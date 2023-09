Wall Street Memes PreSale endet heute – und damit der größte ICO der jüngsten Vergangenheit

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wall Street Memes, der größte Meme Coin ICO in der jüngsten Vergangenheit, läuft nur noch rund 10 Stunden, bevor der PreSale bei 30 Millionen US-Dollar schließt. Alleine in den letzten zwei Tagen sind schätzungsweise mehr als rund 2 Millionen US-Dollar zu dem Fundraiser hinzugekommen. Die Early Bird Investoren steigen jetzt scharenweise ein, um sich noch ihr Stück von dem Kuchen zu sichern, was im Laufe der Zeit zu einem Krypto-Phänomen geworden ist.

Dogecoin kam mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Millionen Dollar auf den Markt – Wall Street Memes hat bereits das 10-fache dieses Betrags eingesammelt. In der Geschichte der Meme Coin ICOs wurde noch nie eine so solide Plattform für eine Kursexplosion geschaffen.

4.700 WSM-Käufe auf Ethereum Presale Smart Contract in den letzten 24 Stunden

Wall Street Memes (WSM) notiert momentan bei 0,0337 US-Dollar. Das könnte die letzte Gelegenheit sein, sich den Coin zu einem so günstigen Kurs zu sichern – und die wird allem Anschein nach eifrig genutzt: Unsere Team-Quellen berichten von 4.700 Käufen auf dem Ethereum-PreSale-Vertrag in den letzten 24 Stunden

Sogar die großen Börsen haben die Aufregung um den Coin mitbekommen. Momentan ist es so, dass die Handelsplätze sich auf Projekte stürzen, von denen sie glauben, dass sie ein solides Handelsvolumen generieren könnten. Es ist nur noch 1 Tag Zeit, bevor der Coin an “mehreren Tier-1-Börsen” gelistet wird, wie das Team sagt.

Only 8 hours left to to get your hands on some $WSM! ➡️ https://t.co/7t9QPGhaQB pic.twitter.com/tdKDVQUWaN — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 25, 2023

Wall Street Memes versucht, das Investieren zu revolutionieren, indem es dem kleinen Anleger hilft, der Wall Street ein Schnippchen zu schlagen. Der King of Stonks schickt sich an, der King of Krypto zu werden. Das mag nach einem großen Ziel klingen, aber die Token-Käufer sind von der beeindruckenden Community überzeugt, die das Team in den letzten drei Jahren aufgebaut hat.

Nicht nur der größte Meme Coin ICO, sondern die größte Community, mit der ein Coin gestartet ist

Wall Street Memes ist nicht nur der größte Meme Coin ICO der Welt, sondern hat auch eine der größten Meme Coin-Communitys mit mehr als einer Million Followern in allen sozialen Netzwerken. Das Instagram-Konto von Wall Street Bets hat 539.000 Follower und 279.000 auf X (ehemals Twitter). Hinzu kommen weitere 100.000 Follower auf den beiden anderen Instagram-Kanälen wallstgonewild und wallstbullsnft.

Mit einer so großen sozialen Präsenz ganz am Anfang der Reise des Meme-Coins kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass Wall Street Memes die größte Gemeinschaft aller Kryptowährungen hat, die ebenfalls gerade erst am Anfang stehen. Der wertvollste Meme-Coin der Kryptowährung, Dogecoin, brauchte 10 Jahre, um mehr als 3 Millionen Follower auf X anzuhäufen. Das ist sicherlich ein solider Meilenstein, aber behalten Sie im Hinterkopf, dass Wall Street Memes bereits mit einer Million Follower an den Start geht. Diese Tatsache darf nicht unterschätzt werden, denn die Gemeinschaft ist das Lebenselixier der Meme-Coins, mehr noch als bei allen anderen Kryptos.

Get back in there and SELL! SELL! SELL! pic.twitter.com/rtqUbqU6dT — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 22, 2023

Meme-Coins leben oder sterben durch ihre Community und das Engagement und Wall Street Memes hat Community in Hülle und Fülle. Dabei geht es nicht nur um die Größe der Community, sondern auch um das Niveau des Engagements.

Die Tweets von Wall Street Memes werden regelmäßig zehntausende Male pro Tag aufgerufen und erhalten hunderte, wenn nicht tausende Likes und Retweets. Das Team von Wall Street Memes hat seinen Output mittlerweile so verfeinert, dass es zu den vielleicht produktivsten und erfolgreichsten Meme-Erstellern im Finanzbereich gehören könnte.

Elon Musks WSM-Beteiligung könnte 1 Milliarde Dollar wert sein

Die Reichweite von Wall Street Memes ist sogar so groß, dass Elon Musk mit den X-Posts von Wall Street Memes interagiert hat.

Literally — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

Die Auswirkungen von Musks Beteiligung auf der Ebene der Tweet-Interaktionen – von denen eine oben zu sehen ist – sind enorm. Bekanntlich interessiert sich Elon Musk für Kryptowährungen, vor allem als Unterstützer von Dogecoin. Aber er hat sich auch schon mit anderen Coins befasst oder zumindest zu ihrer Entstehung beigetragen.

Anfang dieses Jahres führte seine Erwähnung von Milady NFTs zur Schaffung des Miladys Meme Coin (LADYS), der schnell eine Marktkapitalisierung von über 111 Millionen Dollar erreichte.

Musk twitterte am 10. Mai, ein Coin wurde als Antwort Stunden später erstellt, und das Ergebnis können Sie unten in der Grafik sehen.

Stellen Sie sich nur vor, was passieren könnte, wenn Musk aufgreift, dass Wall Street Memes in Kryptowährungen einsteigt. Nur ein Tweet von Musk könnte eine Milliarde Dollar wert sein. Da Musk ein begeisterter Twitterer ist, könnte es wahrscheinlich sein, dass er bereits über den Ausflug von Wall Street Memes in den Meme-Coin-Sektor informiert ist. Hat Musk sich vielleicht schon einen WSM-Vorrat angelegt?

Am 1. August kaufte eine unbekannte Wal-Adresse WSM in fünf aufeinanderfolgenden Transaktionen im Wert von 460 ETH im Wert von 840.000 US-Dollar.

Zwei Wochen zuvor wurden von der gleichen Wallet 93 ETH im Wert von WSM gekauft. Insgesamt hat der Wal 1 Million Dollar in WSM investiert. War das vielleicht Elon Musk?

Die Token-Käufe des $WSM-Kryptowals können auf Etherscan überprüft werden.

Wird Binance den Wall Street Meme Coin listen?

Außerdem verbreiten sich bereits Gerüchte wie ein Lauffeuer, dass der Wall Street Memes Coin diese Woche auf Binance gelistet werden könnte. Das Team sagt, dass der Coin auf Tier-1-Börsen ab dem 26. September eingeführt werden wird, laut einer Erklärung und einem Countdown auf der Website. Kein Wunder, dass das FOMO für diesen Coin immer mehr an Fahrt aufnimmt.

Ein Team mit einer Erfolgsbilanz bei NFTs

Eine letzte Sache. Das Team von Wall Street Memes ist kein völliger Neuling in Hinblick auf Krypto. Es konnte bereits die Früchte des Erfolgs mit ihren NFTs kosten. Im Mai dieses Jahres brachte das Team die Wall Street Bulls Ordinals NFT Collection auf den Markt.

Davor, im Jahr 2021, machten die Gründer einen Gewinn von 2,5 Millionen Dollar, nachdem sie die Wall Street Bulls NFT-Kollektion mit 10.000 Stück geprägt hatten – die innerhalb von 32 Minuten ausverkauft war.

Mit geheimnisvollen Produkten, die nach der Einführung des Coins auf den Markt gebracht werden sollen und dem bereits laufenden Staking scheint es Wall Street Memes todernst damit zu sein, einen Meme-Coin mit Nutzen zu schaffen und so den Anlegern ein Tool für Wohlstand an die Hand zu geben. Wenn Sie darüber nachdenken, auf einen Meme-Coin zu wetten, dann ist dies wahrscheinlich die beste Gelegenheit dazu.

WSM könnte der nächste 100x Meme-Coin sein.

Krypto-YouTuber können nicht genug von Wall Street Memes bekommen.

Austin Hilton, mit mehr als 230k Abonnenten, sieht WSM als einen der Top-Altcoins, und erinnert sein Publikum daran, dass dies die letzte Chance ist, im Vorverkauf zu kaufen. Der Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury ist der Meinung, dass Wall Street Memes bei der Markteinführung explodieren und bei der Notierung um das 10-fache ansteigen könnte.

Andere Videos, die interessant sein könnten, wie im Screenshot oben gezeigt, sind:

Is this the next 100x meme coin?

Turn $27 into $4,240,471 with top 3 best crypto meme coin

The only meme coin worth buying – the Pepe coin killer

Sie können WSM mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) kaufen. Um sofort mit dem Staking zu beginnen, müssen Sie mit ETH kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2023

