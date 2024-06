Krypto News: Während ENS und ENA kräftig pumpen, setzen mehr Anleger auf diesen neuen Coin!

Ethereum Name Service (ENS) und Ethena (ENA) erleben derzeit einen starken Preisanstieg, der hauptsächlich durch den Anstieg des Ethereum (ETH) Preises getrieben wird. Der entscheidende Auslöser für diese Marktbewegungist die Entscheidung der US-Börsenaufsicht (SEC), ihre Untersuchung von Ethereum 2.0 einzustellen. Diese Entscheidung hat das allgemeine Marktgefühl und das Vertrauen in das Ethereum-Ökosystem erheblich gestärkt.

Die Beendigung der SEC-Untersuchung brachte eine Welle von Optimismus in den Markt. Investoren sehen nun weniger regulatorische Risiken und mehr Potenzial für weiteres Wachstum. Ethereum bleibt der Dreh- und Angelpunkt vieler dezentraler Anwendungen und Finanzprodukte. Dies beflügelt auch verwandte Token wie ENS und ENA.

ENS profitiert direkt von der zunehmenden Akzeptanz und Verwendung von Ethereum. Die wachsende Nachfrage nach dezentralen Namensdiensten treibt den ENS-Preis in die Höhe. Nutzer schätzen die Möglichkeit, leicht verständliche und benutzerfreundliche Adressen zu verwenden, was die Interaktion mit der Blockchain erleichtert.

Ethena (ENA) hingegen profitiert von seiner engen Verbindung zu Ethereum 2.0. Die positive Stimmung rund um das Upgrade steigert das Interesse und Vertrauen der Investoren in ENA. Ethena hat sich als vielversprechendes Projekt positioniert, das von der Weiterentwicklung und Verbesserung des Ethereum-Netzwerks profitieren kann.

Obwohl ENS und ENA derzeit beeindruckende Gewinne verzeichnen, lenkt ein anderer Altcoin im Presale die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich: WienerAI, ein KI-basierter Coin, der kürzlich die 6 Millionen USD-Marke geknackt hat. WienerAI zieht mit seiner innovativen Technologie und seinem Potenzial zur Verbesserung der Krypto-Landschaft das Interesse der Anleger auf sich.

Ethereum Name Service, ein verteiltes, offenes und erweiterbares Namenssystem basierend auf der Ethereum-Blockchain, hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg seines nativen Tokens ENS um 17,23 % verzeichnet. Der aktuelle Handelspreis liegt bei $26,44, mit einem 24-Stunden-Tief von $21,54 und einem Höchststand von $27,08.

Mehrere Analysten äußern optimistische Einschätzungen gegenüber ENS. Degen Lordy hebt hervor, dass der Token still und leise unter die Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gerückt ist, während der breitere Markt einen Rückgang erlebte. Lordy glaubt, dass ENS leicht zu einem Top-25-Token werden könnte, wenn Ethereum während des Bullenmarkts wie erwartet abschneidet.

Astekz, ein weiterer Analyst, sieht ebenfalls Potenzial in ENS und plant, den Token bis 2025 zu akkumulieren, selbst wenn dies bedeutet, zu höheren Preisen zu kaufen. ENS hat sich als leistungsfähiger Kandidat positioniert und zieht das Interesse der Anleger auf sich.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen ein wachsendes Vertrauen in die Wichtigkeit und Nutzbarkeit von ENS. Der Token profitiert von der steigenden Akzeptanz der Ethereum-Blockchain und der wachsenden Nachfrage nach dezentralen Namensdiensten. Diese Dienste erleichtern die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit der Blockchain-Technologie erheblich.

Ethena, eine DeFi-Plattform, hat ebenfalls einen Preisanstieg verzeichnet. Der native Token ENA stieg in den letzten 24 Stunden um 6,64 %. Der aktuelle Handelspreis beträgt $0,6514, mit einem 24-Stunden-Tief von $0,5801 und einem Höchststand von $0,6841.

Smartestmoney, ein Analyst, hat ENS bei $22 gekauft. Dies ist Teil seiner Strategie, mehr Ethereum Beta zu akkumulieren. Er glaubt, dass ENS zusammen mit früheren Käufen wie LDO deutlich besser abschneidet. Diese Gelegenheit sieht er als seltenen Moment, in dem Ethereum Beta sinnvoll ist, um traditionellen Finanzinvestitionen im Ethereum-Ökosystem zuvorzukommen.

