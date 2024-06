Krypto News: Ethereum ETF steht vor Freigabe! Auf diesen Tag kommt es jetzt an!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In letzter Zeit verzeichnet der Kryptowährungsmarkt bedeutende Entwicklungen. Ethereum gewinnt nach Bitcoin weiterhin an Wert und zieht die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Ein weiteres Ereignis sorgt für zusätzliche Spannung: die bevorstehende Genehmigung der Spot-Ethereum-ETF-Anträge durch die US-Börsenaufsicht SEC. Berichten von Reuters zufolge könnte die SEC diese Genehmigung bereits am 4. Juli erteilen.

Ethereum fasziniert durch seinen kontinuierlichen Wertzuwachs. Investoren verfolgen gespannt die Entwicklungen rund um die Kryptowährung. Die Aussicht auf die Genehmigung eines Ethereum-ETFs weckt große Erwartungen. Die SEC prüft derzeit mehrere Anträge und könnte schon bald grünes Licht geben.

Der 4. Juli wird als möglicher Entscheidungstag genannt. Diese Genehmigung könnte den Markt weiter beleben und neue Investoren anziehen. Der Kryptomarkt befindet sich im Aufwind und Ethereum spielt dabei eine zentrale Rolle.

Ethereum ETF-Genehmigung rückt näher – 4. Juli im Fokus

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) steht kurz vor der Genehmigung von Anträgen für Spot-Ethereum-ETFs. Laut Reuters könnte dies bereits am 4. Juli geschehen. Anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben diese Information bestätigt. Diese Entwicklung könnte einen Wendepunkt für den Kryptowährungsmarkt darstellen.

Spot-Ethereum-ETFs ermöglichen es Investoren, Ethereum in ihre Portfolios aufzunehmen, ohne direktes Engagement in der Kryptowährung. Dies könnte das Interesse und die Beteiligung eines breiteren Spektrums von Investoren an Ethereum steigern. Die Verhandlungen zwischen Vermögensverwaltern und Aufsichtsbehörden haben die letzte Phase erreicht, und die SEC könnte bald börsengehandelte Fonds (ETFs), die an den ETH-Spotpreis gekoppelt sind, genehmigen.

Der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe berichtete kürzlich über Twitter, dass die Genehmigung bereits am 4. Juli erfolgen könnte. Diese Information wurde auch von Branchenführern und anderen Beteiligten mit Reuters geteilt.

Big news! #Ethereum ETF likely to start trading on or before July 4th. This would mean that a second crypto ETF is about to go live in 2024! — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 26, 2024

Die Möglichkeit, Ethereum in Portfolios aufzunehmen, ohne direktes Engagement, bietet neue Chancen für Investoren. Dies könnte zu einem erheblichen Anstieg des Interesses an Ethereum führen, da Investoren nun eine einfachere Möglichkeit haben, in diese Kryptowährung zu investieren. Die Genehmigung eines Ethereum-ETFs könnte daher einen wichtigen Schritt für den Kryptowährungsmarkt darstellen und zu einer breiteren Akzeptanz und Investition in Ethereum führen.

Spot-Ethereum-ETFs – SEC Vorsitzender gibt Kommentar ab

Der der amtierende SEC-Vorsitzende Gary Gensler am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg, dass der Prozess zur Einführung von Spot-Ethereum-ETFs „reibungslos“ verlaufe.

Am selben Tag reichte die Investmentgesellschaft VanEck ein Formular 8-A für ihren Ethereum-ETF ein, was darauf hindeutet, dass das Finanzinstrument bald an einer Börse notiert werden könnte. Der mögliche Starttermin am 4. Juli stimmt mit den Vorhersagen von Eric Balchunas, dem leitenden ETF-Analysten von Bloomberg, überein.

Letzten Monat genehmigte die SEC die Formulare 19b-4 für acht Ethereum-ETFs. Unternehmen, die diese neuen Finanzinstrumente einführen wollen, warten darauf, dass die Registrierungsanträge oder S-1s wirksam werden, bevor sie mit dem Handel beginnen können. Die Genehmigung von Spot-Ethereum-ETFs stellt eine bedeutende Entwicklung für den Kryptowährungsmarkt dar.

Investoren können Ethereum dann in ihre Portfolios aufnehmen, ohne direktes Engagement in Ethereum einzugehen. Dies könnte das Interesse eines breiteren Spektrums von Investoren wecken und deren Beteiligung an Ethereum steigern.

Bedenken und Erwartungen zur Ethereum-ETF-Genehmigung

Einige Experten äußern weiterhin Bedenken, dass die SEC vor der Genehmigung noch Vorbehalte hat. Diese Bedenken umfassen den illiquiden Ethereum-Markt und das Risiko der Marktmanipulation. Wird die SEC die Spot-Ethereum-ETFs wirklich am 4. Juli genehmigen? Die Antwort bleibt derzeit unklar.

Dennoch sind die Entwicklungen vielversprechend, und der Kryptowährungsmarkt wartet gespannt auf diesen Tag. Die Genehmigung der Spot-Ethereum-ETFs würde einen bedeutenden Meilenstein für den Kryptowährungsmarkt darstellen. Diese Genehmigung könnte Ethereum helfen, eine breitere Anlegerbasis zu erreichen und zu einem Mainstream-Asset zu werden.

Der Fortschritt zeigt, dass Marktteilnehmer optimistisch sind und auf eine baldige Entscheidung der SEC hoffen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob die SEC ihre Bedenken überwindet und den Weg für Spot-Ethereum-ETFs frei macht.Die Aussicht auf eine Genehmigung könnte auch das Interesse an alternativen Investitionen wie Meme-Coins steigern. Anleger hoffen auf positive Entwicklungen und beobachten die Situation aufmerksam.

Meme-Coins im Aufwind: Wachsendes Interesse und innovative Technologien

Gemäß CoinGecko erzielten Meme-Coins im ersten Quartal 2024 die besten Renditen. Besonders interessant könnten Projekte im Vorverkauf sein, da diese Coins zu günstigen Preisen angeboten werden und innovative Technologien nutzen. Pepe Unchained ($PEPU) ist ein solcher Layer-2-Meme-Coin, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und Layer-2-Technologie verwendet.

Im Vorverkauf bietet Pepe Unchained dank schnellerer und kostengünstigerer Transaktionen doppelte Staking-Rewards. Die jährliche Prämie für das Staking des $PEPU-Tokens beträgt 2.025 %. Das Projekt plant, in den kommenden zwei Jahren 30 % des gesamten Tokenvorrats zu verteilen. Pepe Unchained könnte Investoren interessieren, da es ein Netzwerk bietet, das 100 Mal schneller ist als das Ethereum-Netzwerk. Pepe Unchained hat zudem bereits über 1 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt.

🚀 $1,000,000 raised! 🚀 The ultimate chain is broken. From here on, we’re taking it to the next level. Get ready for the ultimate Layer 2 this summer. 🐸⛓️🧠 pic.twitter.com/tS2JSi8rHq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) June 27, 2024

Diese Vorteile machen Pepe Unchained zu einem attraktiven Investment für Krypto-Enthusiasten. Die Kombination aus innovativer Technologie und hohen Renditen könnte das Interesse an diesem Layer-2-Meme-Coin weiter steigern. Meme-Coins wie Pepe Unchained könnten in der Kryptowelt eine wichtige Rolle spielen und neue Standards setzen.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2024

