SpacePay-Vorverkauf: Eine Chance, von Anfang an Teil einer innovativen Krypto-Zahlungslösung zu sein

SpacePay bietet Lösungen für Probleme, die das Senden von Geld auf digitalem Wege (wie Kryptowährungen) erschwert haben. Das in London ansässige Unternehmen hat Investoren aus verschiedenen Teilen der Welt und zielt darauf ab, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen Kryptowährungen verwenden.

Die Idee von SpacePay befasst sich mit Problemen, die die Popularität von Kryptozahlungen erschwert haben. Obwohl Kryptowährungen immer bekannter werden, fällt es Privatpersonen und Unternehmen immer noch schwer, sie zu nutzen, da sie sie als kompliziert empfinden. Ein weiterer großer Nachteil ist ihre hohe Unberechenbarkeit.

Auch das derzeitige System zur Erleichterung von Kryptozahlungen trägt nicht gerade zur Lösung der Situation bei. Viele Kryptounternehmen haben sich auf komplexe Finanzanwendungen konzentriert, die mit Nachteilen wie hohen Transaktionsgebühren, Verzögerungen bei der Zahlungsbestätigung sowie Sicherheits- und Datenschutzbedenken verbunden sind.

Die Antwort von SpacePay ist ein (dezentrales) Zahlungssystem, das mit verschiedenen Arten von Zahlungsgeräten funktionieren kann. Dies ermöglicht es Geschäften, Zahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren, ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, dass sich der Wert der Kryptowährung sehr schnell ändert. Das Unternehmen sorgt für Einfachheit im Prozess, indem es das normale Zahlungssystem verwendet, das diese Geschäfte oder Händler bereits verwenden.

Das Projekt arbeitet derzeit mit mehr als 325 verschiedenen digitalen Geldbörsen. Dies macht SpacePay sowohl für erfahrenere Krypto-Benutzer als auch für Neulinge zugänglich. Tatsächlich findet man selten ein Krypto-Projekt, das so viele Arten von Geldbörsen unterstützt. Durch die Arbeit mit den Zahlungslösungen, über die Händler bereits verfügen, können sie ihre gewohnt täglichen Transaktionen schneller und sicherer durchführen.

Das Team hinter dem Projekt glaubt, dass dies neue Kunden bringen und den Abschluss von Transaktionen beschleunigen könnte. SpacePay erhebt nur eine geringe Gebühr von 0,5 % pro Transaktion, was viel weniger ist als die Kosten vieler anderer Zahlungsoptionen.

Der Zweck der Dezentralisierung von SpacePay besteht darin, es sicherer und privater zu machen. Alle Transaktionen sind durch eine starke Verschlüsselung geschützt, sodass das Risiko von Betrug oder unbefugtem Zugriff geringer ist. Benutzer behalten die volle Kontrolle über ihr Geld und ihre privaten Daten, da sie direkt aus ihren eigenen digitalen Geldbörsen bezahlen.

SpacePay unterstützt auch mehrere Arten von Kryptowährungen und bietet den Benutzern so mehr Zahlungsoptionen. Viele Menschen haben jedoch Probleme mit schwankenden Kryptopreisen, weshalb sie sich für traditionelle Zahlungsoptionen entscheiden.

Das Unternehmen hat erfolgreich 750.000 US-Dollar von privaten Investoren eingesammelt, eine Rückkaufoption zur Förderung seines Wachstums abgeschlossen und ein Minimum Viable Product (MVP) entwickelt. SpacePay arbeitet auch daran, geistiges Eigentum zu erwerben, um seinen Platz auf dem Markt zu sichern. Wichtig ist, dass die Plattform alle Regeln und Gesetze befolgt, sodass sie in jedem nicht genehmigten Land operieren und einen breiten Markt erreichen kann.

