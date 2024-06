Analysten favorisieren Rebel Satoshi ($RBLZ) gegenüber Shiba Inu (SHIB) und BOOK OF MEME; Echte Aussichten oder Flaute?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

TLDR

Führende Kryptoanalysten gehen davon aus, dass sich Rebel Satoshi (RBLZ) bis Ende 2024 erholen und massive Renditen erzielen wird.

Führende Kryptoanalysten gehen davon aus, dass sich bis Ende 2024 erholen und massive Renditen erzielen wird. Es wird erwartet, dass Shiba Inu (SHIB) in einem gedämpften Markt weiterhin unter 0,000035 $ handeln wird.

Es wird erwartet, dass in einem gedämpften Markt weiterhin unter 0,000035 $ handeln wird. Experten sagen voraus, dass BOOK OF MEME (BOME) weiter fallen und unter $0,007 fallen wird.

Experten haben dazu aufgerufen, die besten Kryptowährungen zu akkumulieren, da sich der Markt weiterhin seitwärts bewegt. Insbesondere Top-Kryptoanalysten erwarten einen massiven Anstieg bei einem der besten ETH-Memcoins, Rebel Satoshi (RBLZ). Sein Einfluss ist so groß, dass er voraussichtlich Memecoins wie Shiba Inu (SHIB) und BOOK OF MEME (BOME) hinter sich lassen wird. Lassen Sie uns herausfinden, ob RBLZ ein herausfordernder Konkurrent für Memecoins wie SHIB und BOME ist, die im Trend liegen.

Rebel Satoshi wird von Krypto-Marktanalysten als Favorit gehandelt

Rebel Satoshi ist einer der besten ETH Memecoins, die in den letzten Monaten auf den Markt gekommen sind. Seine Mission ist inspiriert von den Idealen von Guy Fawkes und Satoshi Nakamoto. Durch seine rebellischen Community-Mitglieder will Rebel Satoshi eine Revolution auf den Markt bringen.

Get ready, Rebels 🎩 Something iconic is brewing at the @rebel_satoshi Stay tuned for our soon-to-drop #NFT commemorative collection featuring your favorite characters 🦊#memecoin #web3 pic.twitter.com/bWE8RXo6az — Rebel Satoshi (@rebel_satoshi) April 8, 2024

In einfachen Worten: Das Rebel Satoshi Memecoin-Projekt ist auf einer Mission, die Kontrolle von den Eliten zurückzuerobern. Abgesehen von den Memecoins verfügt Rebel Satoshi über ein Dual-Token-Ökosystem mit den RBLZ- und RECQ-Token. Während RBLZ der OG Memecoin ist, ist RECQ der Utility Token für Rebel Satoshi.

Rebel Satoshi hat die RBLZ- und RECQ-Verträge bereits öffentlich gemacht und SourceHat hat sie geprüft. Rebel Satoshi hat während des RBLZ-Vorverkaufs über 2,5 Millionen Dollar gesammelt und 150% Rendite erzielt. Der RBLZ-Token wird derzeit bei $0,025 gehandelt und befindet sich in der Akkumulation. In der Zwischenzeit rufen erfahrene Kryptoanalysten zu einer massiven Rallye für RBLZ in den kommenden Monaten auf.

Darüber hinaus hat Rebel Satoshi den Vorverkauf von RECQ gestartet, das sich derzeit in Phase 2 seines Vorverkaufs befindet. Zusammen werden die Token neu definieren, was es bedeutet, Teil eines revolutionären Ökosystems zu sein!

Shiba Inu steht nach der Rallye vor einem Einbruch, da der Markt seitwärts tendiert

Einer der besten tierischen Memecoins, Shiba Inu, hat in den letzten Monaten eine turbulente Kursentwicklung erlebt. Als der ETH-ETF am 23. Mai 2024 genehmigt wurde, erholte sich auch Shiba Inu kurzzeitig zusammen mit dem Markt. So fiel SHIB von $0,000024 am 23. Mai auf $0,000028 am 29. Mai.

Diese Erholung des Shiba Inu-Preises war jedoch nur vorübergehend, und der Preis ist wieder gesunken. Dies hat dazu geführt, dass SHIB am 10. Juni um 17,8 % auf 0,000023 $ gefallen ist. Nicht nur sein Preis ist gefallen, sondern auch die L2 Shibarium von Shiba Inu stagniert. Die Gesamtzahl der Geldbörsen auf Shibarium stagniert bei etwa 1,80 Millionen Dollar und erfährt kein großes Wachstum.

Dies hat dazu geführt, dass Experten eine vorsichtige Haltung gegenüber Shiba Inu einnehmen. Sie gehen davon aus, dass SHIB für einige Zeit unter 0,000035 $ bleiben wird.

BOOK OF MEME notiert inmitten der Marktunsicherheit im roten Bereich

BOOK OF MEME war in den letzten Monaten einer der beliebtesten Solana-Memcoins. Sein Preis erlebte jedoch nur einen kurzen Anstieg nach der Genehmigung des ETH-ETF am 23. Mai 2024. BOOK OF MEME stieg um 24,9 %, als BOME von 0,012 $ am 23. Mai auf 0,015 $ am 29. Mai stieg.

Aber als der Markt wieder stagnierte, musste auch BOME einen Einbruch hinnehmen. Am 10. Juni wurde BOME bei $0,010 gehandelt und verzeichnete einen Rückgang von 33,3 %. Die Preisentwicklung folgte dem Muster, das auch BOME in den letzten Monaten durchlief. Da es keine größeren Entwicklungen rund um das BOOK OF MEME gibt, sind Experten für den BOME-Token skeptisch.

Da der Markt keinen Aufwärtstrend zeigt, sagen Experten einen weiteren Rückgang für BOME voraus. Ihre Prognose lautet, dass BOME in den kommenden Monaten unter 0,007 $ fallen wird.

