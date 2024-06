Krypto Wal investiert weitere 6 Millionen Dollar in diesen Top 10 Meme Coin

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Kryptomarkt befindet sich in einer Korrektur, die bei manchen Coins heftiger, bei anderen nicht ganz so schlimm ausfällt. Während Privatanleger und Neulinge in dieser Zeit oft die Nerven verlieren und aussteigen, um den Verlust zu begrenzen, nutzen erfahrene Investoren und Krypto Wale die Gelegenheit oft, um günstig Coins nachzukaufen. Das hat auch heute wieder ein Investor getan, der gleich 6 Millionen Dollar in einen bekannten Meme Coin investiert hat, obwohl er bereits Token, die Millionen wert sind, besessen hat. Er erwartet wohl, dass sich der Kurs schnell wieder erholt.

Shiba Inu (SHIB) für 15 Millionen Dollar gekauft

Viele Meme Coins gibt es noch nicht, bei denen man Millionen investieren kann, ohne dass man den Kurs gleich dramatisch beeinflusst. Solche Transaktionen erregen sogar bei einem Multi Milliarden Dollar Coin noch Aufsehen. Im aktuellen Fall geht es um Shiba Inu (SHIB), den zweitgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung. Der Coin kommt auf eine Bewertung von über 10 Milliarden Dollar, hat aber genau wie die meisten anderen Altcoins eine scharfe Korrektur hinter sich.



(SHIB Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Vom Jahreshoch, welches Anfang März erreicht wurde, ist der SHIB-Kurs inzwischen um mehr als 60 % eingebrochen. Was viele Anleger nervös macht, veranlasst einen Krypto Wal, die Gelegenheit zu nutzen und nochmal ordentlich zu investieren. Mehr als 6 Millionen Dollar hat er investiert. Damit beläuft sich seine Gesamtmenge, die er an SHIB-Token hält, auf einen Wert von 15,5 Millionen Dollar.

Bisher ist der Investor, der schon bei früheren Gelegenheiten SHIB günstig gekauft und bei Preisanstiegen verkauft hat, mit dem Coin rund 6 Millionen Dollar im Gewinn. Die Chancen stehen gut, dass er durch den aktuellen Einstieg auch in Zukunft wieder weitere Gewinne einfahren wird.

Kein Einzelfall

Wer sich fragt, wie man Millionen in einen Meme Coin investieren kann, sollte bedenken, dass es sich hierbei inzwischen längst nicht mehr um ein Phänomen handelt, das das Platzen einer Blase angekündigt hat – wie man es noch im Jahr 2021 vermutet hat. Meme Coins sind inzwischen fixer Bestandteil des Krypto Marktes und SHIB hält sich genau wie DOGE seit Jahren unter den 20 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Inzwischen gibt es auch immer mehr Milliarden Dollar Meme Coins und auch hier investieren Wale Millionen, da sie von weiter steigenden Kursen ausgehen.

Auch bei PEPE sind in den letzten Wochen immer wieder Käufe in Millionenhöhe entdeckt worden. Die Chancen stehen gut, dass Meme Coins die Rallye auch in der zweiten Jahreshälfte wieder anführen werden, wobei Anleger ihr Kapital mit PEPE, SHIB und Co. vielleicht nochmal verdoppeln, vielleicht sogar verzehnfachen können, noch höhere Gewinne sollte man hier aber nicht mehr erwarten, da die Marktkapitalisierung dafür schon zu hoch ist. Daher setzen auch immer mehr Anleger auf neue Meme Coins, die ihren Wert gerade am Anfang noch schnell vervielfachen können, wobei derzeit vor allem PlayDoge ($PLAY) in den Fokus der Investoren rückt.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

Fast 5 Millionen Dollar für PlayDoge

Wer in SHIB vor Jahren investiert hat, konnte sein Kapital nicht nur verdoppeln, sondern vertausendfachen. Bei der aktuellen Bewertung ist das allerdings nicht mehr möglich. Derzeit setzen immer mehr Trader auf den neuen PlayDoge ($PLAY), da dieser noch im Vorverkauf erhältlich ist und die ganz großen Gewinne demnach erst noch bevorstehen könnten. Innerhalb kurzer Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar gekauft, obwohl $PLAY noch gar nicht an den Kryptobörsen handelbar ist. Das macht das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich.



($PLAY Token-Vorverkauf – Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern bringt auch bald ein eigenes Play 2 Earn Game auf den Markt, bei dem Spieler ein Dogecoin-Tamagotchi erhalten und $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich darum kümmern. Dadurch könnte die Bekanntheit des neuen Coins nochmal stark ansteigen, wodurch auch der Kurs schnell explodieren könnte. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die bereits von den meisten Käufern genutzt wird, da die APY (jährliche Rendite) hier deutlich höher ist als bei anderen Proof of Work Coins. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage während des Preales, dass der Kurs nach dem Launch schon bald um ein Vielfaches steigen könnte, da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist.

Jetzt $PLAY im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Pepe Unchained - Meme Coin mit eigene Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.