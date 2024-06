Krypto News: Ethereum ETF – letzte Hürde gepackt, es wird bullish! Jetzt noch kaufen?

Ethereum (ETH) hat die letzte Hürde auf dem Weg zum Ethereum ETF genommen: Wie die SEC heute bestätigt, hält sie Ethereum nicht für ein Wertpapier. Die Folge: Die Ethereum ETFs kommen! Sollte man jetzt noch Ethereum kaufen?

Es ist ein Paukenschlag für Anleger von Ethereum, ja, die wohl bullishste Nachricht für die Smart-Contract-Plattform überhaupt: Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat gerade offiziell bekanntgegeben, Ethereum (ETH) nicht als „Wertpapier“ zu klassifizieren! Die Krypto-Branche – in heller Aufregung:

Auch Top-Trader Michael van de Poppe kommentiert:

This correction is news-driven and a typical ‘ Sell the Rumour, Buy the News’ type of correction.

Big news came out. The SEC suspends their investigation into Ethereum.#Altcoins are bouncing back upwards, and I expect we’re close to the bottom. pic.twitter.com/9d4oR6x00x

