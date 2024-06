Meme-Coin DOG GO TO THE MOON legt zu: Wer kommt als Nächstes?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Coin DOG GO TO THE MOON auf der Bitcoin-Blockchain hat eine wirklich beeindruckende Woche an den Krypto-Börsen. Der neue Meme-Coin mit Bitcoin-Standard nähert sich wieder einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar, nachdem sein Preis in den 7 Tagen bis Montag, den 3. Juni, um 108 % gestiegen war. DOG GO TO THE MOON war die Nummer zwei der Kryptowährungen, was die Marktgewinne in dieser Woche angeht.

Doch bevor wir uns näher mit der außergewöhnlichen Woche von DOG GO TO THE MOON befassen, sollten Sie wissen, dass es ein neues Katzen-Meme in der Stadt gibt, das das Verhängnis aller Doge-Memes sein könnte. Egal, wie lustig sie sind, wie sehr sie pumpen, wie entzückend sie sind oder was auch immer für ein niedlicher Meme-Tier-Talk. Kai Cat Coin ($KAI) auf Ethereum zielt auf die Halsschlagader der Hunde!

Dog Go To The Moon Kursanstieg

Was hatte es also mit der starken Entwicklung von DOG GO TO THE MOON an den Kryptobörsen in der vergangenen Woche auf sich? Die einzige Kryptowährung auf der Welt, die in dieser Woche mehr Geld an den Kryptobörsen verdient hat, war Notcoin (NOT), die spielerische Telegram-Mini-App-Kryptowährung.

$Dog army listen up! 🐶We have to make so much noise this weekend like never before! ✅Repost this post now! ✅ Tag @binance in commentsl ✅ Follow 10 $Dog army members from comments! #bitcoin #rune #june #dog pic.twitter.com/I118RTo98u — $DOG • The #1 Meme on BTC (@TheDogOfBitcoin) June 7, 2024

Unterdessen lieferte der Gewinn von DOG GO TO THE MOON den Altcoin-Jägern, die DGTTM in ihren Krypto-Wallets hatten, ein gutes Alpha. Dieses Ding hat in den sieben Tagen absolut den Vogel abgeschossen und in nur einer Woche einen Gewinn von mehr als 107 % erzielt. Vergleichen Sie das mit dem US-Aktienmarkt, der normalerweise zehn Jahre braucht, um solche Gewinne zu erzielen. Kein anderer Kryptowert kam in dieser Woche auch nur annähernd an diesen Wert heran,

noch Kaspa (KAS) mit einem Anstieg von 22 % oder Ondo (ONDO) mit einem Plus von 17 %.

Warum also hatte DGTTM eine so starke Woche? Memes haben in der Blockchain-Branche Saison. Meme-Coins hatten 2023 ein großartiges Jahr und bis jetzt sieht es so aus, als würden sie 2024 ein weiteres Killerjahr erleben. Memes mit einem niedlichen Tier, einer Geschichte dahinter und einer gewissen Technologie in der Währung neigen dazu, die großen Marktmacher zu sein, die Milliarden an Liquidität aufsaugten.

Kai Cat Coin ($KAI): Neuer Ethereum-Altcoin-Juwel?

DOG GO TO THE MOON ist bei den Investoren beliebt, mit dem unwiderstehlichen Hund im orangefarbenen Bitcoin-Kapuzenpulli, der bereit ist, auf den Mond zu fliegen. Außerdem hat er etwas von der Magie historischer und technologischer Meme an sich. DGTTM basiert auf der Bitcoin-Blockchain und verwendet ein UTXO (Unspent Transactions Output)-Ordinals-Design, weshalb Bitcoiners diese Technologie mögen.

Das Meme auf dem Gesicht des Geldes ist die Währung. Die zugrunde liegende Technologie ist Sicherheit. DOG GO TO THE MOON erholt sich zu einer Zeit, in der das zugrundeliegende Blockchain-Netzwerk eine starke Meta genießt: die kürzliche Anerkennung durch die SEC und die große institutionelle Akzeptanz.

Es gibt nur eine andere Blockchain, die diese Art von Meta im Jahr 2024 ebenfalls vorweisen kann, und das ist Ethereum. Einer der neuesten Meme-Coins im 2. Quartal 2024 ist Kai Cat Coin ($KAI), eine Währung mit dem Geist der Katze als Grundlage und der Ethereum-Blockchain zu ihrer Absicherung. Kai Cat ist im Juni im Vorverkauf, d. h. er ist für eine begrenzte Zeit zu einem festen, vorbörslichen Preis pro Token erhältlich.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2024

