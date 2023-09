Krypto News: Mixin Network gehackt – 200 Millionen Dollar gestohlen

Das Mixin Network, bekannt für seine fortgeschrittenen Blockchain-Lösungen, wurde kürzlich Ziel eines Cyberangriffs, bei dem Hacker die stattliche Summe von etwa 200 Millionen Dollar entwenden konnten. Dieser Überfall veranlasste das Netzwerk, sofort umfassende Gegenmaßnahmen einzuleiten und eine intensive Untersuchung zu beginnen, um die genauen Umstände und Schwachstellen zu klären, die diesen massiven Diebstahl ermöglichten.

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Angriffs stellte das Mixin Network zahlreiche seiner Dienste ein, darunter auch die Einzahlung und Abhebung von Geldern. Diese Dienste bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt, während Experten an der Behebung der identifizierten Sicherheitslücken arbeiten. Während die Dienste ausgesetzt sind, konzentriert sich das Netzwerk darauf, die entstandenen Schäden zu minimieren und potenzielle zukünftige Angriffe zu verhindern. Transfers innerhalb des Netzwerks blieben jedoch von der Aussetzung unberührt, was ein wenig Normalität für die Nutzer ermöglichte.

[Announcement] In the early morning of September 23, 2023 Hong Kong time, the database of Mixin Network's cloud service provider was attacked by hackers, resulting in the loss of some assets on the mainnet. We have contacted Google and blockchain security company @SlowMist_Team…

— Mixin Kernel (@MixinKernel) September 25, 2023