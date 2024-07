Krypto News: eTukTuk – P2E-Revolution nach $TUK Burn, Presale endet in 7 Tagen!

Am Montag, den 8. Juli 2024, zeigte Notcoin eine beeindruckende Performance am Kryptomarkt. Der Kurs stieg um 14 % auf 0,01718 US-Dollar. Diese positive Entwicklung im Bereich der Play-to-Earn (P2E) Spiele beeinflusst auch eTukTuk ($TUK). eTukTuk, der Schöpfer des neuen P2E-Spiels Crazy TukTuk Taxi für Mobilgeräte, sieht steigendes Interesse.

In zwei bedeutenden Token-Burn-Events am 4. Juli (400 Millionen) und 5. Juli (200 Millionen) vernichtete eTukTuk insgesamt 30 % des gesamten $TUK-Angebots. Dies bedeutet, dass die verbleibenden 1,4 Milliarden Tokens nun knapper und potenziell wertvoller sind. Der Presale endet in sieben Tagen. Dies ist die letzte Chance für frühe Investoren, bevor der Token auf dem offenen Markt gehandelt wird.

Die Token-Burns haben das Interesse der Anleger geweckt. Viele sehen dies als Zeichen für eine mögliche Wertsteigerung. Crazy TukTuk Taxi hat bereits eine begeisterte Fangemeinde. Das Spiel kombiniert die Aufregung eines Taxisimulators mit den Belohnungen des P2E-Modells. Spieler können durch geschicktes Fahren und das Erfüllen von Aufgaben $TUK verdienen.

Another 200M $TUK tokens have been burned today! 🔥🔥🔥🔥

Hey TukTribe, stay tuned for even more burns, exciting partnerships, and amazing news in the coming days!

In total, we’ve burned 600M $TUK tokens so far. Big things are on the horizon! Have a great weekend!🚀… pic.twitter.com/cBjlWXrrLH

— eTukTuk (@eTukTukio) July 5, 2024