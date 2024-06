Marktbeobachtung: Rebel Satoshi (RECQ) und Notcoin (NOT) heizen auf, während Pepe Coin (PEPE) konsolidiert

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

RECQ von Rebel Satoshi zieht die Anleger in seinen Bann, nachdem er bei seinem beeindruckenden Vorverkauf um 120 % gestiegen ist.

Notcoin (NOT) verliert in einer Woche 18 %, und Experten erwarten, dass die Bullen die Oberhand behalten.

PEPE fällt in einer Woche um 14%, aber Analysten erwarten, dass die Bullen im Juni die Oberhand gewinnen.

Während der Kryptomarkt mit einer sich abzeichnenden Baisse zu kämpfen hat, haben sich die im Trend liegenden Meme-Münzen unterschiedlich entwickelt. Während Notcoin (NOT) Anzeichen eines Ausbruchs in eine Aufwärtsrallye zeigt, ist PEPE in eine Konsolidierungsphase eingetreten. In der Zwischenzeit hat RECQ von Rebel Satoshi die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, nachdem er um 120 % gestiegen ist und weitere Erträge verspricht.

Die wichtigste Frage ist jedoch, welche Münze unter Notcoin, PEPE und RECQ höher fliegen wird. Lasst es uns herausfinden!

RECQ sorgt für Aufregung auf dem Kryptomarkt, nachdem er um 120% gestiegen ist!

Rebel Satoshi, ein neues Meme-Coin-Projekt, hat mühelos Investoren angezogen, da es sich zum Fackelträger einer Revolution entwickelt hat, die für eine stärkere Dezentralisierung des Kryptomarktes eintritt. Auf diese Weise will Rebel Satoshi der schweigenden Mehrheit Macht und Freiheit zurückgeben.

Abgesehen von seiner noblen Mission hat Rebel Satoshi die Gunst der Anleger gewonnen, weil es ein Dual-Token-Ökosystem bietet, das sich von herkömmlichen Meme-Coins unterscheidet. Die Token von Rebel Satoshi sind RBLZ und RECQ.

RBLZ ist das Mitgliedschafts-Token von Rebel Satoshi mit einer Angebotsobergrenze von 250 Millionen Münzen und einem deflationären Mechanismus. Seit Juni ist RBLZ an vier führenden Kryptowährungsbörsen erhältlich.

Auf der anderen Seite ist RECQ die Basiswährung von Rebel Satoshi. Rebel Satoshi hat das maximale Angebot von RECQ auf 3 Milliarden Token festgelegt, um einen reibungslosen Ablauf aller Transaktionen zu gewährleisten. Derzeit befindet sich RECQ in Phase 2 des laufenden öffentlichen Vorverkaufs. Anleger können RECQ jetzt für 0,0044 $ kaufen.

Bemerkenswert ist, dass RECQ um 120 % und 19 % gegenüber den Preisen der Early Bird Round und der Phase 1 von 0,0020 $ bzw. 0,0037 $ gestiegen ist. Wenn RECQ mit 0,0055 $ in die dritte Phase eintritt, werden neue Investoren einen ROI von 25 % erhalten, der auf 184 % ansteigen wird, wenn RECQ seinen Startpreis von 0,0125 $ erreicht. Diese Prognose macht RECQ zu einer der besten Meme-Münzen, die man kaufen kann!

Notcoin verliert 18% in einer Woche: Wann kehren die Bullen zurück?

Notcoin hat sich in den letzten sieben Tagen schlecht entwickelt. Am 3. Juni 2024 bewegte sich NOT um 0,022 $. Nach einem Tag mit minimaler Bewegung gewann NOT am 4. Juni an Fahrt. Dieser Aufwärtstrend begann, nachdem das Notcoin-Team angekündigt hatte, dass es 40 Millionen NOT an die HODLer verteilen würde, deren Adressen nach dem Kauf und Besitz der ersten 5867 Gutscheine erfasst wurden.

Aufgrund dieser positiven Nachrichten wurde Notcoin zu einer der angesagten Meme-Münzen. Infolgedessen begann NOT zu steigen und erreichte am 4. Juni mit 0,026 $ seinen Höchststand.

Die Aufregung über die Verteilung von 40 Millionen NOT-Gutscheinen verflog jedoch und NOT erlebte einen Kursrückgang, und am 10. Juni hatte sich NOT bei etwa 0,018 $ stabilisiert. Dieser Preis bedeutet, dass NOT in einer Woche 18,18 % verloren hat.

Wird NOT also seinen Kurs umkehren und bis Ende Juni pumpen? Experten gehen davon aus, dass TON geringfügige Verluste erleiden und den Monat bei $0,017 beenden wird. Mit dieser Prognose wird Notcoin in die Liste der Altcoins aufgenommen, die man im Hinblick auf bedeutende Marktentwicklungen beobachten sollte.

PEPE fällt in einer Woche um 14%: Werden die Bären weiterhin dominieren?

PEPE hat in den letzten sieben Tagen eine wenig überzeugende Performance gezeigt. Am 3. Juni 2024 wechselte PEPE den Besitzer bei etwa $0,00001493. PEPE erreichte diesen Preis, während er nach der positiven Nachricht, dass Binance mit PEPE zusammenarbeitet, um eine neue Werbeaktion zu starten, die den Teilnehmern Preise von bis zu 100 Millionen PEPE verspricht, nach unten korrigiert wurde.

Nachdem sie tagelang die Marke von 0,00001400 $ gehalten hatte, begann die PEPE am 7. Juni mit einer Korrektur nach unten. Dieser Rückgang wurde durch einen marktweiten Krypto-Crash am selben Tag noch verstärkt. Infolgedessen wurde PEPE am 9. Juni bis auf 0,00001191 $ gehandelt. Bis zum 10. Juni erholte sich die PEPE teilweise, bevor sie sich bei etwa 0,00001274 $ stabilisierte. Dieser Preis bedeutet einen Rückgang von 14,67 % innerhalb einer Woche.

Trotz dieser unbeeindruckenden Leistung glauben Experten, dass PEPE einen Aufschwung erleben und bis Ende Juni auf $0,00001900 steigen wird. Diese Vorhersage macht PEPE zu einer der besten ETH-Memory-Münzen zum Kauf.

Experten gehen davon aus, dass PEPE mehr Investoren angezogen hat, nachdem ein Wal am 9. Juni 213,37 Milliarden PEPE im Wert von 2,69 Millionen Dollar von Binance abgezogen hat.

