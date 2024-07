Shiba Inu Kursprognose für 2024: Anstieg erwartet aber Shiba Shootout könnte noch größer werden

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Meme-Coin Shiba Inu ($SHIB) setzt nun voll auf Gaming und man geht davon aus, dass der Kurs entsprechend steigen könnte. Experten sagen jedoch, dass Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) den $SHIB übertreffen könnte.

Das Play-to-Earn (P2E)-Spiel Shiba Duel von Shiba Shootout, das im Herzen des Wilden Westens direkt an der Krypto-Grenze angesiedelt ist, wurde bereits für Google Play und den Apple App Store zugelassen – der Launch steht kurz bevor.

Investoren können den $SHIBASHOOT-Token für nur 0,0194 US-Dollar erwerben.

Sichern Sie sich Shiba Shootout noch heute und beginnen Sie, hohe Staking-Belohnungen zu verdienen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels belaufen sich diese auf über 2.200 % pro Jahr. Es bleiben weniger als 48 Stunden, bevor der Vorverkaufspreis steigt, also sollten sich unentschlossene Interessenten schnell überlegen, ob sie zugreifen wollen.

In dem in Kürze erscheinenden Spiel duellieren sich die Spieler in Kämpfen mit hohem Einsatz, in denen “Kreativität, Witz und ein Hauch von Cowboy-Charme” auf die Legende des “Shiba Showdown” treffen.

Shiba Shootout hat alle Eigenschaften eines Meme-Coins mit Potenzial. Der YouTube-Kryptoexperte Michael Wrubel ließ seine 312.000 Abonnenten in seinem Bericht über das Projekt wissen, dass er “den nächsten 100x Shiba Inu” gefunden habe.

Er glaubt, dass Shiba Inus Markenmacht im Kryptospace dazu führen könnte, dass der Token stratosphärische Bewertungen erreicht.

Immerhin hat Shiba Inu, das sich nach der Einführung der Shibarium-Blockchain nun hauptsächlich auf Gaming konzentriert, laut Daten von CoinMarketCap eine Rendite von 20.800.000 % für Investoren erzielt, die vor vier Jahren beim Allzeittief von $SHIB eingestiegen sind. $SHIBASHOOT könnte Shiba Inu leicht übertreffen – der Coin ist immer noch im Vorverkauf, was bedeutet, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis viel besser ist als bei $SHIB. Noch bevor das mit Spannung erwartete Spiel Shiba Shootout veröffentlicht wird, können Investoren am Empfehlungsprogramm teilnehmen und Bonus-Token verdienen. Als zusätzlichen Anreiz erhalten alle, die sich auf der Website registrieren, einige kostenlose $SHIBASHOOT-Token. So ist es nicht verwunderlich, dass Shiba Shootout bereits 477.000 US-Dollar an Raising Capital eingesammelt hat und auf dem besten Weg ist, die halbe Million Dollar zu erreichen.

Master #Crypto strategy with #Shiba cowboys in thrilling duels for big rewards! 🌟 Join the adventure! Sign up now to get your free $SHIBASHOOT tokens! Jump in the fun! 🚀 https://t.co/jCeu7XMBqR pic.twitter.com/YjlGaaluBT — shibashootout (@shibashootout) June 28, 2024

Reiten Sie in den Shiba Gulch und auf den P2E-Krypto-Gaming-Goldrausch zu

Das Projekt mit dem Shiba Inu-Geschmack ist bereits ein echter Renner, obwohl es noch in den Kinderschuhen steckt.

Shiba Shootout ist vollgepackt mit Utility. Es gibt die Lucky Lasso Lottery, eine der größten Attraktionen im Westen. Die Spieler verwenden Shiba Showdown-Token, um hohe Kryptopreise zu gewinnen. Ein Teil des Preisgelds wird für wohltätige Zwecke gespendet. Als Token-Inhaber können Sie an Token Governance Roundups teilnehmen, bei denen Sie über wichtige Projektentscheidungen abstimmen können. Die Stadt im Wilden Westen wird eben von den Stadtbewohnern und nicht von Ranchern und Revolverhelden geführt.

Analysten sagen voraus, dass P2E-Gaming-Plattformen wie Shiba Shootout die Wegbereiter einer neuen mobilen Gaming-Revolution sein werden, die einen ähnlichen Goldrausch auslösen könnte, wie er die Pioniere vor vielen Jahren in den Wilden Westen geführt hat.

Nach Angaben von Absolute Reports wurde der weltweite Markt für Play-to-Earn-NFT-Spiele im Jahr 2022 auf 3,29 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,93 % auf 8,86 Milliarden US-Dollar steigen.

Willkommen in Shiba Gulch, wo Marshal Shiba dafür sorgt, dass jeder eine faire Chance hat

Die Geschichte von Shiba Shootout spielt in Shiba Gulch, einer lebhaften digitalen Stadt, die bei Shiba-Fans sehr beliebt ist. Sie treffen sich, um sich gegenseitig herauszufordern, Memes auszutauschen und in die Aufregung des Shootouts einzutauchen.

In den von Saloons gesäumten Straßen von Shiba Gulch hallt das Gelächter wider, wenn epische Meme-Kämpfe und Schießereien ausgetragen werden. Straßenschlachten sind selten in Shiba Gulch und Marshal Shiba ist immer zur Stelle, wenn einer der Hitzköpfe sich im Gefängnis abkühlen muss. Da es mehr als genug digitales Gold für alle gibt, vor allem wenn man einer der berühmten Shiba-Scharfschützen ist, die durch die Gegend streifen, sind die Meme-Offs hier nur ein freundliches Geplänkel in einer Stadt, die eben groß genug für alle ist.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten unserer lebenslustigen, hart spielenden Cowboys steht der Shiba Shootout Coin. Wenn Sie also keine Lust auf Meme-Offs haben, finden Sie in Shiba Gulch auch anderen Spielspaß. Warum probieren Sie nicht die Pokerturniere mit Krypto-Touch oder die virtuellen Schatzsuchen aus?

Saddle up! #ShibaShootout is more than a #memecoin it’s a Wild West crypto adventure! 🐾💥 Join Marshal Shiba & the Sharpshooters in Shiba Gulch for fun and excitement. 🤠🚀 pic.twitter.com/a3BFVx7u42 — shibashootout (@shibashootout) July 1, 2024

Die Roadmap von Shiba Shootout verspricht noch mehr Innovationen

Laut dem Whitepaper von Shiba Shootout wird soll es noch viele weitere aufregende Gaming Funktionen geben. Zum Beispiel werden die Community-Mitglieder in der Lage sein, regelmäßige “Campfire Stories”-Sitzungen zu organisieren, in denen sie ihre Krypto- und Meme-Coin-Erfahrungen in einem entspannten Storytelling-Format austauschen können – spinnen Sie das beste Campinggarn und erhalten Sie $SHIBASHOOT-Token-Belohnungen. Neben dem bereits erwähnten Staking bieten “Savings Saddlebags” eine einzigartige Sparfunktion, bei der Community-Mitglieder automatisch einen bestimmten Prozentsatz der $SHIBASHOOT-Token in eine spezielle Wallet einzahlen können. Dieses Geld kann für einen bestimmten Zeitraum gesperrt werden, um zusätzliche Token als Belohnung zu erhalten. Ein weiteres interessantes Produkt ist das “Cactus Staking”. Staken Sie $SHIBASHOOT-Token in Form einer Kaktuspflanze in einer verspielten digitalen Wüstenlandschaft. Dies ist eine visuelle Darstellung der wachsenden Belohnungen – je länger Sie staken, desto mehr Wachstum werden Sie sehen.

Was die Tokenomics angeht, so sind 20 % des gesamten Tokenangebots für das Staking geblockt, 5 % für die Belohnung der mutigsten Shiba Sharpshooters und

35 % für den Vorverkauf. Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung können potenzielle Käufer sicher sein, dass der Smart Contract des $SHIBASHOOT-Tokens von Solidproof und von Coinsult KYC-geprüft wurde.

Vollgepackt mit innovativen Features und unterstützt von einem hochkarätigen Team, das sich darauf konzentriert, die Sichtbarkeit von Shiba Inu auf dem Markt zu erhöhen und das Projekt im boomenden Segment der Handyspiele zu positionieren, ist Shiba Shootout der Platzhirsch in Shibas wildem Westen. Lassen Sie sich dieses explosive Krypto-Wildwest-Abenteuer nicht entgehen. Bleiben Sie mit dem Projekt auf X/Twitter in Kontakt und halten Sie sich über den Telegram-Kanal auf dem Laufenden. Kaufen Sie Shiba Shootout im Vorverkauf mit ETH, USDT, BNB oder mit einer Kreditkarte.

Zuletzt aktualisiert am 3. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.