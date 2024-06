Der Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul wird diese Meme-Münze auf den Mond schicken: Dies ist der Grund

Box- und Sportfans warten auf den Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul. Ein neuer Meme-Coin nutzt den Boxkampf und die beiden Berühmtheiten in seiner Storyline. Lassen Sie uns herausfinden, warum der Preis von Fight Night möglicherweise in die Höhe schießen könnte, je mehr der Termin für den Boxkampf näher rückt.

Der Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul wurde auf Freitag, den 15. November 2024, im AT&T Stadium in Arlington, Texas, verschoben. Die Veranstaltung wird live auf der Plattform Netflix gestreamt.

Tyson musste sein Training wegen eines aufflackernden Geschwürs unterbrechen. Er sprach über seine Dankbarkeit gegenüber dem medizinischen Personal und den Organisatoren der Veranstaltung für die Verlegung des Kampfes.

Die Aufregung um diesen Kampf ist riesig, und es ist eine einmalige Gelegenheit für Fight Night.

