 BILLION DAILY stablecoin volume to $7 BILLION daily in 1 day!! Might it be because the data was totally fake??? Like how I've been talking about all these months?? And by the way even at $7 Billion 90% of the volume is still fake https://t.co/CnKWGAbjsM pic.twitter.com/ScfCgv5UhS — Wazz (@WazzCrypto) June 25, 2024

Keine Seltenheit am Kryptomarkt

Ob der Einbruch des Handelsvolumens eine Bestätigung dafür ist, dass damals alle Zahlen manipuliert wurden oder nicht, ist fraglich. Im Dezember letzten Jahres hat BONK die Milliarden Dollar Marke geknackt und mit BOME und WIF sind weitere Meme Coins gefolgt, die Milliarden Dollar Bewertungen im Solana-Ökosystem erreicht haben, was natürlich einen Hype ausgelöst hat, der zu mehr Handelsvolumen und täglich aktiven Wallets auf Solana geführt hat.



(Aktive und neue Wallets auf Solana in den letzten 12 Monaten – Quelle: The Block)

Die Aktivität dürfte zu dieser Zeit also wirklich deutlich höher gewesen sein als jetzt. Auch der SOL-Kurs war damals noch deutlich höher als heute. Die Frage ist aber, ob die Aktivität tatsächlich so hoch war, wie die Zahlen vermuten lassen. Immer wieder hat es Meldungen gegeben, dass ein Großteil der Transaktionen von Bots ausgeführt wird und die niedrigen Transaktionsgebühren auf SOL ermöglichen es natürlich auch, große Summen hin und her zu bewegen, ohne ein anderes Ziel zu verfolgen, als den Markt zu manipulieren.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Auch Binance, der größten Kryptobörse der Welt, ist im Zuge der Ermittlungen der US-Behörden vorgeworfen worden, den Markt zu manipulieren und die Zahlen durch Schein-Trades zu frisieren. Auch Entwickler neuer Projekte kaufen und verkaufen ihre Coins nicht selten im großen Stil selbst, um Handelsvolumen und somit großes Interesse vorzutäuschen, bis dadurch tatsächliches Interesse entsteht.

Auch wenn neue Coins per Airdrop eingeführt werden, tauchen oft Meldungen auf, dass eine einzige Person tausende Wallets angelegt und zehntausende Transaktionen im jeweiligen Netzwerk durchgeführt hat, um die größtmögliche Belohnung in Form eines Airdrops abzugreifen. Wallets können mit einem Klick generiert werden und die Gebühren sind auf allen anderen Chains als Ethereum nicht wirklich nennenswert.

Schnell wird also klar, dass die Blockchain-Technologie zwar die Möglichkeit schafft, On Chain Daten auszuwerten, da diese für alle transparent einsehbar sind, wie viel davon aber wirklich mit der Absicht umgesetzt wurde, etwas zu kaufen oder zu verkaufen und wie viel davon der Täuschung dient, ist fraglich. Die Möglichkeit, dass auch bei den Stablecoins auf Solana nicht alles echt ist, ist also durchaus gegeben und wahrscheinlich ist das nicht nur auf der Solana Chain der Fall.

Dennoch sind im Laufe des Jahres einige Milliarden Dollar Coins auf Solana gelauncht worden und das hat auch die Tür für weitere Projekte geöffnet, die diese Hürde überwinden könnten und Anlegern die Chance geben, hohe Renditen zu erzielen. Neben BONK und WIF könnte mit Sealana ($SEAL) bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern stehen, dem das gelingt.

Explodiert Sealana beim Launch?

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, der genau wie BOME, SLERF oder SLOTH vor dem Listing an den Börsen in einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) erhältlich ist und das Potenzial hat, anschließend eine Kursexplosion hinzulegen. Allerdings haben Anleger nur noch 5 Tage Zeit, um am Vorverkauf teilzunehmen, da der Coin dann an den Börsen gelistet wird. Die Tatsache, dass schon im Vorverkauf über 6 Millionen Dollar umgesetzt wurden, stimmt Analysten extrem bullish.



($SEAL Initial Coin Offering – Quelle: Sealana Website)

Wer bei SLOTH, SLERF oder BOME im ICO investiert hat, konnte sein Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und teilweise Renditen von tausenden Prozent erzielen. Auch bei Sealana ($SEAL) sieht es derzeit danach aus, als wäre das möglich.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2024

