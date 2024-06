Krypto News: „Voltaire“ kommt! Top-Analyst bullish: „Etwas GROSSES passiert mit Cardano“ – jetzt ADA kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es brodelt im Ökosystem von Cardano (ADA)! Der Ethereum-Konkurrent steht kurz vor einem bedeutenden Upgrade („Voltaire“) – und das versetzt nicht nur Analysten in Entzücken, auch Cardano-Gründer Charles Hoskinson ist bullish wie nie. Sollte man jetzt Cardano kaufen?

Cardano: Mit Voltaire zur Kurs-Explosion?

Die superbeliebten Krypto-Experten von „Altcoin Daily“ halten mit ihrer Euphorie nicht hinterm Berg. Lange hat sich nicht viel getan bei Cardano (ADA) – doch jetzt gibt der Coin wohl Vollgas! Auf Twitter schreiben sie ihren mehr als 1,6 Millionen Followern:

„Etwas GROSSES passiert mit Cardano.“

Something BIG is happening to Cardano. https://t.co/RCvPY7EvUz — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) June 11, 2024

Was steckt dahinter? Einfach formuliert: Cardano (ADA) steht kurz vor einem bedeutenden Upgrade, einem sogenannten Hard Fork. Das bringt einige wichtige Funktionen mit sich, erweitert Cardano also immens.

The @Cardano network and its $ADA token are set to move into the Voltaire era in June as the Chang hard fork propels the blockchain into the final part of its multiyear plan toward becoming a wholly decentralized blockchain ecosystem.https://t.co/wdPwPGNAij — CoinDesk (@CoinDesk) June 11, 2024

Cardano-Gründer Charles Hoskinson spricht sogar vom „signifikantesten Meilenstein in der Geschichte von Cardano“! Eine Entwicklung, von der die gesamte Krypto-Branche profitieren werde, so der Programmierer an seine mehr als 981.000 Follower auf Twitter (jetzt X). Hoskinson im Wortlaut:

„Es ist der bedeutendste Meilenstein in der Geschichte von Cardano und für die gesamte Branche. Cardano wird eine dezentralisierte Zivilisation sein, die sich über die ganze Welt erstreckt und Millionen von Einwohnern hat. Wir werden das fortschrittlichste Blockchain-Governance-System, jährliche Budgets, eine Schatzkammer und die Weisheit unserer gesamten Gemeinschaft haben, die uns leitet.“

Klingt vollmundig? Hoskinson legt sogar noch einen drauf, ergänzt: Man habe mit dem Cardano-Ökosystem eine ganze Nation gebaut. Das gebe ihm nicht nur Hoffnung für die Krypto-Industrie, sondern für die Welt. Der Krypto-VIP in seinem Fazit:

„Für einige von uns ist diese bemerkenswerte Reise nun schon fast zehn Jahre her. Ich kann nicht glauben, dass wir in einem einzigen Jahrzehnt eine Nation aufgebaut haben. Ich bin stolz auf euch alle. Cardano gibt mir Hoffnung für unsere Branche und die Welt. Lasst uns das nächste Jahrzehnt damit verbringen, eine große Delle in das Universum zu schlagen.“

It looks like June will be the month that Cardano Node will reach 9.0. This means that Cardano is Chang fork ready and waiting for 70 percent of the SPOs to install the new node. Then, a hard fork can occur pushing Cardano into the Age of Voltaire. It’s the most significant… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 9, 2024

Verhilft Voltaire dem angeschlagenen ADA Kurs also zu neuer Größe? -3,01% musste Cardano im letzten Monat verlorengeben, -7,82% in den vergangenen sieben Tagen. Auch die bullishe Nachricht über den kommenden Start von Voltaire konnte den Cardano-Kurs nicht bewegen, im Gegenteil: -1,54% ist ADA innerhalb der letzten 24 Stunden gefallen.

Wer genaueres wissen möchte: Hier findest du sämtliche Infos über die Roadmap zum Thema Voltaire.

Welche Kryptowährung kaufen 2024?

Hinzu kommt: Erst vor kurzem musste Cardano sogar mit Shiba Inu Coin (SHIB) im Krypto-Ranking die Plätze tauschen, wurde dabei aus der Krypto-Top-10 verdrängt. Zwischenzeitlich konnte der Ethereum-Konkurrent Platz 10 zwar wieder zurückerobern.

Die große Sorge aber bleibt: Scheitert Cardano (ADA) daran, sich gegen die übermächtige Konkurrenz (Ethereum, Solana) zu behaupten – und findet somit keinen Platz im Portfolio der Anleger? Viele hochkarätige Analysten warnen vor dieser Entwicklung bei Cardano, betonen das größere Aufwärtspotenzial bei Memecoins wie PlayDoge (PLAY).

Untermauert wird die These von den enormen Mengen Kapital, die Anleger investieren: Aktuell satte 3,981 Millionen Dollar konnte PlayDoge (PLAY) im laufenden Vorverkauf sammeln – das verdeutlicht die rasant steigende Nachfrage nach dem „Memecoin 2.0“. Hintergrund: PlayDoge (PLAY) positioniert sich nicht nur als Memecoin – das Krypto-Projekt geht den nächsten Schritt und kombiniert Memecoin, Krypto-Funktionen und Retro-Handy-Gaming!

Einfach ausgedrückt: PlayDoge ist ein Handy-Spiel mit Belohnungsfunktion. Das bedeutet: Ähnlich wie beim 90er-Megahit Tamagotchi pflegst du ein virtuelles Haustier – hier einen süßen Hund in Pixeloptik – und wirst dafür mit einer Kryptowährung (PLAY) belohnt! „Play to Earn“ nennt sich das innovative, interessante Konzept – quasi „Spielen & Verdienen“. Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer Flo Pharell beispielsweise setzt große Stücke auf PlayDoge (PLAY), hält den Memecoin für einen der besten Memecoins zum jetzt Kaufen!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2024

