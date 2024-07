Krypto News: Ethereum ETF – irre Prognose! Sollte man jetzt ETH kaufen, bevor der Kurs explodiert?

Der Ethereum ETF rückt an – und mit ihm Prognosen, die den ETH Kurs auf neue Allzeithöchststände explodieren sehen. Sollte man jetzt Ethereum kaufen, bevor die Kryptowährung vollends durch die Decke geht und zu teuer wird?

Schon in wenigen Tagen könnte es soweit sein: Ethereum (ETH) bekommt einen Ethereum ETF. Anleger sind über die Auswirkungen allerdings irritiert: Ziehen die Ethereum ETFs so viel Kapital an wie die Bitcoin ETFs von BlackRock und Co. – und treiben den ETH Kurs dadurch auf neue, nie dagewesene Preise?

Oder werden die Ethereum ETFs die aktuelle Situation und Nachfrage auf den Krypto-Märkten imitieren? Sprich: Bitcoin als Nummer 1, Ethereum als Nummer 2 – mit entsprechend geringeren Zuflüssen?

Von letztgenanntem Szenario geht beispielsweise Charles Yu aus, Vize-Präsident des Krypto-Unternehmens Galaxy Digital. In einer neuen Ethereum ETF Prognose kommentiert der Krypto-VIP: Anhand der Bitcoin-ETPs könne man die potenzielle Nachfrage nach ähnlichen Ethereum-Produkten gut abschätzen.

Hierfür wendet Yu BTC/ETH-Multiplikatoren auf die US-Bitcoin-Spot-ETF-Zuflüsse an – und zwar auf Grundlage der relativen Vermögensgrößen an verschiedenen Märkten, an denen sowohl BTC als auch ETH getradet werden. Stand 31. Mai gelte Folgendes:

Insbesondere an der CME sei das Open Interest Interesse an BTC 8,4-mal größer als an ETH, während das tägliche Volumen für BTC 4,2-mal größer ausfalle als für ETH. Yu weiter:

Davon ausgehend ergibt sich folgende Ethereum ETF Prognose:

Oder, anders formuliert: Die Top-Analysten gehen davon aus, dass die Zuflüsse in Ethereum-Spot-ETFs nur 33% der Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs betragen – mit einer Spanne von 20% bis 50% des Umfangs in Dollar!

Umgerechnet bedeutet das: In den ersten fünf Monaten nach der Zulassung und Einführung des Ether-ETF könnten monatliche ETH-ETF-Zuflüsse in Höhe von ~ 1 Mrd. Dollar entstehen. Die von Galaxy geschätzte Spanne liegt dabei zwischen 600 Mio. USD und 1,5 Mrd. USD pro Monat. Hier findest du die vollständige Analyse von Galaxy Digital (auf englisch).

Das ist zwar deutlich weniger als die Bitcoin ETFs anziehen – für Ethereum aber dennoch bullish. Davon ist auch Top-Trader Inmortal überzeugt.

In einer neuen Ethereum Prognose verrät er sein Preisziel für die Smart-Contract-Plattform – und sagt einen ETH Kurs in Höhe von 8.000 Dollar voraus! Dazu zeigt er seinen 214.000 Followern auf X einen Chart, auf dem sich Ethereum schon bis Oktober auf das neue All-time High bewegt:

Aktuell tradet Ethereum (ETH) bei 3.085 Dollar – das neue Allzeithoch käme also einer Explosion um +159% gleich. Ob es allerdings wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. In einer aktuellen Prognose sehen die Blockchain-Beobachter von Lookonchain derzeit nämlich bearishe Signale bei Ethereum: Demnach macht sich ein großer Ethereum-Besitzer offenbar bereit, Ether zu verkaufen – es geht um insgesamt mehr als 127.000 ETH!

Wie die Krypto-Forscher warnen, hat das sogenannte Golem-Projekt 2016 sage und schreibe 820.000 ETH akkumuliert – und beginnt nun, einen Teil davon zu verkaufen! Aktuell besitzt der Ethereum-Wal noch 127.634 ETH, nachdem er in den letzten drei Tagen bereits Ethereum für satte 72 Millionen Dollar verkauft hat!

Golem(@golemproject) has sold 24,400 $ETH($72M) on #Binance, #Coinbase and #Bitfinex in the past 3 days, and currently holds 127,634 $ETH($372M).

Golem raised 820,000 $ETH through ICO in November 2016, when the price of $ETH was only $10.2.https://t.co/6c9yw07Sce… pic.twitter.com/wHHCRoQMEz

— Lookonchain (@lookonchain) July 8, 2024