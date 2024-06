Toncoin und Raboo steigen, während Bittensor in der jüngsten Kryptomarkt-Erschütterung einbricht

Der Kryptomarkt ist im Moment ein verwirrender Ort mit plötzlichen Einbrüchen und sofortigen Erholungen. Auf dem Laufenden zu bleiben ist eine schwierige Aufgabe, da Coins wie Bittensor wie ein Jojo auf und ab gehen, und die einzigen Dinge, die auf dem Markt im Moment stabil zu sein scheinen, sind der Toncoin Preis und der Presale des neuen Meme-fi AI Tokens Raboo. Die gute Nachricht ist, dass es einfach ist, in den Kryptomarkt zu investieren, wenn man weiß, worauf man achten muss!

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar ist Bittensor zwischen Oktober letzten Jahres und Mitte März wie verrückt gewachsen. Bittensor war in aller Munde, da diese KI-Kryptowährung in nur fünf Monaten fast den 10-fachen Wert erreichte. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. KI ist zu einer “großen Blackbox” geworden, und niemand weiß wirklich, was im Hintergrund einer KI-Maschine vor sich geht. Bittensor hat es sich zur Aufgabe gemacht, die KI zu dezentralisieren – eine Sache, hinter der viele stehen können.

Doch irgendwann war es mit Bittensor vorbei, und innerhalb von zwei Monaten verlor das Unternehmen 50 % seines Wertes auf dem Kryptomarkt. Ist dies ein “End-of-the-Road”-Zeichen für Bittensor oder eine günstige “Buy-Low”-Gelegenheit? Da nur 33 % der Bittensor-Token im Umlauf sind, besteht hier eine enorme Wachstumschance, aber der 8-wöchige Einbruch von Bittensor könnte eine zu große rote Flagge sein, um sie zu ignorieren.

Am anderen Ende des Spektrums eilt der Toncoin Preis auf dem Kryptomarkt gerade von einem Höhepunkt zum nächsten. Toncoin war zwar nicht unbekannt, aber bis Februar war er ein kleiner Akteur in der Kryptosphäre. Der Toncoin Kurs machte zwischen seiner Einführung im Jahr 2021 und Februar dieses Jahres das schlappe 4-fache an Wert. Das ist kaum geeignet, um eine ganze Generation von Anlegern zu inspirieren. Doch seit dem 1. März hat der Toncoin Kurs in zwei Monaten fast das 8-fache an Wert gewonnen!

Das Beeindruckende am Toncoin ist nicht der Preis, sondern seine unglaubliche Marktkapitalisierung von 25 Milliarden Dollar, die ihn fest in den Top 10 der Coins platziert und dem ehemaligen großen XRP im Nacken sitzt. Toncoin ist die native Währung der Telegram-Plattform, und mit über 800 Millionen monatlichen Nutzern kann der Toncoin Preis nur steigen.

BREAKING: $500M Total Value Locked (TVL) 🔥

The GDP of a small country is in use across #TON's apps. This incredible achievement is yours, TON Community!

From $22.9M TVL in March 2024 to more than half a billion today – over 2,000% increase. 📈

It’s still only the beginning.… pic.twitter.com/bE3xqohACG

— TON 💎 (@ton_blockchain) June 13, 2024