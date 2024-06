Pepe Unchained ($PEPU) sprengt 700.000 US-Dollar im Presale –kommen jetzt die Meme Coin Wale?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Pepe Unchained ($PEPU) der schnellere, leistungsfähigere Pepe – wurde freigelassen und hat mit seinem laufenden Vorverkauf in kürzester Zeit über 700.000 US-Dollar eingenommen.

Da die Marktvolatilität derzeit zunimmt, sind die Kryptowale wieder auf der Jagd nach schmackhaften Newcomern – und einer davon könnte Pepe Unchained sein. Der neue Pepe Unchained läuft auf einer eigenen Ethereum Layer 2 Blockchain. Das bedeutet, dass Transaktionen schneller und günstiger sind als beim Original. Transaktionen auf Pepe Unchained sollen 100x schneller sein als auf Ethereum und kommen mit einer super-komfortablen Instant Bridge zwischen ETH und Pepe Chain.

Das bedeutet, dass der Coin das Beste aus beiden Welten bekommt – die blitzschnelle Geschwindigkeit und die niedrigen Kosten einer eigenen Layer 2 und die Sicherheit der Layer 1 Ethereum-Chain. Durch die Befreiung von Pepe läutet Pepe Unchained eine neue Ära der Meme-Coins ein. Darüber hinaus bietet die neue freiheitsliebende Version von Pepe neben einer eigenen hochmodernen Blockchain auch Stakingbelohnung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegen diese bei 2872 %.

Warum sich ein früher Einstieg in $PEPU lohnen kann

Es bleiben etwas mehr als 48 Stunden, um sich $PEPU zum derzeit niedrigsten Kaufpreis von 0,0080641 US-Dollar zu sichern, bevor dieser wieder steigt.

Für Early Bird Investoren könnte der Einstieg in die Pepe Unchained Story äußerst profitabel werden. Meme-Coins sind auch deswegen so beliebt, weil man gigantische Gewinne erzielen kann, vor allem, wenn man auf die Newcomer setzt. Nehmen Sie zum Beispiel Pepe. Wenn Sie am 17. April letzten Jahres Pepe für 100 Dollar gekauft und bis heute gehalten hätten, wäre dieser Kauf jetzt 1,26 Millionen Dollar wert.

Pepe Unchained ist in vielerlei Hinsicht besser als das Original. Das ist ein starker Hinweis darauf , dass $PEPU ein heißer Anwärter auf den nächsten Pepe-Blockbuster-Coin ist.

Hinzu kommt eine PreSale, der rasant beschleunigt und potenziellen Käufern damit einen wichtigen Indikator liefert, was in Bezug auf die Investitionsrendite (ROI) auf sie zukommen könnte. Kurz gesagt: Hinter $PEPU steckt so viel mehr als nur die übliche Fröhlichkeit und Respektlosigkeit, die das Markenzeichen von vielen Meme-Coins ist. Kein Wunder also, dass die YouTuber Schlange stehen. Matthew Perry, mit fast einer Viertelmillion Abonnenten auf YouTube, sieht eine $PEPU-Explosion kommen.

Crypto Gains, mit 134.000 Abonnenten, erklärt seinen Zuschauern die Vorteile eines frühen Einstiegs, denn bei allem, was mit Pepe zu tun hat, insbesondere bei einem neuen Token wie Pepe Unchained, besteht die große Chance auf einen großen Erfolg.

Kommt mit $PEPU das nächste große Ding im Meme-Coin Universum?

Während Pepe ($PEPE) seine Position als drittgrößter Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden US-Dollar verteidigt, schauen sich die Trader weiter nach neuen Möglichkeiten um.

Wie der Launch von Pepe Unchained zeigt, bleibt in der Kryptowelt nicht lange alles beim Alten. Ständige Innovation ist „the Name of the Game“, was Pepe Unchained zu einem der Meme-Coins macht, den man im Auge behalten sollte. Natürlich ist Pepe noch lange nicht am Ende, obwohl der Coin in den letzten Tagen run 500 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt hat. Nichtsdestotrotz liegt die Froschmünze mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden Dollar immer noch auf dem dritten Platz der Meme Coin-Rangliste. Gerade Zeiten, in denen die Märkte eine Reise nach Süden antreten, schauen sich Trader und Investoren ihre Portfolios genau an – sei es, weil sie in Eile Geld beschaffen müssen oder weil sie ihre Bestände neu ausrichten und Chancen zur Bodenbildung nutzen wollen. Bitcoin und Ethereum sind beide unter kritische Unterstützungsniveaus von 64.000 US-Dollar bzw. 3.500 US-Dollar gefallen und haben damit den Weg für eine Phase erhöhter Volatilität geebnet. Investoren, die in den Rücksetzern eine Chance sehen, werden jetzt zuschlagen.

Volatilität bedeutet nämlich auch mehr Gewinne für versierte Händler, die in Coins wie Pepe Unchained den Diamanten im Rohmaterial erkennen können. Vor drei Tagen zog eine Shiba-Inu-Wal-Adresse SHIB von Coinbase ab, die zu diesem Zeitpunkt mit 4,41 Millionen Dollar bewertet wurden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Wal die Coins umschichtet, um entweder auf einer anderen zentralen Börse mit einem größeren Angebot als Coinbase zu traden oder um in Coins zu investieren, die nur auf dezentralen Börsen erhältlich sind. Möglichkeit Nummer drei ist, dass sie oder er die Coins in ETH oder USDT tauscht, um direkt zu investieren.

Alles, was Sie über $PEPU wissen sollten, bevor Sie kaufen

Pepe Unchained ist eine echte Innovation, da es sich um den ersten Pepe-Token handelt, der auf seiner eigenen, proprietären Ethereum Layer 2 Blockchain läuft. Ethereum kann derzeit nur maximal etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (tps) bewältigen, was die Chain langsam und teuer macht. Ethereum ist für die hohen Gas-Fees berühmt-berüchtigt. Transaktionsgebühren steigen tendenziell an, je stärker die Chain ausgelastet ist. Das bedeutet, dass in Zeiten, in denen ein Händler am meisten interagieren, die Kosten astronomisch sein können, was kleinere Geschäfte unwirtschaftlich macht. Layer-2-Protokolle wurden entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Zu den bekanntesten Vertretern gehören das Polygon-Netzwerk ($MATIC), das 429 tps protokollieren kann und Arbitrum ($ARB) mit einer Geschwindigkeit von bis zu 598 tps. Die zunehmende Popularität von Layer-2-Protokollen hat deren Gesamtwert laut CoinGecko auf 22 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Da Pepe Unchained der erste Meme-Coin ist, der diese Technologie nutzt ist sein Wertunterschied zu anderen Meme-Coins erheblich. Laut dem Whitepaper des Projekts sind 20 % des Angebots von 8 Milliarden $PEPU für den Vorverkauf und 30 % für das Staking geblockt.

Die großzügige Zuteilung für das Staking ist so bemessen, dass sie den Stakern über einen Auszahlungszeitraum von zwei Jahren ein passives Einkommen verschafft. Weitere 20 % sind für die Vermarktung vorgesehen, während die verbleibenden 30 % zu gleichen Teilen für Liquidität, Projektentwicklung und die Pepe Unchained Layer 2-Treasury verwendet werden. Pepe ist nach wie vor eine der bekanntesten Marken im Meme-Coin-Universum, was erklärt, warum der Pepe Unchained-Vorverkauf seit dem Start in der vergangenen Woche eine so starke Unterstützung erfahren hat. Bleiben Sie auf dem Laufenden über das Projekt auf X und Telegram. Beteiligen Sie sich noch heute am Pepe Unchained-Vorverkauf und sichern Sie sich die Chance auf einen vielleicht lebensverändernden ROI.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.