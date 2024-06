Binance-CEO optimistisch: 2024 steht ein Krypto-Boom bevor – können NEAR und APORK den Ansturm anführen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In einem Interview mit Bloomberg betonte Richard Teng, CEO von Binance, dass das Jahr 2024 ein Meilenstein sein wird, der durch ein neues Marktvertrauen und die Einführung von Bitcoin-verbundenen börsengehandelten Fonds (ETFs) angetrieben wird.

Infolgedessen könnte die Branche im Jahr 2024 einen Boom erleben, wobei einige der Kryptowährungen wie Binance Coin (BNB), NEAR Protocol (NEAR) und Angry Pepe Fork (APORK) den Pakt anführen. Heute werden wir jede von ihnen einzeln analysieren, um zu sehen, welche Art von Wachstumspotenzial sie im Jahr 2024 haben. Am Ende werden wir sehen, welche die beste Kryptowährung ist, um von allen drei zu kaufen.

Binance Coin Preis steigt um 10% – Kann er $800 übersteigen und ein neues All-Time-High erreichen?

Binance Coin (BNB) ist in der vergangenen Woche um 10 % explodiert und hat einen Höchststand von 699,80 $ erreicht, womit er nur knapp den wichtigen Widerstand von 700 $ verfehlt hat, der vor ihm liegt. Mit diesem erneuten Marktvertrauen ist der BNB Kurs jedoch näher als je zuvor an diesem Punkt und erreicht möglicherweise ein neues Allzeithoch.

Die Kryptowährung Binance Coin erreichte ihr Allzeithoch am 6. Juni 2024, als sie 717,48 $ erreichte, und könnte nun über 800 $ ausbrechen, wenn das Interesse der Wale steigt. Laut der Binance Coin Preisvorhersage kann diese Kryptowährung das vierte Quartal 2024 bei 856,36 $ beenden, was sie zur besten Kryptowährung macht, in die man investieren kann.

NEAR Protokoll Krypto fällt um 22% – Positive Marktstimmung könnte zu einer Erholung auf $11,22 führen

NEAR Protocol (NEAR) hingegen ist in der vergangenen Woche um 22% gefallen, was Händler jedoch nicht davon abgehalten hat, diese Kryptowährung zu akkumulieren. Insbesondere kletterte der NEAR Protocol Preis in der vergangenen Woche auf 7,29 $, was darauf hindeutet, dass er sich der 8 $-Preisgrenze nähert.

Wenn die NEAR Protocol-Kryptowährung es schafft, wieder in Schwung zu kommen, wird sie im Jahr 2024 an der Spitze stehen, was durch die positiven RSI- und MACD-Daten unterstützt wird. Laut der NEAR Protocol Preisprognose kann er das vierte Quartal 2024 bei $11,22 beenden.

Angry Pepe Fork (APORK) durchbricht die Web3-Landschaft mit seinem Conquer To Earn-System

Angry Pepe Fork (APORK) revolutioniert die Krypto-Landschaft durch die Einführung eines einzigartigen, spielerischen Einsatzmodells, das der Risikobereitschaft von Händlern weltweit entspricht. Das sogenannte “Conquer to Earn”-Modell ist ein Staking-Mechanismus, der es jedem ermöglicht, seine Kryptowährungen für eine vorher festgelegte Dauer zu setzen, die von 30 Tagen über 60 Tage bis hin zu 90 Tagen reicht.

Dies ist ein innovativer Ansatz, der eine symbiotische Beziehung zwischen den Nutzern und dem Netzwerk fördert. Durch den Einsatz von Token können sie direkt zur Stabilität und zum Wachstum des Netzwerks beitragen und potenziell Belohnungen für ihre Teilnahme erhalten. Um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, setzt APORK eine sorgfältige Begrenzung des Angebots auf 1,9 Milliarden Token um.

Die kalkulierte Verknappungsstrategie hat das Potenzial, als Katalysator für zukünftige Preissteigerungen zu wirken. Darüber hinaus stellt APORKs aktueller Preis von $0,014 eine große Chance dar, da er nach seiner Einführung und den wichtigen Börsennotierungen um das 100-fache ansteigen wird, was ihn als die beste Kryptowährung positioniert, in die man investieren kann.

Welche Kryptowährung kann den kommenden Krypto-Boom anführen?

Da der CEO von Binance optimistisch in die Zukunft der Kryptoindustrie blickt, verschieben viele Händler ihr Geld und diversifizieren es, um ein gut abgerundetes Portfolio aufzubauen. Während sowohl Binance Coin als auch NEAR Protocol eine solide Wachstumsdynamik aufweisen, können die bedeutendsten Gewinne mit der Angry Pepe Fork-Kryptowährung erzielt werden, da sie bei ihrer Einführung das 100-fache erreichen wird.

Indem sie ihre Token einsetzen, tragen die Nutzer direkt zur Stabilität und zum Wachstum des Netzwerks bei und verdienen möglicherweise Belohnungen für ihre Teilnahme. Diese einzigartige Eigenschaft kann sie anderen Projekten voraushaben und macht APORK zur besten Kryptowährung, die man kaufen kann.

