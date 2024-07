Mt.Gox sorgt fÃ¼r zweitgrÃ¶ÃŸten Crash in der Bitcoin-Geschichte – Nur FTX-Pleite war schlimmer!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es sind dramatische Szenen, die sich am Kryptomarkt abspielen. Auch wenn Analysten während der Korrektur der letzten Monate immer wieder davon gesprochen haben, dass der Boden nun erreicht ist und der Bitcoin-Kurs mit dem Erreichen der 60.000 Dollar Marke wieder steigen wird, ist es nun ganz anders gekommen. Wer heute sein Krypto-Portfolio gecheckt hat, dürfte seinen Augen nicht getraut haben. Bitcoin ist unter die 54.000 Dollar Marke gekracht und hat allein in den letzten 24 Stunden Verluste von mehr als 5 % eingebracht. Die Verschiebung der Bitcoin von Mt.Gox hat zum zweitgrößten Liquidierungs-Event in der Bitcoin-Geschichte geführt. Schlimmer war es nur beim FTX-Crash.

Bitcoin im Wert von 2,7 Milliarden Dollar verschoben

10 Jahre haben Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt.Gox nun auf ihre Auszahlung gewartet. In diesen 10 Jahren ist der Bitcoin-Kurs natürlich extrem gestiegen und da die Auszahlung nicht in Dollar, sondern in Bitcoin erfolgt, werden sich wohl die meisten dazu entscheiden, ihre Bitcoin zu verkaufen, nachdem sie sie endlich zurückbekommen. Insgesamt waren es Kryptowährungen im Wert von rund 9 Milliarden Dollar, die Gläubiger erhalten sollen. Nun wurden die ersten 2,7 Milliarden Dollar verschoben und die Rückzahlung hat begonnen.

Mt. Gox has just moved $2.7B in $BTC out of cold storage. It’s happening! pic.twitter.com/95WqB9n0k1 — Jacob King (@JacobKinge) July 5, 2024

Nicht nur, dass die Gläubiger, die ihre Bitcoin erhalten, ihre Coins verkaufen. Natürlich haben viele Investoren das kommen sehen und genau diesen Effekt erwartet, weshalb sie selbst auch verkauft haben. Viele von denen, die es nicht einsehen wollten, wurden von gestern auf heute ausgestoppt.

Zweitgrößtes Liquidierungs-Event in der Geschichte

Der Bitcoin hat schon die eine oder andere Korrektur hinter sich. Bärenmärkte, Krypto-Winter oder wie man es auch nennen mag, sind für diejenigen, die schon länger dabei sind, nichts Neues. Dennoch zeigen On-Chain-Daten, dass nur beim FTX-Crash so viele Positionen liquidiert wurden wie heute.

Today was the biggest liquidation event since @FTX_Official collapse 👀 pic.twitter.com/nZ7w0le83o — MartyParty (@martypartymusic) July 5, 2024

Wer denkt, dass das Schlimmste schon überstanden ist und jetzt die Gelegenheit ist, um den Dip zu kaufen, der könnte sich irren. Zwar ist es natürlich möglich, dass der Boden hier nun wirklich erreicht ist, Anleger sollten aber wissen, dass Mt.Gox noch immer Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar besitzt und auch diese noch an die Gläubiger ausgezahlt werden. Auch die deutsche Bundesregierung und die US-Regierung haben angefangen, ihre Bitcoin zu verkaufen und sitzen auch auf Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar. Es könnte also durchaus noch weiter bergab gehen von hier aus.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2024

