Entwickler dumpen Beer Coin – Anleger weichen jetzt auf diese Alternative aus

Geht es um Meme Coins, scheiden sich die Geister. Während Bitcoin-Maximalisten auf nichts anderes setzen und davon ausgehen, dass sich langfristig nur Bitcoin durchsetzen wird, gehen andere davon aus, dass es sich lohnen kann, auf Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung zu setzen, da diese ihren Wert schneller vervielfachen können. Und wieder andere setzen auf Meme Coins, die für viele Anleger gar nicht in Frage kommen würden. Zweifelsohne lassen sich mit Meme Coins Renditen erzielen, die man sich sonst nur erträumen kann. Allerdings lauern hier auch einige Gefahren, wie das aktuelle Beispiel wieder zeigt.

Schaut man sich auf Datenseiten wie Dextools unter der Kategorie “Live New Pairs” um, sieht man sämtliche neuen Meme Coins, die auf dezentralen Kryptobörsen gelistet werden. Dabei fällt schnell auf, dass es hier extrem viel Scam gibt. 9 von 10 Liquidity Pools werden gefühlt wieder aufgelöst, sobald die ersten Käufer kommen, sodass die Token wertlos werden und die Entwickler mit dem Geld der Käufer weg sind. Wieder andere lösen den Pool zwar nicht auf, haben aber kein effektives Marketing, sodass der Wert der Coins nicht steigt.



(Live New Pairs – Quelle: Dextools)

Wenn Entwickler eines Meme Coins über die nötigen Marketingmaßnahmen verfügen und sich nicht dazu entscheiden, den Liquidity Pool sofort wieder aufzulösen, gibt es noch ein anderes bekanntes Problem: Die Herausgeber des neuen Coins kaufen selbst gleich beim Launch große Mengen des Coins, die nach einer Kursexplosion wie bei $BEER natürlich schnell deutlich mehr wert sind. Früher oder später ist der Punkt erreicht, an dem die Entwickler beginnen, ihre Token abzuverkaufen, was meist schnell und im großen Stil passiert. So ist es nun auch beim Beer Coin passiert.

Although it has been transferred many times, we traced that the wallet received $BEER directly from the #beercoin team wallet "7yfvQX…o9v394" and "8VY4LF…fDd5G2". https://t.co/vElDToYi5C pic.twitter.com/oYp41d3Naz

Another wallet related to the #beercoin team sold 5.43B $BEER for $1.13M!

Auch wenn die Token oft transferiert worden sind, lässt sich auf der Blockchain natürlich nachvollziehen, dass sie von den Entwicklern stammen. Nun wurden BEER-Token im Wert von über einer Million Dollar verkauft, was sich natürlich massiv auf den Kurs ausgewirkt hat. Dabei ist das nicht der erste Fall. Auch früher wurden schon Token im Wert von über einer Million Dollar verkauft, von einem Wal, der seine BEER-Token von den Entwicklern erhalten hat, obwohl er nicht am Vorverkauf teilgenommen hat.

A $BEER whale dumped 5B $BEER for 7,450 $SOL($1.08M) 3 hours ago.

This whale received 8.89B $BEER (1% of the total supply) from the $BEER team allocation wallet "8VY4LF…fDd5G2", but this whale did not participate in the pre-sale.

And the whale currently has 3.76B $BEER($820K)… pic.twitter.com/0wQyZNJ5kZ

— Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2024