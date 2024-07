Krypto News: Solana – bester Altcoin? Top-Analyst sieht „lebensverändernden“ Bull-Run kommen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein prominenter Krypto-Analyst hält Solana (SOL) für den Altcoin, der den nächsten Bull-Run anführen wird. Ist Solana die beste Kryptowährung zum jetzt Kaufen?

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

An diese Performance kommt aktuell kein anderer Coin in der Krypto-Top-10 ran: Ethereum-Konkurrent Solana (SOL) pumpt seit Tagen, kommt auf ein Plus von satten 17,77% innerhalb der letzten Woche!

Auch seit gestern legt die Smart-Contract-Plattform zu, erreicht einen Gewinn von +4,12%. Zum Vergleich: Die Kryptowährung mit der zweitbesten Performance aktuell ist Cardano (ADA) – hier mit einem Plus von 6,87% auf Wochenbasis.

Sicher, im Moment atmen die Krypto-Märkte insgesamt auf: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung ist seit gestern um +2,24% auf 2,32 Billionen Dollar gestiegen, die meisten Coins legen zu. Aber: Kein anderer Coin hat im Moment ein derart bullishes Momentum auf seiner Seite wie Solana (SOL).

Das bestätigt auch Krypto-Analyst Raoul Pal in einer neuen Solana-Prognose. Der Top-Krypto-Stratege spricht schon seit Wochen von der „Banana Zone“, sagt einen irren, lebensverändernden Krypto-Bull-Run voraus. Mit Solana als Nummer-1-Coin! Pal in einer neuen Prognose:

„Wann kommt die Banana Zone? Ich denke, sie wird kommen, und ich denke, Solana wird sie anführen. Wie ich Ihnen schon oft gesagt habe, ist Geduld gefragt. Diese Dinge kommen nicht sofort, aber wenn sie kommen, können sie lebensverändernd sein.“

Pal führt zwei kritische Aspekte an, die seiner Einschätzung nach bullish für Solana sind. Klar, Solana hat zahlreiche Top-Entwickler – aber das allein ist es nicht, erläutert Pal. Was also versetzt Solana in die Pole Position?

Es seien „zwei große Dinge“, die sein Interesse an Solana geweckt hätten. Das erste große Ding:

„Das eine war die Komprimierung von NFTs, was bedeutet, dass NFTs für verschiedene Anwendungsfälle geöffnet werden können, sei es Ticketing […], sogar Derivatverträge. Komprimierte NFTs ermöglichen eine massive Skalierung von NFTs zu geringen Kosten.“

Solana – bester Altcoin zum jetzt Kaufen?

Und das zweite große Ding: Firedancer – eine neue Drittanbieter-Validierungsclient-Software für Solana. Die soll sowohl die Effizienz des Netzwerks als auch die Transaktionsverarbeitungsfähigkeiten verbessern. Pal zufolge eine Art Gamechanger:

„Dann war es Firedancer, das mich wirklich über die Linie gebracht hat und mich dazu brachte, ganz in Solana einzusteigen, wo jetzt 90% meiner Krypto-Allokation, die 100% meines liquiden Nettovermögens ausmacht, in Solana steckt.“

Richtig gelesen: Pal ist zu 90% in Solana investiert. Für einige möge das „töricht“ sein, so der Ex-Goldman-Sachs-Manager. Er hält die Allokation allerdings für „den richtigen Weg“. Hier findest du die vollständige Solana-Prognose von Raoul Pal (auf englisch). Sollte man jetzt Solana kaufen? Was hat es mit der Prognose von Raoul Pal auf sich? Was genau ist Firedancer, und wie bullish ist das Upgrade für Solana?

Einfach ausgedrückt: Firedancer ist eine Art Blockchain-Turbo für Solana, um die Transaktionsverarbeitungsfähigkeiten von Solana zu steigern. Es handelt sich um einen neuen, hochleistungsfähigen Validator-Client in der Programmiersprache C++, entwickelt von Jump Crypto, einem Web3-Infrastrukturunternehmen. Bis zu 1 Million Transaktionen pro Sekunde sollen damit möglich sein. Erstmals gezeigt wurde Firedancer in einer Live-Demo im Jahr 2022, an den Start gehen soll das Upgrade bereits nächstes Jahr.

Gut möglich, dass das Upgrade dafür sorgt, dass Solana (SOL) seinen Performance-Vorsprung gegenüber der Konkurrenz wie Ethereum (ETH) oder Cardano (ADA) ausbauen kann. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr zum Allzeithoch von 260,06 Dollar und könnte ein potenzielles Plus von 76,87% möglich machen.

Sollte man jetzt Solana kaufen?

Sollte man Solana kaufen? Wenngleich viele Anleger Solana als „günstigeres Ethereum“ wahrnehmen, so sollte man sich doch der Tatsache bewusst sein, dass Solana für seine Tokenomics in der Kritik steht.

Viele Analysten warnen davor, eine ähnliche Kursentwicklung wie bei Ethereum anzunehmen – darauf scheint Solana vielen Prognosen zufolge einfach nicht ausgelegt. Selbst hochkarätige Trader wie Michael van de Poppe setzen deshalb im aktuellen Marktumfeld auf Altcoins mit konkreter Utility oder potenziell vielversprechenden Memecoins á la PlayDoge (PLAY).

Der konnte im laufenden Presale beispielsweise mehr als 5,3 Millionen Dollar Kapital von Anlegern sammeln, gilt schon vor der Markteinführung als potenzieller Memecoin-Anführer für den nächsten Bull-Run.

Das Konzept: In charmanter Retro-Optik musst du dich um PlayDoge kümmern – dein treuer digitaler Begleiter liebt seine lebendige Pixelwelt, braucht aber dennoch Pflege und Aufmerksamkeit! Fast wie ein echter Hund. Also musst du das süße Tierchen füttern, trainieren und mit ihm spielen – und wirst dafür mit $PLAY-Coins belohnt!

Das erinnert nicht nur an den viralen 90er-Megahit Tamagotchi – es ist sogar direkt vom nostalgischen Gaming-Gigant inspiriert! Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer Flo Pharell etwa äußert sich in einer Prognose bullish – und spekuliert auf eine starke Performance bei PlayDoge (PLAY):

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2024

