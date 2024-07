Solana trotzt $140-Hürde trotz Markt-Druck – Zeit zu investieren?

Trotz des allgemeinen Rückgangs im Kryptowährungsmarkt bleibt Solana (SOL) stabil und hält sich weiterhin bei 140 US-Dollar. Die zweite Juliwoche begann für die meisten digitalen Vermögenswerte bärisch, nachdem Bitcoin auf 56.000 US-Dollar fiel, was auch Solana negativ beeinflusste.

Solana erzielte zwar zu Beginn der Woche Gewinne, doch diese wurden zum Ende hin durch einen Rückschlag zunichte gemacht. Die Kryptowährung fiel unter die lokale Unterstützung bei 138,06 US-Dollar, was auf erhöhten Verkaufsdruck hinweist. Dieser Druck könnte die Abwärtskorrektur auf 134 US-Dollar ausweiten.

Solana zeigt Stärke, obwohl die Marktdynamik die bullische Stimmung herausfordert. Anleger beobachten gespannt, ob sich die Kryptowährung über 140 US-Dollar halten kann. Die Marktteilnehmer sind unsicher, ob dies ein gutes Zeichen für langfristige Investitionen ist.

Lohnt es sich nun, in Solana zu investieren, oder sollte man nach anderen Projekten Ausschau halten?

Solana handelt derzeit bei etwa 139,98 US-Dollar und zeigt trotz erheblicher Rückschläge im gesamten Markt leichte Gewinne. Das Token überzeugt durch seine hohe Durchsatzkapazität und ein aktives Ökosystem, was es in diesen turbulenten Zeiten stabil macht und das Interesse der Anleger weckt.

Technische Indikatoren wie der Relative Stärke Index (RSI) nahe neutralem Bereich und bärische MACD-Konfigurationen deuten auf mögliche unruhige Kursbewegungen hin, die jedoch Chancen für taktische Trades bieten. Sollte Solana das Widerstandsniveau von 141 US-Dollar durchbrechen, könnte dies zu einem erneuten bullischen Vertrauen führen und den Kurs auf 145 US-Dollar steigen lassen.

Auf der anderen Seite liegt die kritische Unterstützungszone bei etwa 134 US-Dollar; ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte entweder eine Erholung auslösen oder den Rückgang verstärken, abhängig von den vorherrschenden Marktbedingungen und der Stimmung der Händler.

Wie More Crypto Online auf X berichtet, sollte der Preis von Solana steigen, sofern er die 140,45 US-Dollar Marke beibehält.

$SOL: I have adjusted the micro support area based on the latest high. To continue to move up as per the white scenario, the price should now hold above $140.45.#Solana #SOL pic.twitter.com/6LLhNFukOh

— More Crypto Online (@Morecryptoonl) July 2, 2024