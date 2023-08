Krypto News: „Bin schockiert“! Millionen-Betrug bei Pepe Coin enthüllt, tausende Nutzer abgezockt: Das Ende für PEPE?

Pepe: Er war der Meme-Coin-Aufsteiger des Jahres, verwandelte frühe Investoren in Millionäre. Doch dann folgte Absturz auf Absturz – und jetzt erschüttert ein Betrugsskandal in Millionenhöhe die Kryptoszene: Sämtliche PEPE-Gründer haben ihre Coins verkauft, den Preis damit gecrasht – und sich aus dem Staub gemacht. Wie genau das möglich war, das enthüllt nun ein Team-Mitglied von Pepe Coin.

Wer vor einigen Wochen guter Dinge in Pepe Coin (PEPE) eingestiegen ist, dürfte aktuell seinen Augen kaum trauen: Fast 40% musste das digitale Asset innerhalb des letzten Monats verlorengeben, allein in den vergangenen sieben Tagen waren es satte 22,69% (Daten von Coinmarketcap.com).

Der Grund: Die Gründer haben ihre Coins im Gegenwert von rund 15 Millionen Dollar abgestoßen und Anleger auf Verlusten sitzen lassen! Die Folge: Pepe Coin tradet für 0,000000837 Dollar.

Trader reagieren mittlerweile mit Spott auf den Niedergang, etwa Nebraskangooner:

Und der populäre MisterCh0C kommentiert sarkastisch:

For every $pepe that rugs there will be a new one

And everytime they will tell you this one is different

— MisterCh0c (@Mister_Ch0c) August 28, 2023