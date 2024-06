Kommt hier der neue BRETT? Base Dawgz knackt die 1 Million US-Dollar Marke

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nur eine Woche nach PreSale Start hat Base Dawgz ($DAWGZ) mehr als 1 Million Dollar bei den Early Bird Investoren eingesammelt.

Base Dawgz ist der neue Meme-Coin, den man auf der Base-Chain im Auge behalten sollte. $DAWGZ ist dazu bereit, in den Wettbewerb mit $BRETT zu gehen.

Stellen Sie sich an dieser Stelle vor, Sie hätten am 27. Februar 500 Dollar in BRETT investiert, als dieser für 0,0001308 Dollar an den dezentralen Börsen notierte. Heute wären das 634.938 US-Dollar. Base Dawgz könnte sich leicht genauso gut entwickeln, wenn nicht sogar noch besser. Base Dawgz ist mehr als nur der nächste Meme-Coin, der einfach auf den Markt geworfen wird. Das Projekt nutzt fortschrittliche Blockchain-Technologie, um seinen Token mit Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche interoperabel zu machen. Der Token verfügt außerdem über eine Share-to-Earn-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, durch das Teilen von Base Dawgz-Inhalten in den sozialen Medien Punkte zu sammeln. Nach dem Ende des Vorverkaufs können diese Punkte gegen den $DAWGZ eingetauscht werden. Ein $DAWGZ-Coin kostet derzeit 0,00502 US-Dollar. Early Bird Investoren sollten schnell zuschlagen, denn in fünf Tagen steigt der Coin in der nächsten Phase um 5 % auf 0,00528 US-Dollar.

Well done to all the $DAWGZ on raising the first million🪂 Now we can take all of you skydiving🚀 pic.twitter.com/eIPDUTOrQ9 — Base Dawgz (@BaseDawgz) June 12, 2024

Kommt hier die nächste Brett-Like Explosion?

Es ist vermutlich kein Geheimnis, dass Meme-Coins im Jahr 2024 im Mittelpunkt des Kryptohypes stehen. Beliebte Meme-Coins sind wieder auf dem Vormarsch und neue Listings überschwemmen CoinMarketCap förmlich. Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass dieser Teilbereich des Kryptomarktes mit einer Marktkapitalisierung von 56 Milliarden US-Dollar der Hauptkatalysator für die kommende Sommerhausse sein könnte. Meme-Coins haben sich längst über die bloßen Scherzwährungen hinaus entwickelt. Viele Coins bieten jetzt einen verbesserten Nutzen und Funktionalität, Base Dawgz ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Das könnte ein Faktor für den steilen Aufstieg der Meme-Coins in diesem Jahr sein. Nehmen wir zum Beispiel $BRETT, den führenden Meme-Coin auf Base. Es ist nicht nur Pepe’s (PEPE) Freund, der allerdings auf einer anderen Chain lebt – Brett hat die Fähigkeit, in naher Zukunft DeFi-Funktionen wie Staking, Yield Farming und DEX-Handel zu integrieren. Seit Anfang Juni ist der Kurs von Brett um 76 % auf 0,1572 US-Dollar gestiegen. Dank des Hypes, der um ihn herum entstanden ist, konnte $BRETT die Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar in einer Rekordzeit von drei Monaten erreichen – viel schneller als die Jahre, die der OG Meme-Coin Doge (DOGE) brauchte.

Und dann sind da noch die Features von Base Dawgz, die Wormhole- und Portal Bridge-Technologie umfasst, um $DAWGZ chainübergreifend handelbar zu machen. Natürlich ist der bessere Nutzen ein zusätzlicher Bonus. Allerdings hängt der Erfolg von Meme Coins jedoch von der Unterstützung durch ihre Community ab. Brett mag zwar keine Roadmap haben, aber seine treue Community steht voll hinter ihm. Tatsächlich hat die starke Unterstützung durch die Community ihn erst ins Rampenlicht der Base-Chain katapultiert und ihn so zum halboffiziellen Maskottchen der Chain gemacht. Was Base Dawgz betrifft, so war die Unterstützung der Community bis jetzt geradezu überwältigend, wie das Raising-Capital beweist, das durch den laufenden Vorverkauf eingesammelt wurde.

Beide Coins haben zudem einen gemeinsamen Vorteil: Sie basieren auf der schnell wachsenden Base-Chain, die sich seit letztem Jahr über ein erhebliches Wachstum freut. Die Ethereum Layer 2 (L2) bietet Kosteneinsparungen und schnellere Transaktionen, wobei die Sicherheit der Ethereum-Blockchain erhalten bleibt. Die Begeisterung für Base wächst und das ist sowohl für Base Dawgz als auch für Brett von großem Nutzen.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Base schließt zu Solana auf und das sind gute Nachrichten für Base Dawgz

Vor weniger als einem Jahr wurde Base eingeführt und hängt jetzt schon an den Fersen von Solana. Die Marktkapitalisierung von Solana liegt derzeit bei 73 Milliarden Dollar, die Bewertung von Base mit 54 Milliarden Dollar liegt nicht weit dahinter.

Ein weiterer Faktor, der das Wachstum von Base ankurbelt, ist die Tatsache, dass die Chain von der führenden US-Börse Coinbase entwickelt wird. Coinbase hatte im Jahr 2022 etwa 98 Millionen Nutzer, was Base eine riesige, fertige Nutzerbasis beschert. Während Solana nach wie vor die Heimat von Top-Meme-Coins wie Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Book of Meme (BOME) und Cat in a Dogs World (MEW) ist, deutet der Aufstieg von Base, der insbesondere durch Brett und den jüngsten Vorverkaufsanstieg von Base Dawgz angetrieben wurde, auf eine mögliche Verschiebung der Dominanz hin. Werfen Sie einen Blick auf den Total Value Locked (TVL) in der Base-Chain – dieser ist seit dem Launch im letzten Jahr im Aufwärtstrend.

Solana verfügt über einen TVL von etwa 4,45 Milliarden Dollar, während Base schon jetzt 1,79 Milliarden Dollar aufweist. Im Vergleich zu anderen Chains ist sie die Einzige, die in letzter Zeit solide zugelegt hat. Die anderen Chains haben sich in Bezug auf das TVL seitwärts bewegt, während einige sogar einen Abwärtstrend verzeichneten.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Ein bullischer Meme-Coin Monat bringt $DAWGZ ins Spiel

Viele der nach Marktkapitalisierung führenden Meme-Coins haben in der vergangenen Woche erhebliche Wertverluste erlitten. Die Chancen, dass der Markt einfach eine Verschnaufpause einlegt und sich auf größere Käufe vorbereitet, sind allerdings groß. Man hört auch immer wieder Gerüchte über einen Meme-Coin-Sommer. Es gibt positive Anzeichen dafür, dass der Juni ein starker Monat für Meme-Coins sein könnte. So ist beispielsweise Cats in a Dogs World um 25,40 % und SLERF

um 53,6 % gestiegen. Promi Meme-Coins gewinnen ebenfalls beträchtlich an Zugkraft, was darauf hindeutet, dass wir bald ein Markthoch erleben könnten. Zack Morris (ZACK) und Mother Iggy (MOTHER) gehören zu den Meme-Coins mit der besten Wertentwicklung in diesem Monat. Flo Pharell glaubt, dass Base Dawgz großes Potenzial hat.

$DAWGZ PreSale: der Coin, über den jeder spricht

Base Dawgz ist derzeit in den Krypto- und Tech-Medien in aller Munde. ReadWrite zum Beispiel rechnet bei $DAWGZ mit einer 10-fachen Kapitalrendite (ROI) beim Start, während Tech Report das 100-fache für möglich hält. Unterdessen zählt 99Bitcoins Base Dawgz zu denen Coins, die im Jahr 2024 einen 10-fachen Wert erreichen könnten. Base Dawgz stellt 20 % seiner 8,45 Milliarden Token für den Vorverkauf zur Verfügung, das entspricht etwa 1,69 Milliarden Token. Darüber hinaus wird das Projekt baldmöglichst Staking anbieten, wobei die Stakingbelohnungen ebenfalls 20 % des Gesamtangebots ausmachen. Investoren können sich auf den vollständig von Solid Proof geprüften Base Dawgz-Vertrag verlassen, der ihnen ein sicheres Gefühl gibt. Die Prüfung des Smart Contracts durch Solid Proof hat keine größeren Probleme aufgezeigt. Token-Käufer müssen sich also keine Sorgen über versteckte Hintertüren im Code machen.

Um an dem PreSale teilzunehmen, besuchen Sie die Website des Projekts und verbinden Sie Ihr Wallet. Wählen Sie dann das Netzwerk aus, entweder Coinbase, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC. Benutzer können mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) und AVAX kaufen.

Base Dawgz ist auf dem besten Weg, einer der führenden Coins auf Base zu werden. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht – bleiben Sie mit der Community auf X und Telegram verbunden.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.