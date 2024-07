Verliert PEPE seinen Reiz? Pepe Unchained sammelt 3 Millionen US-Dollar im PreSale ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der PreSale von Pepe Unchained ist vor weniger als einem Monat gestartet und mittlerweile ist es dem Projekt gelungen, die 3-Millionen-Dollar-Marke zu durchbrechen. Woche für Woche zieht $PEPU weitere Investorengelder an.

Der neue Meme-Coin, der verspricht, “Pepe wieder groß zu machen”, könnte die Investitionszuflüsse in den kommenden Wochen durchaus verdoppeln. Denn es gibt Investoren, die durchaus der Überzeugung sind, dass er seinen Vorgänger und den Ur-Vater Pepe ($PEPE) übertreffen wird. $PEPE war in diesem Jahr der Star unter den Meme-Coins und spielte bei der Rallye im ersten Quartal mit einer erstaunlichen Rendite von 1.235 % für Early Bird Investoren ganz vorne mit.

Auf der anderen Seite hat Pepe Unchained das Potenzial, den Erfolg von $PEPE zu übertreffen. Der Coin bietet, dank seiner eigenen Layer-2-Chain schnellere und billigere Transaktionen. Der aktuelle Vorverkaufspreis für den nativen Token, $PEPU, liegt bei 0,0083591 US-Dollar. Der Preis wird in weniger als zwei Tagen auf 0,00839260 US-Dollar steigen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Token und steigen Sie in das bessere Pepe-Erlebnis ein.

Investoren verlieren das Interesse an $PEPE – startet $PEPU jetzt durch?

Der Meme-Coin-Sektor ist in den letzten 24 Stunden um 3,7 % gestiegen, nachdem sich auf dem breiten Kryptowährungsmarkt nach mehr als einem Monat Achterbahnfahrt zarte Silberstreifen am Bullrund Horizont abzeichnen. Während einige Meme-Coins nicht mehr rot bluten, verlieren die Stars des ersten 2024er- Meme-Coins-Booms etwas Glanz, insbesondere der Froschcoin, $PEPE.

Von seinem Allzeithoch von 0,00001718 US-Dollar ist er um 46 % abgestürzt und allein in den letzten zwei Wochen hat der Token 26,8 % verloren. Aber das ist noch nicht alles. Die Daten von Coinalyze zeigen einen Rückgang des aggregierten offenen Interesses seit dem Höchststand Ende Juni, was auf ein nachlassendes Interesse am Handel mit den Futures-Kontrakten hindeutet, wobei die meisten Positionen inzwischen geschlossen sind.

Dann gibt es seit Mitte Juni negative Funding Rates, was bedeutet, dass Short-Positionen für Long-Positionen zahlen, was ein insgesamt bärisches Bild für $PEPE zeichnet.

Um das Drama noch schlimmer zu machen, hat ein Wal die schwindelerregende Summe von 9 Billionen Dollar in PEPE-Token an die zweitgrößte zentrale Börse der Welt, Bybit, transferiert, wie der folgende Post bei Whale Alert zeigt:

Aber warum schneidet $PEPU inmitten der düsteren Situation von $PEPE bei seinem PreSale so gut ab? Ist es der Abschied vom Alten und die Begrüßung des neuen – eines viel besseren Neuen? Es sieht ganz so aus.

Pepe sollte nicht an Ethereum gefesselt sein, er sollte frei sein

Seien wir ehrlich, Krypto-Enthusiasten müssen erkannt haben, dass $PEPE passé sein könnte. Er ist langsam und, ehrlich gesagt, teuer zu handeln. Der Anstieg des Interesses an $PEPE in diesem Jahr bedeutete sogar Unannehmlichkeiten für Ethereum-Trader. Während $PEPE an Schwung gewann und einen Höchststand im März erreichte, stiegen die durchschnittlichen Gaspreise von Ethereum auf ein 12-Monats-Hoch von 82,9 gwei.

Aber das ist nicht allein die Schuld von $PEPE. Bei Ethereum zu sein bedeutet, dass es aufgrund der Layer 1 Einschränkungen gibt. Glücklicherweise ist die Unchained-Version von Pepe hier um die Froschcoins zu retten . Pepe Unchained steht für Freiheit – ein Konzept, zu dem Matt Furie der Erfinder von Pepe durchaus zustimmen würde. Die Layer 2 ermöglicht mehr Transaktionen zu günstigeren Preisen. Das ist noch längst nicht alles. Die neue Chain kann auch ein neues Ökosystem bedeuten, das in der Lage ist, Token in den Bereichen NFTs, DeFi, GameFi und sogar KI zu launchen.

Etwa 27 Millionen $PEPU wurden bereits gestaked, die Renditen mit 616 % sind immer noch hoch

Während das Interesse am Handel mit $PEPE deutlich nachgelassen hat, ist das Gegenteil bei $PEPU der Fall, wo die Investoren immer optimistischer werden. Zusätzlich zu den mehr als 3 Millionen US-Dollar, die bereits eingesammelt wurden, ist ein bemerkenswerter Anstieg der langfristigen Investitionen zu verzeichnen. Immer mehr Investoren haben ihre $PEPU-Token gestaked.

Am Montag wurden 232 Millionen Token gestaked, und seitdem sind weitere 27 Millionen $PEPU hinzugekommen, die auf der Grundlage des aktuellen Vorverkaufspreises einen Wert von etwa 225.000 US-Dollar haben. Infolgedessen ist der APY leicht auf 616 % gesunken, was immer noch ausreicht, um neuen Anlegern eine monatliche Rendite von rund 51 % zu bieten. Der jüngste Meilenstein und das wachsende Vertrauen der Anleger, das sich in den gestakten Token widerspiegelt, haben Jacob Crypto Bury, einen prominenten YouTube-Influencer mit über 41.000 Abonnenten, dazu veranlasst, zu prognostizieren, dass Pepe Unchained möglicherweise ein 100-fach Juwel sein könnte.

Um am PreSale teilzunehmen und zu den Early Bird Investoren zu gehören, die das Potenzial von Pepe Unchained erkennen, gehen Sie auf die Pepe Unchained-Website, verbinden Sie Ihr Wallet und tauschen Sie $PEPU gegen ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. In der Vorverkaufsphase sind nur 1,6 Milliarden Token verfügbar und diese sind schnell ausverkauft. In der nächsten Phase werden ca. 400 Millionen Token verkauft, also schnell handeln und sichern!

Damit sich potenzielle Investoren keine Sorgen machen müssen, wurde der Smart Contract von Pepe Unchained zwei vollständigen Audits durch Coinsult und SolidProof unterzogen, um die Integrität des Codes zu gewährleisten. Der Markt hat gesprochen: Es ist Zeit, $PEPE loszuwerden und Platz für die bessere Wahl zu machen, $PEPU!

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2024

