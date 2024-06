JasmyCoin, Notcoin und Rebel Satoshi (RECQ) sind auf dem Vormarsch und peilen $1 an

TLDR

Nach einem marktweiten Krypto-Crash am Wochenende haben sich führende Coins unterschiedlich entwickelt. Trotz dieser Turbulenzen zeigen JasmyCoin (JASMY), Notcoin (NOT) und Rebel Satoshi’s RECQ erhebliches Wachstumspotenzial. Infolgedessen strömen Investoren zu diesen Coins in der Hoffnung, dass sie auf $1.00 steigen werden.

Welche Coin wird zuerst auf $1.00 steigen: JasmyCoin, Notcoin oder RECQ? Finden wir es heraus!

JasmyCoin hat in den letzten sieben Tagen eine ansehnliche Performance gezeigt. Am 3. Juni 2024 wurde JASMY bei etwa $0.036 gehandelt. Nach einem Tag seitwärts Traden stieg JASMY am 4. Juni an. Dieser Anstieg kam, nachdem die Marktkapitalisierung von JASMY erheblich gestiegen war und es zur 55.-größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung machte.

100 million #Jasmy Coin lockup started on May 1 at @BITPointJP #BTC @HARA_JasmyCFO #Lockup $Jasmy pic.twitter.com/y1WF1paEUt

Am 4. Juni wurde JASMY daraufhin die meistgesuchte Kryptowährung auf CryptoMarketCap. Die gestiegene Aktivität trieb JASMY am 7. Juni auf $0.044. Die Aufregung über diese Entwicklungen flaute jedoch ab, wodurch JASMY seine Gewinne teilweise wieder abgab. Bis zum 10. Juni stabilisierte sich JasmyCoin bei etwa $0.038, was immer noch einen Wochengewinn von 5,56% darstellt.

Darüber hinaus erwarten Experten, dass JASMY bis Monatsende auf $0.085 steigen wird. Diese Prognose basiert auf der gestiegenen Popularität nach dem Gerücht, dass Jasmy und Apple zusammenarbeiten, um die My Number-Karte, Japans persönliches Identifikationssystem, in iPhones zu integrieren.

Rebel Satoshi, ein aufstrebender Meme-Coin, der darauf abzielt, die Krypto-Industrie in eine neue Ära der Dezentralisierung zu führen, hat sich als Top-Investition herausgestellt. Investoren umarmen Rebel Satoshi aufgrund seiner mutigen Mission und seines beeindruckenden Ökosystems. Insbesondere bietet das Rebel Satoshi-Ökosystem einen NFT-Marktplatz, eine Arcade und ein Staking-Programm.

Darüber hinaus investieren Anleger in Rebel Satoshi, weil es eine Zwei-Token-Struktur aufweist. Rebel Satoshi’s zwei Tokens, RBLZ und RECQ, heben das Projekt von anderen trendenden Meme-Coins ab. RBLZ fungiert als Governance- und Mitgliedschaftstoken des Projekts. Ab Juni ist RBLZ auf CoinGecko, Coinstore, DEXTools und Uniswap erhältlich.

Unterdessen ist RECQ Rebel Satoshi’s Utility-Token. Seit Juni befindet sich RECQ in Phase 2 seines Presale. Der Preis von RECQ in dieser Phase beträgt $0.0044. Dieser Preis bedeutet, dass RECQ seit der Early Bird Runde um 120% und seit Phase 1 um 19% gestiegen ist, wobei der Preis bei $0.0020 und $0.0037 lag.

Interessanterweise erhalten Phase-2-Investoren eine 25% Rendite, wenn RECQ in Phase 3 eintritt. Darüber hinaus wird diese Rendite auf 184% steigen, wenn RECQ seinen Einführungspreis von $0.0125 erreicht. Dieser projizierte Anstieg macht RECQ zu einem der besten Presale-Meme-Coins zum Kauf!

Notcoin hat in den letzten sieben Tagen schlecht abgeschnitten. Am 3. Juni 2024 lag NOT bei etwa $0.023. Nach einem Tag seitwärts Traden gewann NOT am 4. Juni an Fahrt. Dieser Anstieg erfolgte, nachdem das Notcoin-Team bekannt gab, dass es die Adressen von Krypto-Enthusiasten, die NOT-Voucher gekauft und gehalten hatten, gesnapshottet hat.

The claim is over 👏

A month ago Notcoin was listed and became a real community token, owned by you and people like you.

So far, Notcoin have got 11.5M holders: they've claimed tokens, staked, sent to exchanges or withdrawn onchain.

Most of the drop was distributed already,… pic.twitter.com/MyNp4h6FWB

— Notcoin Ø (@thenotcoin) June 17, 2024