Beercoin: Wer hat daran verdient – und wer nicht?

Es war einer der gehyptesten Meme Coins der letzten Wochen. Tag für Tag werden hunderte Meme Coins auf sämtlichen Blockchains gelauncht, wobei nur wenige so viel Aufsehen erregen können, wie es bei Beercoin aktuell zu beobachten ist. Vom Raketenstart, der die Marktkapitalisierung auf über 300 Millionen Dollar hat steigen lassen, bis hin zum vermeintlichen Dump durch Insider – $BEER hat all das im Schnelldurchlauf erlebt. Da der Coin, der auf der Solana Blockchain basiert, auch von zahlreichen Influencern beworben wurde, folgen nun auch erste Statements.

Für viele Investoren besteht der Kryptomarkt nur aus Bitcoin, höchstens noch aus Ethereum. Inzwischen gibt es aber immer mehr Trader, die auf den Geschmack kommen, auch Meme Coins zu traden. Die Gewinne, die hier erzielt werden können, übersteigen das Gewinnpotenzial von Bitcoin und Ethereum um ein Vielfaches und sind für Außenstehende oft gar nicht greifbar. Selbstredend ist dabei auch das Risiko höher. Wie der Name vermuten lässt, werden Meme Coins in erster Linie zum Spaß gelauncht und liefern keinen tieferen Nutzen. Ein Blick auf die Beercoin Website vermittelt auch nicht unbedingt etwas Anderes.



(Beercoin Beschreibung – Quelle: Beercoin Website)

Der Meme Coin, der in einem kurzen Vorverkauf angeboten und anschließend an den Kryptobörsen gelistet wurde, hat durch prominente Unterstützung zahlreicher Influencer schnell an Reichweite gewinnen können, wodurch auch der Kurs explodiert ist. Wer am Vorverkauf teilgenommen hat, hat sein Kapital mehr als verdreißigfachen (x30) können. Danach ist es fast so schnell wieder bergab gegangen.

Meme Coins bieten nicht nur Gelegenheiten, 1.000 Dollar Investments in eine Million Dollar zu verwandeln, sondern bergen natürlich auch Risiken, die höher sind als bei Bitcoin, Solana und Co. Die Token können von jedem gelauncht werden und genauso schnell wieder verschwinden, wie sie auftauchen. Oft wird der Liquidity Pool nicht gesperrt und aufgelöst, sobald die ersten Käufer einsteigen, sodass die Token wertlos werden und die Entwickler mit dem Geld verschwinden. Auch Insider-Handel spielt eine große Rolle. Im Fall von Beercoin eine zu große Rolle, wenn es nach einigen Beobachtern geht.

The Solana shitcoin $BEER went down 80% a few days after listing on @Bybit_Official with insiders/team cashing out $15M+

The team/insiders controlled 50%+ of supply

One of the biggest and more ellaborate meme scams I've seen so far

here are the wallets that caused the dump🧵 pic.twitter.com/ngdtVs7T0F

— Wazz (@WazzCrypto) June 13, 2024