Hongkong könnte Staking mit Ethereum ETF anbieten, während Angry Pepe Fork Presale Staking-Optionen einführt

Auf dem globalen Kryptomarkt bahnt sich eine wichtige Entwicklung an, da die Hongkonger Vermögensverwalter den Boden für eine mögliche Staking-Option innerhalb des börsengehandelten Spot-Ethereum-Fonds bereiten. In der Zwischenzeit hat das neue DeFi-Projekt Angry Pepe Fork eine bahnbrechende Staking-Option eingeführt, die es in absehbarer Zukunft zu einem Top-Altcoin machen könnte. Dieses Arrangement ermöglicht es Anlegern, noch während des Presales massiv zu profitieren.

Angry Pepe Fork führt Staking-Option für Community-Mitglieder ein

In einem noch nie dagewesenen Schritt hat Angry Pepe Fork eine neue Einsatzoption für seine zahlreichen Nutzer eingeführt. Die Einsatzoption sieht vor, dass die Nutzer je nach Anzahl der Einsatztage steigende Gewinne erzielen. Die 30-Tage-Einsatzoption ist für diejenigen reserviert, die das Wasser testen, die 60-Tage-Option für erfahrene Werber und die 90-Tage-Einsatzoption für Veteranen, die viel verdienen wollen.

Als revolutionärer Meme-Coin auf Solana-Basis begibt sich Angry Pepe Fork auf eine Mission, um Feinde zu besiegen und als Top-DeFi-Münze hervorzugehen. Mit einer Lawine von Armeen stellen Einzelpersonen ihre angeborenen Kampffähigkeiten unter Beweis, indem sie Zombie-Meme-Coins vernichten und gegen Rebellen und Abtrünnige kämpfen. Je mehr Zombies vernichtet werden, desto höher ist auch das Potenzial, viel Geld zu verdienen.

Wichtig ist, dass die Benutzer zusätzliche Belohnungen für ihre Tapferkeit und Brillanz auf dem Schlachtfeld erhalten. Wer erfolgreich Zombies besiegt hat, erhält Belohnungen wie kostenlose $APORK-Tokens und einen höheren Mitgliedsstatus in der Community. Einzigartig ist, dass diese Einsatzvorteile direkt im Presale erkundet werden können, was Angry Pepe Fork zum ersten Projekt macht, das Benutzer in dieser Größenordnung belohnt.

Für Investoren kann der plattformeigene Token $APORK für 0,014 $ erworben werden. Da die Plattform auch Schritte unternimmt, um mehr Funktionen durch ihre Gespräche mit potenziellen Partnern einzubeziehen, scheint die Zukunft für Angry Pepe Fork vielversprechend zu sein. Infolgedessen setzen Experten große Hoffnungen in den Token und glauben, dass er bis zum Ende des Presales um 250 % und nach der Börsennotierung um 350 % ansteigen kann.

Hongkong will Ethereum-ETF-Staking-Option zulassen

Der Vorsitzende von Animoca Brands Yat Siu hat in einem aktuellen Interview einen Hinweis auf eine mögliche Entwicklung in Bezug auf Ethereum ETF in Hongkong gegeben. Siu erläuterte, dass es einen Vorschlag unter den Hongkonger Vermögensverwaltern gibt, das Staking innerhalb ihrer Ethereum-gehandelten Fonds in Betracht zu ziehen, was die Hoffnung auf vollwertige Staking-Belohnungen später im Jahr weckt.

Dies ist ein weiterer Versuch, die ETF-Zulassung voranzutreiben, die in Hongkong bisher nicht sehr erfolgreich war. Laut den Daten von The Block verzeichnete der US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETF am 6. Juni 2024 ein Handelsvolumen von 1,42 Milliarden US-Dollar, während der Hongkonger Bitcoin-Spot-ETF am selben Tag nur ein Handelsvolumen von 2,24 Millionen US-Dollar verzeichnete. Es ist zu hoffen, dass der Ethereum-Kurs wieder ansteigt, sobald die neue Staking-Option gewährt wird.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2024

