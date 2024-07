Neue Höhen für Base Dawgz: 2,2 Millionen Dollar gesammelt und bereit für den Boom

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der neue Meme-Coin Base Dawgz ($DAWGZ) hat trotz Marktabschwung bisher seinen Weg gemacht und in weniger als einem Monat mehr als 2,2 Millionen Dollar eingesammelt.

Jetzt, wo die Meme-Coins ihr Comeback feiern, sind die Investoren natürlich auf der Suche nach dem nächsten Top-Anwärter, der die Meute anführt. Vor allem Coins, die auf der BASE Chain laufen, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Denn die Investoren sind auf der Suche nach einem Kandidaten, der in die Fußstapfen von Brett ($BRETT) treten oder diese sogar übertreffen kann – dieser Kandidat könnte Base Dawgz sein.

Die Aufmerksamkeit, die Base Dawgz in letzter Zeit durch seine wachsende Community und sein steigendes Rasing Capital auf sich gezogen hat, ließ selbst die eifrigsten Fans der Solana-Token aufhorchen – oder sie vielleicht sogar in Panik über die Zukunft ihres geliebten Dogwifhat ($WIF) Token versetzt. Der Vorverkauf von Base Dawgz ($DAWGZ) läuft immer noch. Der Preis ist mittlerweile von 0,00479 US-Dollar auf 0,005534 US-Dollar angestiegen. Anleger sollten schnell handeln, denn die Chance, zu diesem niedrigeren Kurs zu kaufen, wird in wenigen Stunden verpuffen.

Sind die Meme-Coins zurück?

Meme-Coins erleben nach einem monatelangen Abschwung, der Ende Mai begann, ein Comeback. Es scheint, dass sich das Blatt endlich gewendet hat. Bei den etablierteren Token ist das Gewinnpotenzial jedoch begrenzt, da ein Großteil der Kursgewinne bereits realisiert wurde. Mit anderen Worten, sie könnten bereits in der Nähe des Mondes sein.

Die Jagd nach neuen unbekannten Token, die der Aufmerksamkeit der breiteren Masse entgangen sind, könnte die bessere Option sein – wenn es um massives Gewinnpotenzial geht. Diese Token sollten über wichtige Bestandteile verfügen, damit sie bei der gesamten Krypto-Community Anklang finden. Betrachten Sie das gemeinsame Thema der Top-Meme-Coins – sie handeln alle von Hunden!

Es scheint, dass die Krypto-Gemeinschaft ganz verrückt nach den pelzigen Begleitern ist, denn die Coins mit Hundethemen haben einen bedeutenden Anteil von 74,6 % beziehungsweise 34 Mrd. US-Dollar an der Marktkapitalisierung der Meme-Coins die rund 44 Mrd. US-Dollar beträgt. Es ist nicht nur irgendein Hund, der im Rampenlicht steht. Krypto-Enthusiasten scheinen besonders von der Rasse Shiba Inu angetan zu sein, dank der Eskapaden von Dogecoin ($DOGE). Das Wachstum der Community ist ebenso entscheidend. Projekte mit florierenden Gemeinschaften gewinnen nicht nur an Dynamik, sondern rücken den Coin auch in das Bewusstsein eines breiteren Marktes und ebnen so den Weg zum Erfolg. Base Dawgz kombiniert diese Faktoren mit einer abenteuerlichen, hochfliegenden Version des Shiba-Inu-Hundes als Maskottchen und profitiert gleichzeitig von der Begeisterung der Base-Chain-Community – die nun eine ernsthafte Bedrohung für Solana als erste Wahl für Meme-Coin-ICOs darstellt.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Base stellt Solana in den Schatten

Während Solana immer noch die Krone besitzt, hat das jüngste Dencun-Upgrade von Ethereum Base einen Vorteil bei der Transaktionsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz verschafft. Das positioniert Base als die neue Blockchain to be für den Launch von Meme-Coins Ein klares Zeichen für die schwächelnde Position von Solana ist der Vergleich der Marktkapitalisierung zwischen seinem “Betahund” $BONK und $BRETT.

Vor kurzem überholte $BRETT kurzzeitig $BONK. Aufgrund eines Kursanstiegs eroberte $BONK seine Position vor $BRETT zurück und liegt mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar leicht vor $BRETT mit 1,4 Milliarden US-Dollar. Sollte $BRETT irgendwann wieder vor $BONK liegen ist das nächste Ziel – niemand anderes als $WIF. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Base bei Solana einnistet, ist der Total Value Locked (TVL), der die Layer-2-Chain begünstigt.

Die Daten von DefiLlama zeigen, wie Base in weniger als einem Jahr rapide an Boden gewonnen hat und nun einen TVL von 1,56 Mrd. US-Dollar aufweist, während Solana bei 4,41 Mrd. US-Dollar liegt. Interessanterweise hat Solana sein höchstes TVL-Niveau seit 2021 nicht mehr erreicht. Da Solana Marktanteile an Base verliert, ist natürlich jetzt die Gelegenheit für Base-Token gekommen. Da ist Brett mit seinem jüngsten Anstieg von 127 % innerhalb von einem Monat. Seit Februar ist der Coin bereits um 133.316 % in die Höhe geschnellt. Eine Verdopplung Ihrer Investition ist zweifellos immer noch machbar. Aber auf einen weiteren Anstieg um 130.000 % hoffen? Das könnte vielleicht etwas übertrieben sein. Base Dawgz ist auf dem besten Weg, der nächste große Base-Chain Coin zu werden. Warum? Nun, der Coin ist nicht nur auf eine Blockchain beschränkt. Base Dawgz zielt auf eine Omnipräsenz über mehrere Chains hinweg ab.

Der $DAWGZ-Token wird auf Base geprägt und kann dank der Wormhole- und Portal Bridge-Technologie über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche beansprucht, gespeichert und gehandelt werden.

Durch die Präsenz von $DAWGZ auf mehreren Chains wird die Liquidität erhöht, sodass es für Trader sozusagen ein Kinderspiel ist, unabhängig von einer bestimmten Wallet zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Diese erhöhte Zugänglichkeit fördert nicht nur einen aktiveren Handel, sondern könnte auch höhere Renditechancen bedeuten.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Der Base Dawgz kommt mit Belohnungen für seine Community

Wie bereits erwähnt, ist das Wachstum der Community entscheidend für den Erfolg von Meme Coins, und Base Dawgz weiß das genauso gut wie Brett. Um die Community zu stärken und um den Vorverkauf zu unterstützen, wird Base Dawgz eine Art soziales Belohnungsprogramm einführen, das die Mitglieder ermutigen soll, alles, was Base Dawgz betrifft, in ihren sozialen Medien zu teilen. Für jedes Meme und jeden Beitrag, den sie teilen, erhalten sie Punkte, die sie später gegen weitere $DAWGZ-Token eintauschen können, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist – so wird Loyalität belohnt! Das ist vielleicht der Grund, warum Base Dawgz schon auf 4.000 Follower auf X angewachsen ist.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Außerdem ist Base Dawgz als Teil von Base, die Chain die Coinbase entwickelt wurde, in einer erstklassigen Position, um die massive Nutzerbasis von 98 Millionen Nutzern der zentralen Börse von Coinbase zu erreichen. Kein Wunder, dass Mike Williams, ein beliebter YouTuber mit 6.000 Abonnenten, Base Dawgz als das nächste große Ding auf Base sieht.

1,69 Milliarden $DAWGZ im PreSale, Staking-Funktionen werden bald freigeschaltet

Base Dawgz hat 20 % seines Gesamtangebots von 8,45 Milliarden Token,

d.h. 1,69 Milliarden Token, für den Vorverkauf geblockt. In Kürze wird Base Dawgz die Staking-Funktion launchen und dafür weitere 20 % des Token-Vorrats zur Verfügung stellen. Um am Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie die Website von Base Dawgz und schließen Sie Ihre Wallet an. Da es sich um eine Multi-Chain handelt, können Käufer ihr bevorzugtes Netzwerk aus Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC auswählen. Sobald das Netzwerk gefunden ist, können Nutzer Token mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX kaufen. Potenzielle Investoren müssen sich keine Sorgen um die Sicherheit des Base Dawgz-Smart Contracts machen, da dieser von Solid Proof vollständig geprüft wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen, indem Sie der Base Dawgz-Community auf X und Telegram beitreten.

Investieren Sie jetzt in $DAWGZ-Token, bevor er als neuer Alpha auf Base die Führung übernimmt.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.