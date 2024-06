Analyst CryptoJack prognostiziert einen bullischen Ausbruch für Injective und Polkadot, APORK folgt ähnlichem Trend

Das Injective (INJ) Netzwerk steht nun schon seit Wochen im Rampenlicht, vor allem weil die Token Burn Auktion näher rückt. Während sich die Dynamik für das besagte Ereignis weiter aufbaut, behauptete der beliebte Kryptoanalyst CryptoJack in einem kürzlichen Tweet auf X, dass der Preis des $INJ-Tokens sehr nahe an einem bullischen Ausbruch ist, der ihn auf das Doppelte steigen lassen könnte. Vor diesem Hintergrund hat der Polkadot (DOT) Token seine Erholungsreise fortgesetzt.

In der Zwischenzeit richten versierte Investoren ihre Aufmerksamkeit auf andere vielversprechende Projekte wie Angry Pepe Fork (APORK), die auf dem Presale-Markt als eine der besten Krypto Coins, die man jetzt kaufen kann, die Runde gemacht hat. Lassen Sie uns herausfinden, warum.

Es ist keine Neuigkeit, dass der Meme-Coin-Markt für seinen Mangel an echter Funktionalität jenseits des bloßen Hypes kritisiert wurde. Mit dem Aufkommen von Meme-Coins mit Nutzwert wie Angry Pepe Fork (APORK) hat sich dieses Bild jedoch in letzter Zeit gewandelt. Dieses Meme-Coin-Projekt macht nicht nur einen Unterschied, sondern führt eine bahnbrechende Funktion ein, die es von seinen Konkurrenten abhebt.

Insbesondere führt Angry Pepe Fork ein “conquer-to-earn”-System ein, das sich von dem typischen “play-to-earn”-System unterscheidet, das individuelle Anstrengungen belohnt. In seinem eigenen Fall belohnt Angry Pepe Fork die kollektiven Anstrengungen seiner Teilnehmer. Dieser gemeinschaftsorientierte Ansatz ermöglicht es den Teilnehmern, die auch als “Angry Pepe Fork Army” bezeichnet werden, zum gleichen Kurs beizutragen, anstatt sich auf individuelle Gewinne zu konzentrieren.

Konkret verdienen die Mitglieder der Armee kollektiv durch Einsätze, bei denen der APY steigt, je mehr Zombie-Meme-Coins sie erobern. Darüber hinaus können Einzelpersonen auch zusätzliche Belohnungen und $APORK-Coins verdienen, wenn sie ihr Können und ihren Mut auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen und hochdekorierte Mitglieder der APORK-Community werden.

Darüber hinaus verfügt Angry Pepe Fork über eine Staking-DApp, die flexible Lock-in-Perioden bietet, wobei längere Lock-up-Perioden einen höheren ROI ergeben. Angesichts des wachsenden Interesses während des laufenden Presale, bei dem jeder APORK-Token zu einem bescheidenen Preis von 0,014 $ verkauft wird, sind Analysten optimistisch, was die zukünftige Entwicklung des Projekts angeht.

In der Tat wird erwartet, dass der native APORK-Token bis zum Ende der Kampagne einen dramatischen Anstieg von bis zu 200 % erfahren wird, was ihn weiter unter den besten Krypto-Coins positioniert, die man jetzt kaufen kann.

Wie jeder deflationäre Token zeichnet sich auch der Injective-Token (INJ) durch seine einzigartige Tokenomik mit dynamischen Angebotsmechanismen und einem strategischen Token-Burn-System aus. Injective selbst verwendet ein neuartiges Burn-Auktionssystem, um das Gesamtangebot an INJ zu reduzieren. Diese Veranstaltung findet in regelmäßigen Abständen statt, die nächste ist für den 12. Juni 2024 geplant.

Wie bei den meisten Token-Burn-Initiativen wird erwartet, dass sich das Angebot an INJ-Token um ein bestimmtes Verhältnis verringert, was zu einer Verknappung führt, die den Wert des INJ-Tokens in die Höhe treibt. Mit dem Burn-Auktionssystem können die Teilnehmer jedoch einen spürbaren Gewinn aus dem Prozess ziehen, noch bevor der Token eine weitere Wertsteigerung erfährt.

The price of $INJ is very near to a bullish breakout which could cause it to 2x!

I will enter a Long position if it closes above $31, and my first target for #Injective is $52. pic.twitter.com/aDIlghiNzm

— CryptoJack (@cryptojack) June 11, 2024