Ethereum-Trader fürchten, den Vorverkauf von $KAI Cat zu verpassen

Nur wenige wissen, wie reich der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, durch seine umfangreichen Aktivitäten in Bitcoin werden wird. Aber er hat 2020 damit begonnen, sich mit der Kriegskasse eines börsennotierten Unternehmens zu bereichern, um so Größenvorteile zu erzielen, und er gibt jetzt Unternehmensanleihen an Investoren aus, um mehr zu kaufen.

Alltägliche Menschen mit Privatleben und Arbeit, sogar alltägliche “Millionäre von nebenan”, die noch jung sind und mit ihrem Geld etwas Gutes machen wollen, um ihren Wohlstand zu erhalten und zu vergrößern, haben nicht die Art von praktikablem Weg zu massiven Renditen bei Investitionen in Bitcoin, wie Saylor sie hat.

Außerdem müssen sie konkurrieren mit –

Saylor

Einem Dutzend Wall Street Bitcoin-ETF-Emittenten

Jack Dorsey von Block

Peter Thiel vom Founders Fund

Tim Draper von Draper Associates

Cathie Wood von Ark Invests

Anthony Pompliano von Pomp Investments

Den Winklevii-Zwillingen von Gemini

Kevin O’Leary aus dem Shark Tank

Hollywoods Ashton Kutcher

Ein Dutzend anderer Milliardäre und großer Millionäre

— die alle dem Bitcoin auf der Spur sind, sich seit Jahren für ihn begeistern und in vielen früheren Marktzyklen massiv zu seinem aktuellen Netzwerkeffekt von 1,2 Billionen Dollar beigetragen haben.

Sie haben es geschafft oder verpasst: der BTC-Super-ROI ist vorbei

Der Versuch, mit diesen Investoren um einen gewissen Wohlstandszuwachs zu konkurrieren, ist eine ebenso mühsame Bergbesteigung, wie sie Investoren an der Wall Street zu bewältigen hatten, bevor Satoshi Nakamoto den Bitcoin erfand – und zwar in erster Linie, um die grundlegende Ungleichheit und Ungerechtigkeit der national zentralisierten, stark politisierten und von Natur aus sozialisierten Finanzwirtschaft des Fiat-Geldes zu bekämpfen.

Es ist nicht fair. Es ist nicht schnell. Es ist nicht klug.

Doch das soll nicht heißen, dass Bitcoin nicht trotzdem eine hervorragende Endabrechnungs- und langfristige Reservewährung für Einzelpersonen und Haushalte sowie für Unternehmen, Branchen, Nationen und internationale Organisationen (und sogar für die Super-KIs des Internets von morgen) ist.

Aber Menschen, die wie Michael Saylor sein wollen, können ihn nicht buchstäblich kopieren. Sie müssen das Prinzip anwenden, das Saylor auf Bitcoin gebracht hat: Contrarianism, die Suche nach der nächsten Sache, die noch nicht jeder versteht, von der Sie aber ziemlich überzeugt sind.

Hier ist, was Saylor dem “London Real”-Podcast-Moderator Brian Rose am 16. Januar 2024 über das Prinzip sagte, das ihn zum Investment in Bitcoin brachte:

“Wo werden Sie Ihr Geld anlegen? Big Tech ist nicht das neue, unwiderstehliche Ding. Es ist das, was man versteht. Meine Strategie als Tech-Investor lautet: Sie kaufen etwas, das jeder auf der Welt braucht, das niemand aufhalten kann und das 99 % der Welt nicht verstehen.”

Das ging alles so schnell (nicht blinzeln – das ist die Natur des Internets), aber schon jetzt ist Bitcoin “nicht mehr das neue unwiderstehliche Ding.” Jetzt ist es die Sache, die verstanden wird.

Wenn die Barbie-Darstellerin Margot Robbie, die an der Seite von Ryan Gosling spielte, in einem Fandango-Interview sagt, dass ihr Mann, der Hollywood-Produzent, “so ein Ken” ist, wenn er über Bitcoin spricht, dann hören Sie zu: Es ist vorbei. Das große Spektakel dort ist jetzt im Rückspiegel zu sehen.

Ready for takeoff? Get in before we lift off—this is your boarding call! 🚀https://t.co/ncJBejyJui pic.twitter.com/SuquPjIJ46 — Kai Cat Coin (@kai_cat_coin) May 31, 2024

Saylors neue Sache, die jeder braucht, die niemand aufhalten kann und die 99 % der Welt nicht verstehen, ist künstliche Intelligenz.

Ethereum $KAI Cat Coin: Was ist Ihr Spiel?

Die breite Masse versteht KI so wenig, dass sie ihr Geld einfach in die Hardware dafür steckt – die Chips, die Nvidia herstellt. Aber ohne die Computerarchitektur und das Design, die Software, die Infrastruktur und das Netzwerk, um sie gemeinsam über das Internet zu nutzen, sind diese Chips nur leere Hülsen, die KI aufnehmen sollen, aber keine KI enthalten.

Was heute nur wenige verstehen, aber mehr und mehr erkennen (und es wird der Welt genauso schnell enthüllt werden wie Bitcoin, vielleicht sogar noch schneller):

Das Smart-Contract-Netzwerk von Ethereum ist das eigentliche, praktische KI-Marktprodukt, das unserer Wirtschaft ungeahnte Billionen an Werten entlocken wird, indem es effiziente Prozesse im Supply-Chain-Management, im Rechtswesen und im Versicherungswesen automatisiert – ebenso wie im Online-Finanzwesen, in den Medien und im Glücksspiel, die Ethereum bereits auf den Kopf gestellt hat. Mehr denn je, Stunde für Stunde, ist die Arbeit nie vorbei!

Aber wenn Sie versuchen, den Erfolg von Saylor zu erzielen, dann ist die Investition in die ETH-Token der Basisschicht im Jahr 2024 etwas für Neulinge, Amateure und sehr respektable Normalsterbliche, die es zwar versuchen, aber immer noch nicht verstehen. Ihr Ticket wird Ihnen heute wahrscheinlich so dämlich vorkommen, wie Bitcoin dem Aufsichtsrat von Saylor im Jahr 2020 vorkam. Aber es wird Ihnen egal sein, ob die Gewinne darauf auch dumm sind.

Wollen Sie ein echter Degenerierter sein? Schicken Sie noch heute einem Ethereum-Miner 75 Dollar, um eine Transaktion auszuführen, mit der Sie private Schlüssel sicher an Ihre MetaMask-Wallet für Ihre eigenen $Kai Cat Coin-Token senden können, einen neuen Ethereum KI-optimierten Meme-Coin im Vorverkauf bis Ende Juni.

Beeilen Sie sich, denn der $KAI Coin hat im Vorverkauf bereits 500.000 $ erhoben.

Der Verkauf endet am 4. Juli und Kai startet auf Uniswap.

