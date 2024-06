Der Boxkampf Jake Paul gegen Tyson könnte diese Meme-Münze hinauf in die Umlaufbahn bringen

Box- und Kampfsportfans warten auf den großen Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul. Der Kampf wurde nun auf den 15. November verschoben. Basierend auf der Geschichte dieser beiden Boxer ist eine neue Meme-Münze auf den Markt gekommen.

Während die Fans dieser beiden Kämpfer auf den Kampf warten, hat Fight Night Coin eine Story entwickelt, die Investoren anziehen könnte. Lassen Sie uns herausfinden, warum diese Meme-Münze möglicherweise die nächste große Münze sein könnte, während sich der Markt auf die nächste Etappe dieses Bullenlaufs vorbereitet.

Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson wurde auf November dieses Jahres verschoben. Der Kampf wird live auf Netflix aus dem AT&T Stadium in Arlington, Texas, übertragen. Der Termin wurde verschoben, weil Mike Tyson an einem Magengeschwür erkrankte.

Der Hype um diesen Kampf könnte auch für Fight Night von Vorteil sein.

Hmm, as expected, the one in first place shows remarkable determination… But my punch will obliterate everything.$FNIO #TYSONMEME #BOXINGMEME pic.twitter.com/Re2lHpEZvZ

— Fight Night (@FightNight_eth) June 11, 2024