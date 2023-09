Bitcoin verliert 2 %, während Memecoin PreSale in letzten Stunden vor dem Listing noch einmal richtig an Fahrt aufnimmt

Wall Street Memes ICO: Ein beispielloser Aufstieg in der Krypto-Welt

Während Bitcoin in Schwierigkeiten ist, steht das größte Meme-Coin-ICO in der Geschichte, Wall Street Memes, kurz vor dem Abschluss seiner Vorverkaufsphase, mit Einnahmen, die nahe an die 30-Millionen-Dollar-Marke heranreichen. Dieser Vorverkauf, der in der Welt der Kryptowährungen Wellen schlägt, hat nur noch 8 Stunden bis zu seinem Ende. Über die letzten zwei Tage wird geschätzt, dass mehr als 2 Millionen Dollar zum Fundraising beigetragen wurden, während Käufer schnell noch investieren, um sich einen Platz in diesem bahnbrechenden Pre-Sale zu sichern.

Zum Vergleich, Dogecoin, ein anderer prominenter Meme-Coin, kam mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Millionen Dollar auf den Markt. Wall Street Memes hat bereits das Zehnfache dieser Summe aufgebracht. Noch nie wurde in der Geschichte der Meme-Coin-ICOs eine so robuste Plattform für eine Preisexplosion geschaffen. Wall Street Memes, auch bekannt als $WSM, wird zu einem einmalig niedrigen Preis von $0.0337 angeboten.

Das Konzept und der Hype um Wall Street Memes haben auch große Börsen angezogen, die nach Projekten Ausschau halten, von denen sie solide Handelsvolumen erwarten. Es bleibt nur noch ein Tag, bis die Münze, laut dem Team, an mehreren erstklassigen Börsen gelistet wird.

Wall Street Memes hat sich zum Ziel gesetzt, das Investieren zu revolutionieren, indem es dem “kleinen Mann” ermöglicht, gegen Wall Street zu gewinnen. Nachdem es im Aktienmarkt den Titel des „King of Stonks“ erlangt hat, strebt Wall Street Memes nun an, seine Errungenschaften in die Krypto-Welt zu übertragen. Obwohl dies nach einer gewagten Behauptung klingt, sind die Token-Käufer von der beeindruckenden sozialen Gemeinschaft, die das Team in den letzten drei Jahren aufgebaut hat, überzeugt.

In dieser Gemeinschaft ist das Engagement und die Aufregung rund um Wall Street Memes spürbar, und dies könnte ein neues Kapitel in der Welt der Kryptowährungen und Meme-Coins aufschlagen. Mit seinem innovativen Ansatz und seiner starken Community könnte Wall Street Memes möglicherweise eine neue Ära des Investierens einläuten, in der die Massen, ausgestattet mit dem nötigen Wissen und den richtigen Werkzeugen, die Oberhand über die großen Finanzinstitutionen gewinnen könnten.