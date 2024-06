Diese Base-Meme-Coins jetzt kaufen? Hat Base Dawgz das Zeug zum neuen BRETT?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Solana und Ethereum sind die eigentlich die Go-to-Blockchains für Meme-Coin Projekte, doch mit Base hat ein neuer Mitspieler seinen Hut in den Ring geworfen – und das äußerst erfolgreich. Auf der Base-Blockchain gibt es mehrere Meme-Coin-Projekte, die sich bei Anlegern und Tradern großer Beliebtheit erfreuen. Die bekanntesten sind:

Toshi (TOSHI)

Der Meme-Coin, wurde benannt nach dem Kater von Coinbase-Gründer Brian Armstrong und ist inspiriert von Satoshi Nakamoto. Der Token hat sich schnell zu einem der größten Meme-Coins auf der Base-Blockchain entwickelt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 139 Millionen US-Dollar ist Toshi einer der erfolgreichsten Meme-Coins auf der Plattform.

Doginme (DOGINME)

Der Token basiert auf einem Meme, das aus einem Kommentar des Farcaster-Mitgründers und ehemaligen Coinbase Mitarbeiters Dan Romero entstand. Doginme hat eine Marktkapitalisierung von etwa 14 Millionen US-Dollar erreicht. Einzuordnen ist der Token eher unter der Kategorie „klassischer Meme-Coin“, der eine recht überschaubare Utility hat und seinen Anlegern vor allem Spaß und Rendite bringen will.

Brett (BRETT)

Dieser Token wurde inspiriert von einer Figur aus Matt Furies „Boy’s Club“ Comic-Serie und im Februar 2024 gelauncht. BRETT hat sich mittlerweile zum stärksten Meme-Coin auf Base entwickelt und ist das inoffizielle Maskottchen der Coinbase Blockchain. Der Meme-Coin hat eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden US-Dollar. BRETT gehörte übrigens mit einer Rendite von 7.000 % zu den Top-Meme-Coins im ersten Quartal 2024.

How it all started for Brett and the Boys’ Club. Video Courtesy : Feels Good Man pic.twitter.com/CoTt5ShT6v — Brett (@BasedBrett) March 27, 2024

Based Shiba Inu (BSHIB)

Based Shiba Inu ist ein weiterer neuer Meme-Coin, der auf der Base-Blockchain gestartet ist. Inspiriert von Dogecoin und Shiba Inu, hat BSHIB schnell an Popularität gewonnen und zeichnet sich vor allem durch eine starke Community aus, Der BSHIB hat eine Marktkapitalisierung von 1,4 Millionen Euro und konnte sich über einen Kurszuwachs von knapp 59 % in den letzten 24 Stunden freuen.

Degen (DEGEN)

Der Degen wurde ebenfalls 2024 gelauncht. Der Name leitet sich von „Degenerate“ ab, einem Begriff, der in der Krypto-Community häufig verwendet wird, um risikofreudige Trader zu beschreiben. Der Token kommt hauptsächlich beim „Tipping“ (Trinkgeldgeben) auf Warpcast und anderen Farcaster-basierten DApps zum Einsatz. Damit soll das Projekt SocialFi (Social Finance) fördern. Degen hat eine Marktkapitalisierung von 180 Millionen US-Dollar.

Base Dawgz – Der Brett-Jäger mit Riesenpotenzial

Mit Base Dawgz ist ein neuer Stern im Base-Meme-Coin-Universum aufgetaucht, der sich schnell als zukünftiger Top-Meme-Coin mit hohem Renditepotenzial empfohlen hat. Der PreSale für den $DAWGZ ist erst vor kurzem gestartet und konnte bereits über 1,4 Million US-Dollar bei den Early-Bird-Investoren einsammeln. Der aktuelle Preis für einen DAWGZ-Token liegt bei 0,00502 US-Dollar. Der Vorverkauf verläuft in mehreren Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen, was Early-Bird-Investoren, die rechtzeitig kaufen, frühe Papiergewinne ermöglicht. Base Dawgz basiert auf der Base-Blockchain und ist interoperabel mit Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche und Polygon. Diese Vielseitigkeit steigert die Reichweite und Attraktivität des Coins erheblich, was sich wiederum positiv auf die Liquidität auswirken könnte.

Share-to-Earn mit Base Dawgz

Die Community steht im Mittelpunkt von Base Dawgz. Das Projekt bietet eine Share-to-Earn-Funktion, mit der Community-Mitglieder Punkte für das Teilen von $DAWGZ-Inhalten in sozialen Medien sammeln können. Dazu müssen sie ihr X-Konto mit der Webseite des Projekts verbinden, um den Account zu verifizieren. Early-Bird-Investoren können außerdem ihre Wallets verbinden und Empfehlungslinks generieren. Für jeden geworbenen Investor erhalten sie 5 % des investierten Betrags. Die gesammelten Punkte für die geteilten Inhalte können dann nach dem PreSale in $DAWGZ-Token umgewandelt werden. Der Smart Contract von Base Dawgz wurde von der Blockchain-Sicherheitsfirma Solid Proof geprüft, was den Anlegern zusätzliche Sicherheit bietet. Der Vertrag ist nicht erweiterbar und enthält keine Hintertüren.

15 % des Tokenvorrats sind für Rewards geblockt.

$DAWGZ kaufen

Um am PreSale teilzunehmen, müssen Nutzer ein kompatibles Wallet (MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet oder Wallet Connect) mit der Projektwebseite verbinden. Zahlungen können in USDT, ETH, BNB, AVAX oder SOL erfolgen.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2024

