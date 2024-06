XRP pumpt nach neuen Forderungen der SEC: Allzeithoch voraus?

Anleger dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie gesehen haben, dass in einer Zeit, in der der Markt Schwäche zeigt, ausgerechnet der XRP-Kurs steigt. Bisher hat der Coin von Ripple ja nicht unbedingt zu den Top Performern gehört, zumindest in den letzten Jahren nicht. Das könnte sich nun schon bald ändern. Auch wenn XRP weiterhin nicht unbedingt zu den großen Gewinnern gehören dürfte, könnten Anleger hier nun zumindest kurzfristig schon bald ordentliche Renditen mitnehmen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC kommt mit neuen Forderungen und lässt die Community hoffen.

Seit Dezember 2020 versuchen sich die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Ripple zu einigen. Ripple ist das Unternehmen hinter XRP, das von der SEC beschuldigt wird, illegalen Wertpapierhandel zu betreiben, weil ihre Coins von der Behörde als solche eingestuft werden. Ein Gericht hat das lange nicht bestätigen können, bis im Juli letzten Jahres ein Urteil gefällt wurde, dass die öffentlich gehandelten XRP keine Wertpapiere sind, die direkt an institutionelle Anleger verkauften Coins dagegen schon. Bei der Strafe wollte die Behörde mit voller Härte zuschlagen und Ripple zu einer Zahlung von 2 Milliarden Dollar verdonnern. Nun hat man die Forderung schon deutlich gesenkt.

