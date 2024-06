Der Kryptomarkt ist im Moment in Aufruhr, da der Markt nach einem Aufwärtszyklus korrigiert, was sich negativ auf den Pepe Coin Kurs auswirkt, da die Top Coins an Boden verlieren. Dieser Abschwung ist jedoch ein großartiger Zeitpunkt, um den Dip” zu kaufen. Die besten Meme Coins, in die man investieren kann, bieten Anlegern die Chance, bei einem Markttief einzusteigen.

Auf der anderen Seite des Spektrums war BookOfMeme einer der wenigen Coins, die letzte Woche eine grüne Kerze zeigten, was zu einer Spaltung in Anleger, die Dips kaufen, und solche, die auf schnellere Pferde steigen, führte. Die Anleger sind sich jedoch einig, dass der Presale von Raboo (RABT) eine großartige Gelegenheit ist, in 100x Krypto zu investieren.

Niemand, der bei Verstand ist, wird eine Rendite von 100 Millionen Prozent als “niedrig” bezeichnen. Der Pepe Coin Kurs hat so viel seit seiner Einführung im April 2023 geliefert und zweifellos nicht nur eine der Top Meme Coins zu investieren, sondern in die besten Coins zu investieren. Der Pepe Coin Kurs kam von einer unglaublich niedrigen Basis. Diese astronomischen Renditen erfolgten in zwei Schüben – der erste, als der Pepe Coin Kurs im Jahr 2023 innerhalb von drei Wochen um 40 Millionen Prozent stieg, und dann zwischen Februar und Mai dieses Jahres.

Aber die Pepe Coin-Party scheint zu Ende zu sein. Der Pepe Coin Kurs hat innerhalb von nur drei Wochen 40 % seines Wertes verloren, was dazu führte, dass die Anleger das Schiff verließen und sich nach stärkeren Coins umsehen, die sie an Orten wie dem Raboo Presale fanden.

Die zweite Juniwoche war für die meisten Coins nicht brillant, da die Kryptomärkte fast einheitlich rot waren. BOME widersetzte sich jedoch dem Trend und zeigte eine grüne Kerze für die Woche, wenn auch nur knapp. BOME ist der Meme Coin unter den Meme Kryptowährungen und könnte die Definition einer Meme Coin schlechthin sein. In seiner absoluten Absurdität kämpft BOME nicht nur gegen das Establishment, sondern leugnet sogar dessen Existenz! Dieser fast schon Meta-Meme-Status von BOME machte BOME zu einer der besten Meme Coinss, in die man investieren kann.

BOME erzielte in den letzten 6 Monaten eine Rendite von 17.000% und übertraf damit sogar Pepe Coin. BOME ist der Beweis dafür, was Meme Coins leisten können. Sein Aufwärtstrend zieht Investoren ebenso an wie der Preisverfall von Pepe Coin, was zwei unterschiedliche Anlagestrategien verdeutlicht.

Investoren, die auf der Suche nach den besten Meme Coins sind, in die sie investieren können, haben mit Raboo eine brillante Gelegenheit gefunden. Raboo ist ein neuer Meme-Fi-KI-Krypto-Token mit einem Stammbaum aus Memen und einer Ausbildung in künstlicher Intelligenz, die von einem soliden Tokenomics-Modell unterstützt wird, das Raboo an die Spitze der Klasse katapultieren wird.

Raboo darf nicht unterschätzt werden, und da Meme-Coins der am schnellsten wachsende Krypto-Sektor sind, ist Raboo bereit, von der Popularität der Meme-Coins zu profitieren. Doch hinter den Memes verbirgt sich ein NFT-Markt, der die Inhaber von Raboo-Token dem wiederauflebenden Markt für digitale Originale aussetzt, sowie eine Staking-Option, die denjenigen, die dem Netzwerk Liquidität zur Verfügung stellen, massive Renditen bietet.

