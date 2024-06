Brett steigt um 48 % – aber dieser Meme-Coin könnte noch höher steigen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nachdem Anfang der vergangenen Woche sich wieder erste zarte Silberstreifen am Bullrun Horizont gezeigt hatten, wurde diese Hoffnung zum Wochenende zunichtegemacht. Pünktlich zum Wochenende fielen die Kurse wieder. Gestern notierte der Bitcoin zeitweise sogar bei 66.000 US-Dollar. Gründe dafür gibt es vermutlich verschiedene. Da wäre zum einen die Zinsentscheidung der FED, die heute wieder ansteht und die relativ robusten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zudem sind einige Hebelpositionen aufgelöst worden, was ebenfalls ein Faktor sein könnte, warum die Kurse derzeit die Fahrt gen Süden aufgenommen haben. Es gibt aber Coins, die sich entgegen dem allgemeinen Trend entwickeln. Einer davon ist der Base basierte Meme-Coin BRETT, der auf Wochensicht um 44 % zu und notiert derzeit bei 0,1684 US-Dollar. Schon im ersten Quartal gehörte Brett mit einer Rendite von rund 7.000 % zu den Spitzenreitern bei den Top-Meme-Coins.

Was ist Brett für ein Meme-Coin?

Der Meme-Coin wurde inspiriert von Brett, einer Figur aus dem “Boy’s Club”-Comic von Matt Furie, zu der auch Pepe der Frosch gehört. Brett ist für seine entspannte Haltung bekannt und mag Mode, Tanzen und Videospiele, etwas, das er mit seinem Freund Pepe gemeinsam hat.

Brett gehört zur Kategorie „klassischer Meme-Coin“ ohne große Utility. Eine Besonderheit ist der vertraglich festgelegte Verzicht auf die Möglichkeit, neue Tokens zu prägen, was bedeutet, dass das Angebot begrenzt ist. Das Team kann also keine zusätzlichen Coins erzeugen oder den Vertrag manipulieren. Diese Dezentralisierung fördert das Engagement der Community, was ein entscheidender Faktor für das Wachstum und den Erfolg des Coins sein kann. Denn das Herz eines Meme-Coins ist immer noch die Community. Die Marktkapitalisierung von Brett liegt im Moment bei rund 1,6 Milliarden US-Dollar.

How it all started for Brett and the Boys’ Club. Video Courtesy : Feels Good Man pic.twitter.com/CoTt5ShT6v — Brett (@BasedBrett) March 27, 2024

Base Dawgz – der Brett Jäger mit dem Riesenpotenzial

Jetzt ist mit Base Dawgz ein neuer Stern am Base-Meme-Coin Universum aufgetaucht, der bei den Themen Top-Meme-Coin und Renditebringer mitreden möchte. Der PreSale für diesen Coin ist erst vor kurzem gestartet und konnte bereits über 1 Million US-Dollar an Raising Capital bei den Early Bird Investoren einsammeln. Aktuell kostet ein DAWGZ-Token 0,00502 US-Dollar. Da der Vorverkauf in mehreren Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen abläuft, können Early-Bird-Investoren, die rechtzeitig einsteigen, sich bereits schon jetzt über potenzielle Buchgewinne freuen. Obwohl Base Dawgz auf der Base Blockchain basiert, ist der Token interoperabel mit Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche und Polygon. Diese Vielseitigkeit erhöht die Reichweite und Attraktivität des Coins erheblich, was sich in Zukunft auch positiv auf die Liquidität auswirken sollte.

Share-to-Earn mit Base Dawgz

Die Community steht bei Base Dawgz im Mittelpunkt. Daher bietet das Projekt eine Share-to-Earn-Funktion, mit der einzelne Community Mitglieder Punkte für das Teilen von $DAWGZ-bezogenen Inhalten in sozialen Medien sammeln können. Dafür müssen die Community Mitglieder nur ihr X-Konto verbinden, um es zu verifizieren. Early Bird Investoren können außerdem ihre Wallets verbinden und Empfehlungslinks generieren. Für jeden geworbenen Investor erhalten sie dann 5 % des investierten Betrags. Die Punkte für die erstellten und geteilten Inhalte können dann in $DAWGZ-Token umgewandelt werden. Der Smart Contract von Base Dawgz wird von der Blockchain-Sicherheitsfirma Solid Proof geprüft, was zusätzliche Sicherheit bietet. Der Vertrag ist, ähnlich wie bei BRETT, nicht erweiterbar, sodass das Angebot nicht nachträglich geändert werden kann. Es gibt keine Hintertüren, und der Base Dawgz Smart Contract kann keine Token verbrennen oder prägen. 15 % des Tokenvorrats sind für Rewards vorgesehen.

$DAWGZ kaufen

Um am PreSale teilzunehmen, müssen Nutzer ein kompatibles Wallet (MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet oder über Wallet Connect) mit der Projektwebseite verbinden. Zahlungen können in USDT, ETH, BNB, AVAX oder SOL erfolgen.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.