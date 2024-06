Nach mehrmaligem Erreichen von Allzeithochs im Mai kämpft der PEPE-Coin im Juni. Tatsächlich ist er in den letzten 7 Tagen um fast 20 % gefallen. Gleichzeitig bietet Rebel Satoshi’s RECQ-Coin einen Nutzen, der für einen Meme-Coin nicht erwartet wird, was ihn zu einer potenziell interessanten Alternative macht.

Der PEPE-Preis liegt zurzeit bei etwa $0,000012, mit einer Marktkapitalisierung von rund $5,2 Milliarden, was ein Rückgang von seinem Höchststand bei $7 Milliarden darstellt. Dies sollte PEPE-Investoren nicht allzu sehr beunruhigen, da der gesamte Markt derzeit in einer Abschwungphase ist und Meme-Coins wie BONK und WIF in den letzten 7 Tagen noch stärkere Rückgänge als PEPE verzeichneten.

Aus technischer Sicht liegt die MACD-Linie über der MACD-Signallinie, was auf einen möglichen Trendwechsel oder bullische Dynamik hinweist. Der Relative Strength Index (RSI) liegt in allen Zeitrahmen bei etwa 40-45, was darauf hindeutet, dass PEPE sich in einem neutralen oder leicht überverkauften Gebiet befindet. Interessanterweise war die Wal-Aktivität (laut Spot On Chain) im PEPE-Netzwerk signifikant. Laut Spot On Chain hat ein prominenter Wal (Adresse: 0xf226e9b873174f87626080814daf29e903fa685c) gestern 213,37 Milliarden PEPE ($2,69 Millionen) von Binance zu einem Preis von $0,0000126 abgehoben.

Dieser Wal befindet sich derzeit in seinem vierten PEPE-Trade und hat einen geschätzten Gesamtabschlag von $445.000 (-6,66 %) aus diesem laufenden Trade. Zuvor hatte der Wal jedoch einen geschätzten Gesamtgewinn von $585.000 (+20 %) aus den vergangenen drei abgeschlossenen PEPE-Trades mit einer Gewinnrate von 100 % erzielt.

Während die aktuellen Marktbedingungen den PEPE-Preis belasten könnten, könnte eine breitere Markterholung Rückenwind für den Preis des Meme-Coins bieten. Investoren könnten jedoch potenziell alternative Meme-Coins mit Nutzen im Auge behalten, wie z.B. Rebel Satoshi’s RECQ.

If the white line holds as support this should go to new ATH’s pic.twitter.com/MBqrK9xm9m

Rebel Satoshi’s RECQ ist ein Utility-Token, der alle Transaktionen, Käufe, Gebühren und Belohnungen im Rebel Satoshi-Ökosystem erleichtert. Es ist Teil einer Zwei-Token-Ökonomie, wobei der andere Token, RBLZ, für Governance und Mitgliedschaft steht. RECQ ist so konzipiert, dass es alle Transaktionen und Interaktionen im Rebel Satoshi -Universum unterstützt, die Liquidität sicherstellt, Engagement belohnt und Wachstum fördert.

Derzeit befindet sich RECQ in seiner Presale-Phase und hat seit der Early Bird Runde um 120 % zugelegt. Neue Investoren in Stufe 2 werden 25 % Gewinne erzielen, da RECQ in Stufe 3 $0,0055 erreicht. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden fast 500 Milliarden RECQ-Token im Presale verkauft. Der RECQ-Token wird für verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich der Erleichterung von Gebühren, Transaktionen und Belohnungen innerhalb der Rebel Satoshi Arcade und anderer Ökosystemdienste. Er ist auch notwendig für Community-Mitglieder, um Belohnungen aus der Play-to-Earn-Arcade zu genießen.

Die Rebel Satoshi Arcade verspricht eine aufregende Plattform für Gaming-Enthusiasten und Krypto-Investoren gleichermaßen. Sie wird einen NFT-Marktplatz bieten, auf dem Benutzer NFTs kaufen, verkaufen und traden können, sowie eine Vielzahl von Spielen, einschließlich Free-to-Play (F2P), Pay-to-Play (P2P) und Play-to-Earn (P2E) Kampfspiele. Die Arcade wird auch einen Merchandise-Store haben, in dem Benutzer Artikel mit dem RECQ-Token kaufen können.

