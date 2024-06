SHIB Wal transferiert Token im Wert von 18 Millionen US-Dollar zu Binance – War es das jetzt mit dem großen Bullrun?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Kryptoinvestoren müssen im Moment extrem starke Nerven haben, denn der Markt gleicht momentan einer Achterbahnfahrt – und zwar der eher unangenehmen Sorte. Kurze Kurserholungen wechseln sich mit längeren Konsolidierungsphasen ab. Jetzt zeigen auch noch jüngste On-Chain Daten, dass Shiba Inu (SHIB) Wale anfangen, ihre Token an die Börsen zu verschieben. Zwei Wale haben SHIB und Pepe-Coins im Wert von rund 25 Millionen US-Dollar an Binance transferiert. Bei dem SHIB Wallet handelt es sich um Coins, die im Zeitraum November und Dezember 2023 gekauft wurden. Sollte der Wal jetzt verkaufen, würde das einen Gewinn von 8 Millionen US-Dollar für sie oder ihn bedeuten. Sollten die Pepe Wale jetzt verkaufen, würde das einen Verlust von 3,47 Millionen US-Dollar bedeuten.

Transferiert bedeutet an dieser Stelle übrigens nicht verkauft. Die Token befinden sich derzeit lediglich in einer Wallet auf der Börse – was jetzt aber nicht heißt, dass diese Coins nicht früher oder später auf den Markt gelangen könnten. Den SHIB Kurs ficht das im Moment relativ wenig an. Der Kurs des Hunde Meme-Coins ist in den letzten 24 Stunden um 9,44 % gestiegen. Aktuell notiert der Shiba Inu bei 0,0000813 US-Dollar. Auch PEPE verzeichnete in den letzten 24 Stunden sogar ein Kursplus von 20 % und notiert derzeit bei 0,00001275 US-Dollar. Es ist also noch alles offen – auch in Sachen Bullrun.

Entgegen dem Trend – Base Meme-Coins

Es gibt sie also noch, die Meme-Coins, die zweistellig zulegen. Diese laufen allerdings nicht nur auf Ethereum oder Solana, sondern auch auf Base. Die Blockchain entwickelt sich langsam, aber sicher zu einer ernsthaften Konkurrenz für die beiden Go to Blockchains.

BRETT legte in den vergangenen 24 Stunden um 28 % zu und notiert derzeit bei 0,1706 US-Dollar. DEGEN stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 8 % auf 0,009368 US-Dollar. Basenji (BENJI) stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 22 % auf 0,06469 US-Dollar. Der TVL der Base Blockchain liegt derzeit bei 1,56 Milliarden US-Dollar.

Base Dawgz PreSale sammelt über 2 Millionen US-Dollar ein

Ein neuer Meme-Coin erobert die Stadt – und er ist gekommen, um zu bleiben. Base Dawgz ($DAWGZ) hat mit seinem PreSale beeindruckende 2 Millionen US-Dollar eingesammelt, und das in kürzester Zeit.

Inspiriert von Base Jumping und Shiba Inu

Base Dawgz ist ein Meme-Coin, der vom Geist des Base Jumping und dem beliebten Shiba Inu-Meme inspiriert ist. Bereits bei seinem Start zog der Token mit einer beeindruckenden Fundraising-Leistung die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich. Kurz nach dem Start des ICO erreichte der Zähler innerhalb von 24 Stunden die 200.000 US-Dollar und innerhalb einer Woche wurde die Marke von 1 Million US-Dollar überschritten. Der $DAWGZ ist derzeit noch im PreSale für 0,005534 US-Dollar erhältlich. Da der Vorverkauf in mehreren Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen abläuft, können Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, sich bereits im Vorfeld einen potenziellen Papiergewinn sichern.

Staking Funktion: Passives Einkommen nicht nur für Early Birds

Staking ist bei Krypto-Investoren ein beliebtes Instrument, um sich ein passives Einkommen zu generieren. Das Team von Base Dawgz plant, diese Funktion in Kürze auch für ihren Token zu launchen. Early Bird Investoren, die bereits am Vorverkauf teilnehmen, erhalten rückwirkend einen Bonus, wenn sie ihre Token nach dem Start des Staking in den Contract einzahlen. Das belohnt die frühen Investoren für ihr Engagement und Vertrauen in das Projekt.

Multichain-Kompatibilität: Flexibilität und Reichweite

Base Dawgz läuft auf mehreren Blockchains, einschließlich Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche. Diese Multichain-Funktion ermöglicht es den Nutzern, ohne zusätzliche Gebühren zwischen den Netzwerken zu wechseln, was die Reichweite und die potenziellen Anwendungsfälle des Tokens erheblich erweitert.

Um $DAWGZ zu kaufen, verbinden Sie eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts. Zahlungen können mit BASE, ETH, BNB, AVALANCHE und SOL durchgeführt werden.

Jetzt Base Dawgz kaufen

