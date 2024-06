Neuer Layer 2 Meme-Coin im Fokus – Pepe Unchained PreSale erzielt 200.000 US-Dollar in Rekordzeit

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Ein neuer Meme-Coin mit Pepe Thema startete diese Woche auf seiner eigenen Ethereum Layer 2 Blockchain namens Pepe Unchained ($PEPU) und sammelte innerhalb weniger Minuten über 150.000 US-Dollar ein.

Seitdem hat Pepe Unchained es geschafft, über 220.000 US-Dollar zu sammeln, da Scharen von Meme-Coin-Fans einsteigen, um sich ihren Anteil an den Staking-Belohnungen von über 20.000 Prozent APY zu sichern. Die Blockchain bietet außerdem niedrige Gebühren und eine 100-mal schnellere Geschwindigkeit für alle, die Transaktionen mit $PEPU durchführen, als ein vergleichbarer ERC-20-Meme-Coin-Konkurrent.

Early Bird Investoren haben noch etwas mehr als 3 Tage Zeit, um $PEPU zum niedrigsten Preis von einem Bruchteil eines Cents (0,008 US-Dollar) zu kaufen, bevor der Vorverkauf in die nächste Runde geht. Das bedeutet, dass diejenigen, die sich jetzt Coins sichern, den Token zum günstigsten Vorverkaufspreis erhalten. Nach dem ICO könnte der Token beim Börsengang explodieren. Es ist also gut möglich, dass jetzt der ideale Zeitpunkt für Early Bird Investoren ist, um einzusteigen. Für 100 US-Dollar erhält man PEPU im Wert von 12.500 US-Dollar.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Pepes neuer Layer-2-Token seine Besitzer mit mehr als nur einem Lächeln und Spekulationspotenzial belohnt.

Sie haben Pepe bereits kennengelernt, jetzt erleben Sie ihn in freier Wildbahn

Der ursprüngliche Pepe (Ticker: $PEPE) ist mit einer Marktkapitalisierung von fast 5 Milliarden US-Dollar der drittgrößte Meme-Coin im Krypto-Universum.

Pepe’s Avatar wurde etwa vier Jahre vor der Markteinführung von Bitcoin im Jahr 2009 geschaffen und machte die Welt mit Kryptowährungen vertraut. Ursprünglich war er eine Figur aus dem Webcomic Boy’s Club, der von Max Furie gezeichnet wurde. Pepe war für seinen Slogan “Feels good, man” bekannt.

Der anthropomorphe Frosch wurde zum Meme-Star und tauchte sogar bei den Protesten in Hongkong 2019-2020 auf. Seit der Einführung von $PEPE sind weitere Token auf den Markt gekommen, die von Furies Comic inspiriert sind, aber keiner von ihnen hat bisher den gleichen Erfolg gehabt. Nichtsdestotrotz hat die Marktkapitalisierung des Web-Coins Milliarden von Dollar angezogen. Der kürzlich eingeführte Brett-Coin ($BRETT) hat einen Marktanteil von 1,5 Milliarden Dollar, während die Marktkapitalisierung des $PEPE-Dupe-Coins $PEPECOIN heute fast eine halbe Milliarde Dollar beträgt. Der große Reiz dieser viralen Coins liegt eindeutig in ihrem Potenzial, ungeahnte Kurshöhen zu erklimmen. Hätten Sie heute vor einem Jahr $PEPE gekauft, wäre Ihre Investition um 1.100% gestiegen. Besitzer von $BRETT, die vor 30 Tagen investiert haben, liegen heute fast 200% im Plus. In der Zwischenzeit sind $PEPECOIN HODLer um atemberaubende 8.861% reicher als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Was unterscheidet nun $PEPU von den anderen drei Boy’s Club Vertretern? Nun, zunächst einmal muss man nicht einmal um sein Leben fürchten (HODL), um in den Genuss blitzschneller Renditen zu kommen. Dies ist dem proprietären Pepe Unchained Ethereum Layer 2 zu verdanken, der Stakern derzeit über 20.000 % APY bietet.

Die Details: $PEPUs Layer 2-Fähigkeiten und Tokenomics

Pepe Unchained ist der erste Pepe-Token, der auf seiner eigenen Ethereum-Layer-2-Blockchain läuft. Ethereum ist derzeit die kommerziell bedeutendste Blockchain. Dies ist der riesigen Gemeinschaft von Anwendungsentwicklern und Verbrauchern zu verdanken, die das Netzwerk gemeinsam zur Blockchain Nummer eins für dezentralisierte Finanzen (DeFi) gemacht haben. Doch Ethereum hat auch seine Probleme. Es kann derzeit nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (tps) verarbeiten, was zu einer starken Überlastung des Netzwerks und höheren Transaktionsgebühren führt.Um dieses Problem zu lösen, wurden viele Layer-2-Protokolle entwickelt. Diese setzen auf dem Ethereum-Hauptnetzwerk auf und verarbeiten Transaktionen unabhängig auf einer Nebenchain, bevor sie dem Layer-1-Blockchain-Ledger hinzugefügt werden.

Bekannte Layer-2-Protokolle sind das Polygon Network, das durch sein natives Token $MATIC repräsentiert wird und eine maximale Geschwindigkeit von 429 tps aufweist, und Arbitrum ($ARB), das bisher eine hohe Geschwindigkeit von 598 tps erreicht hat. Zusammen haben die Token, die den Layer-2-Protokollen zugrunde liegen, eine Marktkapitalisierung von 22 Milliarden Dollar erreicht.

Pepe Unchained, oder $PEPU, ist der erste Meme-Coin, der diese Technologie nutzt, um seinen Investoren ein attraktiveres Angebot als jeder andere Standard-Meme-Coin zu machen. Er ist hundertmal schneller und billiger als Ethereum, und dank der verbesserten Skalierbarkeit durch die Entlastung der Hauptchain bietet Pepe Unchained $PEPU-Besitzern weitaus höhere Belohnungen als Layer-1-Meme-Coins.

Das Projekt kommt mit einem speziellen Block-Explorer, der alle Transaktionen auf Layer 2 sichtbar macht. Es bietet auch eine sofortige und kostengünstige Bridge zwischen Pepe Unchained und Ethereums Layer 1. Laut Projekt-Whitepaper wird ein Fünftel des Angebots von 8 Mrd. USD für den Pre-Sale blockiert. Ganze 30 % sind für das Staking vorgesehen. Ein weiteres Fünftel ist für die Vermarktung des Token vorgesehen, während die restlichen 30% zu gleichen Teilen zwischen DEX-Liquidität, Projektentwicklung und dem Pepe Unchained Layer 2 Treasury aufgeteilt werden.

Haben Sie FOMO? Erfahren Sie mehr über Pepe Unchained auf den offiziellen X- und Telegram-Accounts des Projekts.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Pepe Unchained - Meme Coin mit eigene Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.