Bitcoin Kurs: „BTC auf $30k“! Trading-Guru schockt mit Crash Prognose – jetzt verkaufen?

Er gilt als Krypto-Guru, ist einer der bekanntesten Chart-Analysten der Branche. Jetzt schockt er mit einer Crash-Prognose, warnt: Bitcoin droht auf 30.000 Dollar abzustürzen. Sollte man Bitcoin verkaufen?

Was passiert mit Bitcoin (BTC)? Es ist ein trauriges Bild, das sich beim Blick auf den Monatschart ergibt: Vor vier Wochen tradete Bitcoin noch bei 67.140 Dollar – und jetzt, einen Monat später, ist die Kryptowährung Nummer 1 nicht etwa gestiegen, nein – Bitcoin befindet sich mit einem aktuellen Kurs von 66.080 Dollar sogar darunter!

Oder, anders formuliert: Der digitale Vermögenswert kommt nicht nur nicht vom Fleck – er baut sogar immer weiter ab. Zwar nur in kleinen Schritten bislang. Alteingesessene Anleger wissen aber: Das kann sich schnell ändern – und dann geht’s rasant abwärts.

Auch unter Branchenbeobachtern und Analysten mehren sich die warnenden Stimmen, die einen Bitcoin Crash erwarten. Eine davon gehört dem Profi-Trader Murad (@MustStopMurad auf X), einer der populärsten Krypto-Strategen der Branche. Es sei sein voller Ernst, „Spaß beiseite“, schreibt er seinen mehr als 101.000 Followern auf Twitter in einer Prognose. Für Bitcoin gibt’s derzeit nur zwei Szenarien – und keine davon dürfte Anleger in Extase versetzen. Murad in seiner Bitcoin-Prognose:

All jokes aside – there are 2 main scenarios I see

The bullish one is 60-62k holds and the bull market continues in a typical 4y cycle fashion.

The bearish one is there is a global recession which nukes BTC to 30K.

Which way we go will be determined entirely by Macro. pic.twitter.com/UPB1ElHycd

— Murad (@MustStopMurad) June 14, 2024