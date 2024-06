Kurs verdoppelt: Wird MOG der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Am Kryptomarkt herrscht Stillstand. Zumindest könnte man das meinen, wenn man sich die Kursbewegung von Bitcoin, Ethereum und Co. anschaut. Bitcoin bewegt sich weiterhin um die 60.000 Dollar Marke und Investoren befürchten, dass die US-Regierung, das deutsche BKA und die Gläubiger von Mt.Gox im Juli den Verkaufsdruck erhöhen könnten. Währenddessen geht es bei einigen Meme Coins trotzdem noch bullish zu. MOG hat seinen Kurs in den letzten 7 Tagen mehr als verdoppelt und könnte damit der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden.

Eine Milliarde Dollar: Keine Seltenheit mehr

Es sind unglaubliche Zahlen. Wenn man denkt, dass die gewinnbringendsten Coins die mit der vielversprechendsten Technik dahinter oder mit einzigartigen Anwendungsfällen sind, täuscht man sich. PEPE, FLOKI, WIF, BONK und Co. haben in diesem Jahr den restlichen Markt outperformt. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins gegeben wie heute.



(Meme Coins mit über einer Milliarde Dollar Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Als 2021 Dogecoin (DOGE) auf eine Bewertung von über 80 Milliarden Dollar gestiegen ist, hat man noch davon gesprochen, dass die Blase bald platzen würde und angenommen, dass es sich dabei um ein kurzfristiges Phänomen handelt. Heute gibt es bereits 7 Meme Coins, die je mehr als eine Milliarde Dollar Wert sind und mit BOME hat es auch bereits einen achten gegeben. MOG könnte der Nächste werden.

MOG mit neuem Allzeithoch

Im aktuell eher schwierigen Marktumfeld, bei dem der Bitcoin-Kurs unter Druck geraten ist und immer wieder unter die 60.000 Dollar Marke fällt, haben auch die meisten großen Meme Coins ordentlich nachgegeben. WIF ist von seinem Allzeithoch, welches Ende März erreicht wurde, um mehr als 60 % eingebrochen, FLOKI, BOME und Co. haben ebenfalls scharfe Korrekturen hinter sich. Bei MOG und BRETT will man davon nichts wissen. BRETT ist dem Milliarden Dollar Meme Coin Club erst kürzlich beigetreten und MOG hat auch heute wieder um 11 % zugelegt und damit ein neues Allzeithoch erreicht.



(MOG Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 7 Tagen hat MOG seinen Kurs mit einem Plus von 109 % mehr als verdoppelt. Damit ist MOG inzwischen fast 700 Millionen Dollar wert. Derzeit sieht es auch nicht danach aus, als würde der Kaufdruck nachlassen. In Zeiten, in denen der Bitcoin-Kurs stillsteht, sind viele Anleger auf der Suche nach gewinnbringenden Alternativen, weshalb am Meme Coin Markt umso mehr spekuliert wird.

Derzeit sieht es also stark danach aus, als könnte MOG im Juli die Milliarden Dollar Marke erreichen. Dennoch ist es natürlich immer mit einem hohen Risiko verbunden, überhaupt in Meme Coins zu investieren und vor allem, wenn sie so lange so stark gestiegen sind, müssen Anleger damit rechnen, dass es irgendwann zu einer Korrektur kommt. Die Rallye kann aber auch noch deutlich länger anhalten.

WIF ist nach dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke nochmal richtig in Fahrt gekommen und auf knapp 5 Milliarden Dollar gestiegen. Dennoch setzen einige Anleger, denen der Einstieg zu diesem Zeitpunkt zu spät erscheint, auf Alternativen, wobei sich vor allem neue Meme Coins anbieten, da diese ihren Wert gerade am Anfang noch schnell vervielfachen und hohe Renditen einbringen können. Derzeit rückt der neue Pepe Unchained (PEPU) in den Fokus der Investoren.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Anleger setzen mit 1,4 Millionen Dollar auf Pepe Unchained

Pepe Unchained ist ein neuer Meme Coin, bei dem Investoren noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da sich das Projekt erst in der Vorverkaufsphase befindet und PEPU noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Schon während des Presales haben Anleger Token im Wert von fast 1,4 Millionen Dollar gekauft, obwohl der Coin erst ein paar Tage alt ist. Analysten vermuten daher, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte.



(PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained überzeugt mit einer eigenen Layer 2 Chain und ermöglicht so schnelle Tokentransfers zu deutlich niedrigeren Kosten als Ethereum. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, bei der die jährliche Rendite anhand der Größe des Staking Pools dynamisch berechnet wird und daher vor allem am Anfang besonders hoch ist. Derzeit liegt die APY noch bei über 1.400 %, weshalb die meisten Käufer aus dem Presale ihre $PEPU-Token bereits staken. Dadurch wird das Angebot beim Handelsstart zusätzlich verknappt, da gestakte Token für mindestens eine Woche gesperrt sind. Eine Kursexplosion nach dem Launch wird dadurch umso wahrscheinlicher.

Jetzt $PEPU im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.