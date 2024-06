Meme Coin Crash: Warum Anleger jetzt vermehrt auf ICOs setzen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Performance hinter sich. Allein der Bitcoin-Kurs ist seit dem Jahreswechsel um mehr als 50 % gestiegen und das hat sich auch auf die meisten Altcoins positiv ausgewirkt. Dabei waren Meme Coins in diesem Bullrun bisher die größten Gewinnbringer. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie 2024 gegeben und auch diese Schwelle markiert noch lange nicht das Ende für die Token, die meist ohne jeglichen Nutzen gelauncht werden. Wer heuer zum Beispiel auf PEPE gesetzt hat, kann sich inzwischen über eine Rendite von mehr als 800 % freuen. Nun kommt es aber zu einer heftigen Korrektur bei den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung. Anleger weichen vermehrt auf Initial Coin Offerings (ICOs) aus. Ist das die richtige Wahl?

Meme Coins crashen

Egal welchen der Top Meme Coins man sich seit dem Jahreswechsel ausgesucht hat, Gewinne hat man überall erzielt. Sogar Dogecoin (DOGE) konnte mit einem Plus von mehr als 54 % Bitcoin outperformen, obwohl der Coin schon über 20 Milliarden Dollar wert ist. Dass ein Meme Coin dieser Größe noch weiter steigt, macht schnell deutlich, dass Anleger auf den Geschmack gekommen sind und es sich bei Meme Coins um ein Phänomen handelt, das vom Kryptomarkt nicht mehr so schnell wegzudenken ist. Shiba Inu (SHIB), FLOKI, PEPE und WIF haben noch deutlich höhere Gewinne eingebracht. Nun geht es aber steil bergab.



(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Alle sieben Meme Coins, die eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht haben, haben in der letzten Woche teils hohe Verluste eingebracht. Allein in den vergangenen 7 Tagen beläuft sich das Minus auf 15 – 32 %. Vom Allzeithoch sind manche Coins um 50 % eingebrochen.

Anleger weichen auf ICOs aus

Initial Coin Offerings (ICOs) sind Gelegenheiten, neue Coins noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt bei den Entwicklern zu kaufen. Das hat den großen Vorteil, dass der Kurs in dieser Zeit noch nicht der Volatilität am Markt unterliegt und in manchen Fällen sogar Preissteigerungen bis zum Launch eingeplant sind, sodass frühe Käufer einen Buchgewinn mitnehmen können, während es am restlichen Markt bergab geht. Übersteht man in dieser Phase die turbulente Zeit am Markt, kann es nach dem Listing an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kommen, da der Coin am Anfang noch niedrig bewertet ist, sodass sich der Kurs leicht vervielfachen kann.

Vor allem Coins, die im ICO erfolgreich sind und in dieser frühen Phase bereits die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich lenken können, können nach dem Handelsstart durch die Decke gehen. ICOs bieten jedem Käufer, der während des Presales einsteigt, die gleichen Möglichkeiten, sodass die Entwickler keinen unfairen Vorteil haben, weil sie sich am günstigsten einkaufen und auch über Sniper muss man sich keine Gedanken machen, die bereits beim Launch günstig zuschlagen und den Kurs schnell in die Höhe treiben. Hat man einen Coin im ICO gekauft, würde man von solchen Snipern bereits profitieren, weil der Kurs dadurch schon steigen würde, während man selbst günstig eingekauft hat.

Base Dawgz lockt mit mehreren Preiserhöhungen bis zum Launch

Bei Base Dawgz ($DAWGZ) handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der auf der Base Chain angesiedelt ist. Die Entwickler zeigen aber von Anfang an, dass sie große Pläne haben, da der Coin auch auf Ethereum, BSC, Solana und Avalanche gelauncht wird und mittels Wormhole auf die unterschiedlichen Blockchains übertragen werden kann. Das Konzept scheint bei Investoren gut anzukommen, die innerhalb einer Woche bereits Token im Wert von über 1,2 Millionen Dollar gekauft haben.



($DAWGZ Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Die Tatsache, dass die Nachfrage schon während des Presales so hoch ist, stimmt Analysten bullish. Es wird erwartet, dass der Tokenpreis nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Der Presale ist in mehrere Stufen aufgeteilt, wobei jede mit einer Preiserhöhung von 5 % einhergeht, sodass frühe Käufer bis zum Launch schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen können, der anschließend noch deutlich höher ausfallen kann. Die nächste Preiserhöhung wird bereits in knapp 4 Tagen durchgeführt.

Jetzt Base Dawgz kaufen.

PlayDoge Nachfrage explodiert

Auch bei PlayDoge ($PLAY) haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein. Die Nachfrage explodiert bereits im ICO, sodass schon nach kurzer Zeit fast 5 Millionen Dollar umgesetzt wurden. $PLAY liefert nicht nur einen weiteren Meme Coin, die Entwickler arbeiten auch an einem Play 2 Earn Game, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihren Doge-Tamagotchi kümmern. Ein Konzept, das bei Investoren offenbar Anklang findet. Durch den Launch des Games steigt auch die Chance, dass die Bekanntheit von PlayDoge nochmal gesteigert wird, wodurch auch der Kurs explodieren dürfte.

Wer sich mit Meme Coins befasst weiß, dass eine so hohe Nachfrage in so kurzer Zeit darauf hindeuten könnte, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell steigt, wenn der Coin Millionen von Nutzern zugänglich gemacht wird. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Da diese Funktion bereits von den meisten Käufern genutzt wird, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit auf erhöhten Verkaufsdruck nach dem Launch, da gestakte Token für mindestens eine Woche nach dem Listing gesperrt sind.

Jetzt $PLAY im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2024

